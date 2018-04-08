Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 апреля 2018

Как ранее стало известно, в Сирии появилась группа «Сирийского Народного Сопротивления», которая ставит своей задачей изгнание американцев из САР.

Недавно проправительственные ополченцы опубликовали своё первое видео, на котором был показан ночной обстрел находящейся под контролем военнослужащих США и проамериканских боевиков базы 92-й бригады, расположенной к югу от пограничного города Айн-Изза.

Теперь же партизаны обнародовали новые кадры обстрела ключевой военной базы, где базируется американский спецназ и военные вертолёты Пентагона. Это бывший цементный завод Lafarge, расположенный на северо-западе Ракки. Объект был атакован реактивными снарядами.

Кроме того, бойцы «Народного сопротивления Сирии» подняли государственный флаг Сирийской Арабской Республики внутри оккупированного проамериканскими силами города Ракка.

Как сообщала «Русская Весна», неделю назад ополченцы пообещали начать масштабную партизанскую войну — усилить нападения на подразделения США и их союзников до тех пор, пока те не покинут все сирийские земли, которые они незаконно захватили.

По имеющимся данным, это начало восстания местных арабских племён — бедуинов, которые проживают в пустынных регионах Сирии.

Ранее в Пентагоне заявили, что американским военным удалось избежать столкновения с российскими силами в провинции Дейр эз-Зор.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация