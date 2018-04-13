Жёстко и по делу: В посольстве России ответили экс-директору ЦРУ

Российское посольство в США прокомментировало слова будущего госсекретаря Майка Помпео, до недавнего времени занимавшего пост директора ЦРУ, о «вмешательстве Москвы» в американские выборы.

«Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными „революциями“. Зато подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт», — такое сообщение появилось в официальном аккаунте диппредставительства в соцсети.

«Список их „заслуг“ и примеров „плохого поведения“ по всему миру впечатляет.

США регулярно нарушают национальный суверенитет других стран, вмешиваясь в их внутренние дела. Излюбленной тактикой американских спецслужб является вмешательство в электоральный процесс иностранных государств и перевороты с целью смены неугодных режимов», — говорится в сообщении.

Посольство России в отличие от экс-директора ЦРУ оперирует фактами, ссылаясь на американские же источники:

«Это признают как эксперты, так и бывшие сотрудники американских спецслужб. Бывший руководитель российского отдела ЦРУ С. Холл в интервью „Нью-Йорк Таймс“ 18.02.2018 г. заявил, что „США абсолютно точно предпринимали операции по вмешательству в выборы других стран“ и он, дескать, надеется, что такая практика продолжится. В той же газете приводятся оценки эксперта-профессора Университета шт. Джорджия Л. Джонсона. Дескать, ЦРУ вмешивалось в иностранные выборы с момента создания в 1947 г.».

«Согласно исследованию политолога Д. Левина из Университета Карнеги-Меллона, основанному на рассекреченных документах американской разведки, в период с 1946 по 2000 гг. США более 80 раз вмешивались в выборы в 45 странах мира (без учета организации военных переворотов и „цветных“ революций).

Соответствующие операции носили секретный характер и включали в себя финансирование и организацию предвыборных кампаний, дезинформацию и пропаганду, а также экономическое давление на руководство тех или иных государств. По данным Д. Левина, в 59% случаев американцы добивались необходимого им результата».

А также приводит конкретные примеры с датами и именами: Италия, Филлиппины, Чили, Япония, Никарагуа, Югославия, Македония.

«Кроме этого задокументированы факты вмешательства США в выборы в Албании, Аргентине, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Гаити, Гайане, Гватемале, Греции, Доминиканской Республике, Индонезии, Исландии, Иране, Коста-Рике, Камбодже, Лаосе, Ливане, Малайзии, Маврикии, Мальте, Непале, Никарагуа, Панаме, Перу, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Сомали, Таиланде, Украине, Уругвае, Чили, Шри-Ланке и Ямайке», — говорится в сообщении, к которому прикреплён красноречивый плакат советских времён.

Как сообщала «Русская Весна», вчера Майк Помпео во время выступления в Сенате, где обсуждалась его кандидатура на пост главы Госдепа, не раз обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

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