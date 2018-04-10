Американцы будут взрывать эсминец Дональд Кук
Как мы уже сообщали ранее, эсминец США USS Donald Cook в настоящий момент находится всего в 100 километрах от побережья Сирии:
В очень непростой и напряженной ситуации, которая складывается сейчас вокруг Сирии, такая странная позиция корабля вызывает много вопросов. Тем не менее, её подтверждает ряд других источников:
Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк» – самые массовые корабли ВМФ США, в строю их более 50-ти и потому даже просветленные адмиралы в Пентагоне затруднятся их перечислить. Но так получилось, что USS Donald Cook – один из самых прославленных кораблей США, это имя в памяти даже у румынских домохозяек:
Исходя из этого эпизода, нахождение USS Donald Cook, корабля с таким брендовым именем чуть ли не в прямой видимости от российских военных баз в Сирии вызывает вопросы и подозрения. С чего бы?
Для стрельбы по сирийским целям крылатыми ракетами дистанция 100 км, мягко говоря, маловата, разве что предположить, что доблестные матросы будут забрасывать боевые части «Томагавков» вручную:
Для каких-то шпионских целей 100 км – это тоже довольно близко. Более того: эсминец – не совсем профильный корабль для дистанционного наблюдения. Да и информация о его «шпионской миссии» как-то странно быстро просочилась в социальные сети.
И в этой загадочной ситуации сразу почему-то вспоминается история другого американского корабля – история броненосного крейсера «Мэн».
В конце января 1898 «Мэн» прибыл с дружественным визитом в кубинскую Гавану, где через несколько недель корабль спонтанно взорвался прямо на рейде. США моментально обвинили в этом взрыве испанцев, которые подвели мину под корабль. И это стало поводом для последующей войны.
Как уже не раз обращали внимание историки, у военных США очень плохо обстоит с креативом и поводы для войны в последующие десятилетия они готовили практически по одному и тому же сценарию.
Последний раз это было в июле 1964 года, года США направили в Тонкинский залив для патрулирования у берегов Северного Вьетнама военные корабли Седьмого флота. Второго августа экипаж эсминца Maddox, как бы выполнявшего радиотехническую разведку, как бы сообщил о приближении к нему трех северовьетнамских торпедных катеров.
О том что было дальше официальные историки путаются, кто по кому первый начал стрелять очень малопонятно. В любом случае, Maddox находился в территориальных водах Вьетнама и вьетнамские катера имели на стрельбу полное право. И как следствие последовавшей стрельбы, от которой, по большому счету, никто особо не пострадал, США вступили в войну.
Исходя из вышеизложенного, неведомая миссия USS Donald Cook теперь вызывает страшные подозрения. А что он, собственно, делает в сотне километров от Тартуса?
История с “химической атакой животного Асада” у американцев с самого начала не задалась, один и тот же фейк нельзя гонять бесконечное количество раз. Теперь, если из-за этого фейка начнется ядерная война, мир может и не понять: нужен более серьезный повод для обращения этого мира в труху.
В этой ситуации если USS Donald Cook вдруг резко утонет – в гибели корабля можно обвинить русских. И тогда повод для ракетного удара будет железный, никто ведь не будет разбираться в причинах ибо не намерен. Более того.
В случае ракетного удара по Сирии МО России обещало американцам топить их флот. Отсюда, если начинать ракетный удар, то начинать его нужно с атаки российских кораблей, находящихся в Средиземном море. Но как это можно сделать? Даже если натягивая сову на глобус повесить “химическую атаку” на “происки Путина” – все равно повод для превентивного удара по российским кораблям слабый. В то же время если USS Donald Cook в удачный момент утонет – то повод для превентивной атаки флота сразу и как бы будет.
Отсюда, исходя из вышеизложенного, мы бы на месте МО России отправили к американскому эсминцу какой-нибудь самолет или вертолет – с врачами, спасателями и кинологами. Надо бы за американскими парнями присмотреть, чтобы они случаем сами с собой чего-то плохого не сделали.
Следим за развитием событий.
Источник: http://wh24.ru/amerikancy-budut-vzryvat-esminec-donald-kuk/
Источник: pravosudija.net
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Надо расхерачить этот кук жирной ракетой и заснять все на видео, а после этого привинтивно пару баз союзников херакнуть, может тогда из Сирии уйдут.
