Видеоблог №133: Падение рубля, Сирия, Скрипаль

Очередной выпуск ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, предлагается вашему вниманию.

00:00 Как и почему угроза ядерной войны вновь стала реальностью

09:45 Почему введение санкций против российских компаний привело к падению рубля

19:01 Находятся ли резервы России в США

24:50 Про отказ Юлии Скрипаль общаться с родственниками, дипломатами и журналистами

31:45 Можно ли создать в России систему, при которой курс страны не будет зависеть от личности Президента

36:21 О выступлении Медведева в Госдуме

42:14 Что делать в ситуации с судном «Норд»

47:50 Надо ли перекупать либералов

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Уважаемые единомышленники!

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P.S. Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №132

Источник: nstarikov.ru