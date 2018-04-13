В.Л. Авагян: Техника „разводки”

И тут самое интересное в понимании денег, особенно мировых денег, таких, как доллар США или его суррогат – Евро. Вы отдали масла на 1000 рублей, и теперь хотите, чтобы листок был тысячерублёвкой не для вас одного.

Некто вырвал листок из блокнота и написал на нём «1000 рублей». Верите ли вы, что эта бумажка – 1000 рублей? Если не верите, то Некто дал вам по зубам. Потом помог подняться, сплюнуть выбитые зубы, и переспросил: «Веришь, что это тысяча?!». С упорными операцию могут повторять многократно. Итог понятен. Когда вы согласились, что перед вами, «безусловно», тысяча рублей, а не листок из блокнота – вам выдали в окровавленные руки этот листок, и забрали… Ну, например, масла на 1000 рублей. Вы остались без масла – но с листочком…



Вы хотите обменять листок из блокнота с небрежной надписью «1000» на соответствующее сумме количество мяса. Или молока, колбасы, сыра, хлеба, носков, – вообще чего угодно (точнее – чего вам нужно).

Став держателем бумажки, пусть даже и насильственным путём вам всученной, вы преображаетесь в её апологета. В этом процесс обмана вам обидно оставаться «крайним». У вас забрали плоды ваших трудов и ресурсов (масло) за бумажку – и вы тоже хотите забрать чьи-то плоды за эту же бумажку…

Так рождается сумасшедший мир, убийственный для реального сектора мирового производства. Одни бесконтрольно пишут на листках из блокнотика любые суммы и насильно их всучивают в обмен на реальные блага. Другие потом тщательно оберегают систему, и заинтересованы, чтобы товарная наполняемость листочков росла.

Мы пришли к тому, к чему пришли. В мире денег в 10 раз (!) больше, чем обеспечивающих их реальных товаров. По законам экономики такие деньги должны бы обесцениваться, свести свою стоимость к реальной массе благ. Но они не обесцениваются. Их «держат на плаву» авианосцами и ракетными ударами (а главное – страхом всех окружающих, что удары завтра нанесут по ним).

В ответ на такое обесценивается всякое реальное, товарное производство. Все производители, как бы старательно и много ни работали – оказываются в долгу у банков, все разоряются, всякая реальная технологическая цепочка становится убыточной. От фермера, выращивающего хлеб, до «Сааба» и «Ксерокса»…

Деньги, обеспеченные насилием, бесчисленными американскими войнами (которые потому и ведутся с такой удручающей последовательностью) – отрываются от экономики, становятся чистой политикой. Происходит рефеодализация рынка: он больше не место обменов продуктами, а место, где резвятся и командуют ничего не производящие, но 10 раз всем владеющие паразиты…

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Рост доллара и катастрофа национальных валют (привязанных к доллару односторонней «гайдаровской» конвертацией) – убивает трудящихся и труд. Он делает жизнь трудящихся нищей, невыносимой – и при этом рискованной, непредсказуемой. Только ты решил, что накопил на однокомнатную конуру – бац, очередной взлёт доллара, и твой накопленный труд аннулирован…

Но при этом рост доллара выгоден экспортёрам, эксплуататорам, компрадорскому государству. Государство, сделавшее заначку в долларах и евро, с удовлетворением подсчитывает, как выросла эта заначка при измерении в рублях. Должник, бравший в рублях – удовлетворённо подсчитывает, насколько снизился его долг.

Это относится и к таким должникам, как работодатели, которые должны за полученный от людей труд. Рост доллара позволяет снижать реальные зарплаты рабочим, номинально их не снижая. Какие претензии – сумма в рублях не уменьшилась! Снижение зарплат повышает конкурентоспособность экспортёров: зарплаты они платят в худеющих рублях, а выручку получают в жиреющих долларах.

А в целом это сговор фальшивомонетчика-насильника и изнасилованной жертвы фальшивомонетчика, которая не хочет (раз уж насилие состоялось) – чтобы фальшивую монету конфисковали как вещдок. Жертва хочет, чтобы фальшивая монета стоила, как настоящая – и тогда жертва компенсирует свои потери за счёт «третьих лиц».

