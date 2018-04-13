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Видеоблог №133: Падение рубля, Сирия, Скрипаль

09:25. 13 апреля 2018 Просмотров - 219 Нет комментариев Опубликовал:

Очередной выпуск ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, предлагается вашему вниманию.

00:00 Как и почему угроза ядерной войны вновь стала реальностью
09:45 Почему введение санкций против российских компаний привело к падению рубля
19:01 Находятся ли резервы России в США
24:50 Про отказ Юлии Скрипаль общаться с родственниками, дипломатами и журналистами
31:45 Можно ли создать в России систему, при которой курс страны не будет зависеть от личности Президента
36:21 О выступлении Медведева в Госдуме
42:14 Что делать в ситуации с судном «Норд»
47:50 Надо ли перекупать либералов

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Уважаемые единомышленники!

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Задать вопрос в видеоблог можно:

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P.S. Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №132

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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