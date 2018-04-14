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Сирия отражала удары советскими средствами ПВО 30-летней давности

10:52. 14 апреля 2018 Просмотров - 257 Один комментарий Опубликовал:

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Министерство обороны России сообщило, что сирийские вооруженные силы использовали средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», которые были произведены в СССР 30 лет назад, при отражении авиаудара Запада, передает РИА «Новости».

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу докладывает президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку по Сирии.

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Удары США, Франция и Великобритания начали наносить в 3.25 по местному времени (совпадает с московским).

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Удары были нанесены крылатыми ракетами с самолетов, а также кораблей сил коалиции.

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Целями удара стали объекты гражданской и военной инфраструктуры в Сирии.
 
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Часть ракет силы ПВО Сирии сбили ​при помощи комплексов С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».
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 Атака продолжалась почти два часа — она продлилась до 5.10 по местному времени.

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Источник: www.gazeta.ru

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Один комментарий»

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    Валерий 14 апреля 2018 в 11:35 Ссылка Пометить
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    Почему Асаду не дают отработать ответку? На его же территории пиндосы с их боевиками, пора отработать массированный налет и бомбардировки. Очень неплохо было бы потопить пару эсминцев. Или политика наших либерастов, молча утереться и продолжать молчать, превуалирует?

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