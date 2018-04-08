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Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 апреля 2018

10:28. 8 апреля 2018 Просмотров - 826 Один комментарий Опубликовал:

Сирийские партизаны атаковали базу спецназа США и подняли флаг САР над Раккой (ВИДЕО)

Сирийские партизаны атаковали базу спецназа США и подняли флаг САР над Раккой (ВИДЕО) | Русская весна

Как ранее стало известно, в Сирии появилась группа «Сирийского Народного Сопротивления», которая ставит своей задачей изгнание американцев из САР. 

Недавно проправительственные ополченцы опубликовали своё первое видео, на котором был показан ночной обстрел находящейся под контролем военнослужащих США и проамериканских боевиков базы 92-й бригады, расположенной к югу от пограничного города Айн-Изза.

Теперь же партизаны обнародовали новые кадры обстрела ключевой военной базы, где базируется американский спецназ и военные вертолёты Пентагона. Это бывший цементный завод Lafarge, расположенный на северо-западе Ракки. Объект был атакован реактивными снарядами.

Кроме того, бойцы «Народного сопротивления Сирии» подняли государственный флаг Сирийской Арабской Республики внутри оккупированного проамериканскими силами города Ракка.

Как сообщала «Русская Весна», неделю назад ополченцы пообещали начать масштабную партизанскую войну — усилить нападения на подразделения США и их союзников до тех пор, пока те не покинут все сирийские земли, которые они незаконно захватили.

По имеющимся данным, это начало восстания местных арабских племён — бедуинов, которые проживают в пустынных регионах Сирии.

Ранее в Пентагоне заявили, что американским военным удалось избежать столкновения с российскими силами в провинции Дейр эз-Зор.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Провокация в Думе



Не далее как вчера сирийцы озвучивали информацию о подготовке боевиками "Джейш-аль-Ислам" провокации в Думе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийский военный источник, главари "Джейш аль-Ислам" готовятся устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ. По его словам, таким образом боевики собираются сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии.
Цель этой инсценировки – остановить наступление, которое начали в пятницу правительственные войска на позиции бандформирований в окрестностях Думы, заявил источник, добавив, что сирийские войска, которые быстро продвигаются вперед, не нуждаются в применении каких-либо химических боеприпасов против противника.

До этого на пресс-конференции саммита в Анкаре, Путин говорил, что: "получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ".

И вот сегодня, спутся 2 дня после годовщины провокации с хим.оружием в Хан-Шейхуне, боевики это исполнили.

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Скорее всего именно для этого сорвали выезд боевиков в Джараблус. Хозяева боевиков видимо не хотят отпускать тему "химических атак" в Восточной Гуте и решили напоследок организовать еще одну, которая сейчас разгоняется различными ресурсами ССА и поклонниками джихадистов.
Разумеется, у Асада нет ни одной разумной причины использовать химическое оружие, потому что его во-первых нет, а во-вторых города САА прекрасно берет и без неконвенционного оружия, что наглядно было продемонстрировано в Харасте и Джобаре.
В общем, очередная тупая и предсказуемая провокация, при этом еще надо выяснить, постановочные ли это фото или боевики для необходимых кадров уморили несчастных гражданских, которых они используют в качестве живого щита.
Само собой, если провокация была запланирована, то можно ожидать обострения конфронтации между российско-иранской и американской коалициями, а также возрастание рисков удара по САА, для чего собственно и фабрикуются подобные "химические атаки" – никаких иных причин их появления нет.
Почему так тупо и топорно вполне понятно – их время в Восточной Гуте практически истекло, поэтому даже когда идут официальные предупреждения, что они сейчас используют химическое оружие, они используют химическое оружие.
Такие истории лучше всего показывают, какими средствами в течении 7 лет пытаются свергнуть Асада.

Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

  • 186 126
    ioann 8 апреля 2018 в 12:17 Ссылка Пометить
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    Все эти новости – в .опу.
    Реальной информации ОТТУДА нет, а фото трупаков вообще лишние.
    Надо такие некритичные ********** прекратить.

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