Путь к престолу: правда – совесть – благодать

Навстречу празднику Победы – 09.05.2018

В России власть очередного «первого лица» (царя, генерального секретаря, президента) рождается от земли в законном союзе с народом. Царь нарекается (или самовыдвигается, как Путин в 2018 году) избирается людьми и земным законом «венчается на царство» как выразитель интересов господствующей элиты (их правды).

Тогда как власть предреченного для Руси на короткое время «Белого царя – Отца народов», как выразителя ценностей русской цивилизации в служении Духу Истины, требует священного союза с народом, проявленного и прославленного от неба.

Всё, что совершается по человеческому закону – не прочно. Всё, что совершается по Закону Мироздания – исторично и существенно

Никакие ритуалы с «помазанием на царство» (патриархом РПЦ) «коронованием» (папой римским) и т.п. к власти от неба не ведут.

Власть от неба – это управление (установление и поддержание порядка) естественным ходом вещей в резонансах космических сил (того, что называется вибрации Вселенной или Закон Мироздания).

В мифах и сказках русского и особенно нерусских народов России, по многим пророчествам и предсказаниям провидцев, Россия в «последние дни гнева века сего» на короткое время: 12-15 лет (по коду перемен точно 2021-2032) преобразится в «Царство Правды» с предреченным именем «Держава Белого Царя».

При этом Царь Правды – это Вождь-Отец единый в трех лицах: - толкователя правды (духовный лидер);

- отправителя функции совести (справедливого судьи) и

- война (благодатью духа, чинящего расправу над беспорядком).

Царь Правды в священном союзе с народом венчает духовную, светскую и военную власть, тогда как президент правового государства уходящей эпохи индустриального общества венчает законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.

Царь Правды («мудрец на троне» - «просвещенный диктатор») являет благодать Духа на что народ отвечает искренним доверием, верностью, честностью и послушанием.

Царь Правды чтобы в резонансе (копии) обрести Силу Неба сначала должен поверить в себя. Затем различить знамения времен (пора действовать). Затем определиться с местом в порядке (цикле) правопреемственности власти (на рассвете или на закате). Наконец в копии «благого влияния» сверху вниз по Воле Неба своевременно и уместно процессам бытия осуществить перемены в чиновниках (вертикаль) и народе (горизонталь) и тем обрети величие в истории.

Различая знамения времен (разведпризнаки) разумные от народа с дерзким именем небополитики определили, что к 2017 году волна «энергии запада» сошла на нет и с 2019 г. перейдет в фазу отлива.

А потому 2018 год для России – это «Великий последний шанс» поймать фазу (греч. Кайрос) прилива «энергии востока» и в 2020 году перелома из положения «К обладанию великим» (2008-2019) по коду перемен на 12 лет перейти в положение «Великая мощь».

Для Путина В.В. продолжением того, что имеет космическое основание, будет непосредственная опека, охрана и защита новой нарождающейся системы власти «Царства Правды» и достойные с полным почтением похороны отживающего либерализма.

По конституции «единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ». Землю держит народ!

Поэтому, ничего не меняя в основном законе, лишь искренним и бескомпромиссным соединением в Духе Правителя с народом чудесным образом произойдет трансформация законного главы государства – президента в проявленного и славного Вождя-Отца.

Как же теперь всенародно избранному 18.03.18 Путину В.В. проявить Дух и волю к священному союзу с народом конкретно?

Возможность проявится в новом качестве предоставляет ритуал вступления в должность 07.05.18 и Парад Победы 09.05.18.

На церемонии торжественного вступления в должность (лат. инаугурации) стезей Правды было бы принятие присяги на фоне трона без «картонной бутафории» с демократическим триколором.

Землю держит народ, а связь с небом требует престола. Путь к престолу троичен: правда (проявлена на земле) – совесть (незримая связь с небом) – благодать (торжество Духа Истины).

Дух же, прежде всего, нужно поднимать в элите. Грядет замена жадных и трусливых на щедрых и смелых.

Духом же окрепнуть можно только в бою! Благоволение Неба выражается через чудо победы в праведной битве и только так!

Поэтому на праздновании Дня Победы 09.05.18 стезёю Правды для Путина было бы принять парад войск стоя на плечах великих предков: на гранитной тверди трибуны Мавзолея Ленина, а не из кресел на шатком помосте в бутафории картонных загородок.

А сразу вслед за парадом войск демонстрацией памяти предков перед новой элитой, вставшей на главную трибуну страны, был бы проход «бессмертного полка» в символах красного цвета Победы.

Получит вождь «мандат неба» и солнце Духа повернется к России.

За и от имени Товарищества Вещего Олега разумных от народа

Доклад Московскому Клубу (выстрел в войне смыслов и нервов)

Исполнил Андрей Девятов

Источник: devyatov.su