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дурачок
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Жидам жизненно необходимо превратить сказки об Армагедоне в быль…
Если смотреть на ситуацию, не растягивая каждое отдельное действие каждой из сторон, то начинает казаться, что мир на пороге горячей фазы «Третьей Мировой».
1. Владимир Путин предупредил, что если по сирийским территориям, подвластным Асаду будут запущены ракеты, то сбиваться будут уже не только сами ракеты, а и те носители, который их отправили в полет.
2. Израиль делает «ход конем» : с территории Ливана отстреливается с самолетов по сирийской базе, на которой дислоцируется ХАМАС . По некоторым данным, 14 человек погибло. Около двух десятков ранены. Но ни авиапарк, ни взлетный полосы не пострадали. Однако сразу после бомбардировки в сторону этой базы выдвинулось несколько отрядов, по предварительным данным ИГИЛ*. Это наталкивает на мысль о сотрудничестве Израиля и ИГИЛ*.
3. Сирийские ПВО засекли некоторое количество целей, которые вошли в воздушное пространство Сирии со стороны Средиземного моря. Как будут разворачиваться события – посмотрим.
4. Но… В Сирии впервые замечен противолодочный самолет Ил-38Н Авиации ВМФ РФ. А следовательно «наши партнеры» намек поняли и приняли к действию.
5. Что делает Трамп? Трамп отмахивается от беспрецедентного давления на него. После обстрела сирийской территории, американское командование первым делом заявило, что это не они. Я верю в то, что Трампа могут дожать и он отдаст приказ на обстрел, но вот во что я не верю: если американцы обстреляли ракетами сирийскую территорию, то они первые будут кричать об этом.
В это время Эрдогану уже не намеками угрожают, а вполне понятным языком. Однако султан подтверждает, что продолжит сотрудничество с Россией в закупке вооружения. Это является практически беспрецедентным шагом. Так как Турция находится в НАТО, а там принято покупать у «своих».
6. Что делает Россия? А Россия мобилизуется и приводит в движение армию по всей территории РФ. Все остальное – тайна за семью печатями. Мы взрослые люди и уже понимаем, что от России следуют действия, если действий не будет, то либо МИД «выразит озабоченность», либо Песков что-то ляпнет.
ВЫВОД: некая сила, имеющая наднациональное влияние пытается столкнуть Россию и США, если уж не вышло на Украине, то хотя бы в Сирии. И вполне вероятно, что в этой ситуации, если Трамп и Путин договорятся, то сыграют на опережение. Будет небольшое столкновение, после которого в США команда Трампа поднимет вой до небес о гибели американских граждан и о «злых русских», после чего «общественность» выйдет на антивоенные митинги и это позволит Трампу команду клинтоновских «ястребов» если не уничтожить, то посадить на привязь. Выделить несколько миллиардов долларов на ВПК, что подстегнет экономику и создаст рабочие места.
Со своей стороны Путин покажет европейским «ястребам», что Ближний Восток – это территория интересов России и вмешиваться не стоит. Конечно это все красиво звучит, но тут есть еще дно НО – надо что бы наши союзники нас не сдали и не стали играть на обе стороны. Это возможно лишь в том случае, если Россия будут согласна делиться теми каштанами, которые достает из огня. Согласна ли?
Политика – это искусство возможного. И твой противник вполне может оказаться ситуативным союзником. А твой партнер может оказаться ситуативным противником, перекачивая через свою территорию санкционные товары в РФ.
Ситуация накаляется и тот, кто решил столкнуть РФ и США лбами вполне может решиться и на применение ядерного оружия на территории Сирии. И видимо именно к этому нас всех ведут. Смогут ли лидеры ведущих стран перехватить инициативу – покажет ближайшее будущее.
http://voskhodinfo.su/novosti-sobytiya/blizhniy-vostok/37403-prorochestvo-o-sirii-sbudetsya-armageddon-nastupaet.html
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Российская военная авиация начала «психологические атаки» против военных кораблей США, находящихся у берегов Сирии.
Боевые самолеты ВКС РФ на небольшой высоте не менее четырёх раз пролетели над печально известным ракетным эсминцем ВМС США «Дональдом Куком», прибывшим в Средиземное море, пишет авторитетная турецкая газета Hurriyet.
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А потом будем чествовать очередного Филиппа.