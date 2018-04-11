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Путь к престолу: правда – совесть – благодать

16:44. 11 апреля 2018 Просмотров - 125 2 коммент. Опубликовал:

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Навстречу празднику Победы – 09.05.2018
 
В России власть очередного «первого лица» (царя, генерального секретаря, президента) рождается от земли в законном союзе с народом. Царь нарекается (или самовыдвигается, как Путин в 2018 году) избирается людьми и земным законом «венчается на царство» как выразитель интересов господствующей элиты (их правды). 
 
Тогда как власть предреченного для Руси на короткое время «Белого царя – Отца народов», как выразителя ценностей русской цивилизации в служении Духу Истины, требует священного союза с народом, проявленного и прославленного от неба.
 
Всё, что совершается по человеческому закону – не прочно. Всё, что совершается по Закону Мироздания – исторично и существенно
 
Никакие ритуалы с «помазанием на царство» (патриархом РПЦ) «коронованием» (папой римским) и т.п. к власти от неба не ведут.
 
Власть от неба – это управление (установление и поддержание порядка) естественным ходом вещей в резонансах космических сил (того, что называется вибрации Вселенной или Закон Мироздания).
 
В мифах и сказках русского и особенно нерусских народов России, по многим пророчествам и предсказаниям провидцев, Россия в «последние дни гнева века сего» на короткое время: 12-15 лет (по коду перемен точно 2021-2032) преобразится в «Царство Правды» с предреченным именем «Держава Белого Царя».
 
При этом Царь Правды – это Вождь-Отец единый в трех лицах: - толкователя правды (духовный лидер);
 
- отправителя функции совести (справедливого судьи) и
 
- война (благодатью духа, чинящего расправу над беспорядком).
 
Царь Правды в священном союзе с народом венчает духовную, светскую и военную власть, тогда как президент правового государства уходящей эпохи индустриального общества венчает законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.
 
Царь Правды («мудрец на троне» - «просвещенный диктатор») являет благодать Духа на что народ отвечает искренним доверием, верностью, честностью и послушанием.
 
Царь Правды чтобы в резонансе (копии) обрести Силу Неба сначала должен поверить в себя. Затем различить знамения времен (пора действовать). Затем определиться с местом в порядке (цикле) правопреемственности власти (на рассвете или на закате). Наконец в копии «благого влияния» сверху вниз по Воле Неба своевременно и уместно процессам бытия осуществить перемены в чиновниках (вертикаль) и народе (горизонталь) и тем обрети величие в истории.
 
Различая знамения времен (разведпризнаки) разумные от народа с дерзким именем небополитики определили, что к 2017 году волна «энергии запада» сошла на нет и с 2019 г. перейдет в фазу отлива.
 
А потому 2018 год для России – это «Великий последний шанс» поймать фазу (греч. Кайрос) прилива «энергии востока» и в 2020 году перелома из положения «К обладанию великим» (2008-2019) по коду перемен на 12 лет перейти в положение «Великая мощь».
 
Для Путина В.В. продолжением того, что имеет космическое основание, будет непосредственная опека, охрана и защита новой нарождающейся системы власти «Царства Правды» и достойные с полным почтением похороны отживающего либерализма.
 
По конституции «единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ». Землю держит народ!
 
 
Поэтому, ничего не меняя в основном законе, лишь искренним и бескомпромиссным соединением в Духе Правителя с народом чудесным образом произойдет трансформация законного главы государства – президента в проявленного и славного Вождя-Отца.
 
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Как же теперь всенародно избранному 18.03.18 Путину В.В. проявить Дух и волю к священному союзу с народом конкретно?
 
Возможность проявится в новом качестве предоставляет ритуал вступления в должность 07.05.18 и Парад Победы 09.05.18.
 
На церемонии торжественного вступления в должность (лат. инаугурации) стезей Правды было бы принятие присяги на фоне трона без «картонной бутафории» с демократическим триколором.
 
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Землю держит народ, а связь с небом требует престола. Путь к престолу троичен: правда (проявлена на земле) – совесть (незримая связь с небом) – благодать (торжество Духа Истины).
 
Дух же, прежде всего, нужно поднимать в элите. Грядет замена жадных и трусливых на щедрых и смелых.
 
Духом же окрепнуть можно только в бою! Благоволение Неба выражается через чудо победы в праведной битве и только так!
 
Поэтому на праздновании Дня Победы 09.05.18 стезёю Правды для Путина было бы принять парад войск стоя на плечах великих предков: на гранитной тверди трибуны Мавзолея Ленина, а не из кресел на шатком помосте в бутафории картонных загородок.
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А сразу вслед за парадом войск демонстрацией памяти предков перед новой элитой, вставшей на главную трибуну страны, был бы проход «бессмертного полка» в символах красного цвета Победы.    
 
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Получит вождь «мандат неба» и солнце Духа повернется к России.
 
 За и от имени Товарищества Вещего Олега разумных от народа
 
Доклад Московскому Клубу (выстрел в войне смыслов и нервов)
 
Исполнил Андрей Девятов                              
 
 

Источник: devyatov.su

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2 коммент.»

  • 5587 2225
    Oblichitel 11 апреля 2018 в 20:08 Ссылка Пометить
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    Брахман, спасибо, что статье нашлось место хотя бы в середине,а не в конце ленты…вы очень любезны…

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  • 9687 8251
    Вячеслав 11 апреля 2018 в 21:44 Ссылка Пометить
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    “…правда – совесть – благодать…” Пока не наблюдается ни одного, ни другого, ни третьего…

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