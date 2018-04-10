Американцы будут взрывать эсминец Дональд Кук

Как мы уже сообщали ранее, эсминец США USS Donald Cook в настоящий момент находится всего в 100 километрах от побережья Сирии:

В очень непростой и напряженной ситуации, которая складывается сейчас вокруг Сирии, такая странная позиция корабля вызывает много вопросов. Тем не менее, её подтверждает ряд других источников:

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк» – самые массовые корабли ВМФ США, в строю их более 50-ти и потому даже просветленные адмиралы в Пентагоне затруднятся их перечислить. Но так получилось, что USS Donald Cook – один из самых прославленных кораблей США, это имя в памяти даже у румынских домохозяек:



Исходя из этого эпизода, нахождение USS Donald Cook, корабля с таким брендовым именем чуть ли не в прямой видимости от российских военных баз в Сирии вызывает вопросы и подозрения. С чего бы?

Для стрельбы по сирийским целям крылатыми ракетами дистанция 100 км, мягко говоря, маловата, разве что предположить, что доблестные матросы будут забрасывать боевые части «Томагавков» вручную:

Для каких-то шпионских целей 100 км – это тоже довольно близко. Более того: эсминец – не совсем профильный корабль для дистанционного наблюдения. Да и информация о его «шпионской миссии» как-то странно быстро просочилась в социальные сети.

И в этой загадочной ситуации сразу почему-то вспоминается история другого американского корабля – история броненосного крейсера «Мэн».

В конце января 1898 «Мэн» прибыл с дружественным визитом в кубинскую Гавану, где через несколько недель корабль спонтанно взорвался прямо на рейде. США моментально обвинили в этом взрыве испанцев, которые подвели мину под корабль. И это стало поводом для последующей войны.

Как уже не раз обращали внимание историки, у военных США очень плохо обстоит с креативом и поводы для войны в последующие десятилетия они готовили практически по одному и тому же сценарию.

Последний раз это было в июле 1964 года, года США направили в Тонкинский залив для патрулирования у берегов Северного Вьетнама военные корабли Седьмого флота. Второго августа экипаж эсминца Maddox, как бы выполнявшего радиотехническую разведку, как бы сообщил о приближении к нему трех северовьетнамских торпедных катеров.

О том что было дальше официальные историки путаются, кто по кому первый начал стрелять очень малопонятно. В любом случае, Maddox находился в территориальных водах Вьетнама и вьетнамские катера имели на стрельбу полное право. И как следствие последовавшей стрельбы, от которой, по большому счету, никто особо не пострадал, США вступили в войну.

Исходя из вышеизложенного, неведомая миссия USS Donald Cook теперь вызывает страшные подозрения. А что он, собственно, делает в сотне километров от Тартуса?

История с “химической атакой животного Асада” у американцев с самого начала не задалась, один и тот же фейк нельзя гонять бесконечное количество раз. Теперь, если из-за этого фейка начнется ядерная война, мир может и не понять: нужен более серьезный повод для обращения этого мира в труху.

В этой ситуации если USS Donald Cook вдруг резко утонет – в гибели корабля можно обвинить русских. И тогда повод для ракетного удара будет железный, никто ведь не будет разбираться в причинах ибо не намерен. Более того.

В случае ракетного удара по Сирии МО России обещало американцам топить их флот. Отсюда, если начинать ракетный удар, то начинать его нужно с атаки российских кораблей, находящихся в Средиземном море. Но как это можно сделать? Даже если натягивая сову на глобус повесить “химическую атаку” на “происки Путина” – все равно повод для превентивного удара по российским кораблям слабый. В то же время если USS Donald Cook в удачный момент утонет – то повод для превентивной атаки флота сразу и как бы будет.

Отсюда, исходя из вышеизложенного, мы бы на месте МО России отправили к американскому эсминцу какой-нибудь самолет или вертолет – с врачами, спасателями и кинологами. Надо бы за американскими парнями присмотреть, чтобы они случаем сами с собой чего-то плохого не сделали.

Следим за развитием событий.

Источник: http://wh24.ru/amerikancy-budut-vzryvat-esminec-donald-kuk/