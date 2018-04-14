Сирия отражала удары советскими средствами ПВО 30-летней давности

Министерство обороны России сообщило, что сирийские вооруженные силы использовали средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», которые были произведены в СССР 30 лет назад, при отражении авиаудара Запада, передает РИА «Новости».

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу докладывает президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку по Сирии.

Удары США, Франция и Великобритания начали наносить в 3.25 по местному времени (совпадает с московским).

Удары были нанесены крылатыми ракетами с самолетов, а также кораблей сил коалиции.





Целями удара стали объекты гражданской и военной инфраструктуры в Сирии.

Часть ракет силы ПВО Сирии сбили ​при помощи комплексов С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».



Атака продолжалась почти два часа — она продлилась до 5.10 по местному времени.

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Источник: www.gazeta.ru