Эта цепочка взаимного обворовывания заканчивается на «фиксантах» – людях, получающих фиксированные доходы: оклады, пенсии, стипендии, пособия и т.п.



Именно они, находясь внизу пищевой цепочки людоедской системы – своим мясом расплачиваются за все фокусы финансистов с бумажками, произвольно назначенными в «деньги».

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Представим себе лабораторную, чисто условную ситуацию, чтобы понять динамику наших бедствий и современную версию сказки про «вершки и корешки» (в которой глупого медведя всё время обманывали, подсовывая горькое).

Допустим, есть две страны, в одной столовое куриное яйцо стоит 1 рубль, а в другой – 5 тугриков. По т.н. «паритету покупательной способности» выходит, что 1 рубль равен 5 тугрикам. Правильно?

Не совсем. Допустим, правительства наших условных стран договорились уравнять рубль и тугрик. Или на межбанковской валютной бирже так сторговались, что все поверили: 1 р. = 1 т.

Возникает ситуация, когда яйцо в одном месте стоит 5 р/т, а в другом – 1 р/т. Для того, чтобы все яйца не ушли в одну корзину, то есть туда, где за них дают 5 единиц расчёта, они вынуждены будут подорожать там, где они стоили 1 единицу расчёта. То есть реальность, посредством бумажного уравнивания условных единиц, вынуждена подстраиваться под этот сговор.

Допустим, чтобы перехватить рынок, производители яиц будут вывозить их не по 5, а по 4 или даже 3 единицы. Фигли, им в 4 или в 3 раза прибыль выше, плохо ли? То есть там, где яйцо стоило 5 единиц, оно станет дешевле, а там, где оно стоило 1 единицу – станет дороже.

В целом эта операция приведёт к катастрофическому обнищанию основной массы населения в той страны, в которой яйцо стоило 1 единицу, а стало стоить 5 (4,..3) единицы. Зарплаты, если и будут индексировать – то не с такой скоростью. А может, и вовсе «забудут» индексировать: работодателю-то выгодно снижение зарплаты на рынке труда, об этом писал ещё Давид Рикардо!

Нетрудно заметить, что преимущество получают экспортёры (почему они всегда и требуют от своих правительств слабого рубля/юаня и т.п.) У них издержки снижаются, а выручка растёт. Если правительство держало свои фонды в тугриках, то их рублёвая стоимость тоже растёт, то есть у правительства увеличиваются рублёвые резервы.

Ну, а главная выгода – конечно, стране тугрика. Сами посудите: вот собрали вы 1 кг макулатуры, а вам дают за него стоимость 2 кг макулатуры! Разве не выгодно? Даже школьник младших классов понимает, что сдать килограмм по цене двух килограмм выгоднее, чем сдать килограмм по цене одного килограмма. Тут, мне кажется, никаких «биномов Ньютона» нет, а самая простая арифметика…

Выгоды экспортёров, тугриковых фондов и заграницы оплачивается за счёт человека, живущего на зарплату в рублях. Покупательная способность его зарплаты снижается, он не может рассчитывать на прежний объём доступных благ. Украденная из его завтрака яичница – обеспечивает прибыль заграницы, экспортёров и правительственных валютных финансистов.



Вот так работает закон сохранения вещества и энергии: когда в одном месте прибыло, в другом убыло.

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Как видим, механика перераспределения благ от трудящихся к паразитам достаточно проста. Но именно в этой простоте и заключается её эффективность. Сложные приборы часто ломаются, а этой кувалдой можно дух из слабых вышибать снова и снова…

Теперь вы, наверное, лучше понимаете стихи, над которыми в юности посмеивались, стихи народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского:



Ты вражью жадность иссушил,

Ты нас победам научил,

Ты в руки слабых ключ вручил

От новой жизни, Сталин!



Вы поняли, какую жадность иссушил товарищ Сталин? И что за ключ он вручил, и от какой такой «новой жизни», и почему именно в руки слабых?

Вот то-то же…



В.Л. Авагян

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