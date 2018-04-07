Сербы заряжены на войну, а ненависть к НАТО у них присутствует на генетическом уровне

Бомбёжки Сербии натовской военщиной в 1999 году, оставили глубокие рубцы на сердцах сербов и их праведный гнев до поры до времени дремлет внутри, но неизбежно вырвется наружу.

Югославия, это СССР в миниатюре, она так же раздроблена на осколки и у неё отторгнуты территории. В частности Косово, где сербское население подвергалось откровенному геноциду.

Но эта рана постоянно кровоточит и гнев неизбежно вырвется наружу.

И тогда грядёт очередной передел Европы. А ведь в 1999 году, предотвратить бомбардировки Югославии можно было довольно просто, поставив в Сербию зенитные комплексы С – 300. И я помню, как сербы слёзно умоляли Россию сделать это.

Хотя тогда Россия сама находилась в разобранном состоянии, и чудом избежала подобного сценария лишь потому, что обладала ядерными арсеналами.

Но сербы умеют ждать!

И после того, как Россия стремительно возвращает себе статус сверхдержавы, то и сербы начали всё громче заявлять о претензиях на Косово. Которое испокон веку считалось их территорией.

И движение в этом направлении началось: в Сербию из России поставлено 4 самолёта МИГ – 29.

А после того, как мы вернули Крым и разгромили проамериканских наёмников в Сирии, у сербов появилась надежда. И они её не упустят! А жалким и подлым европейцам, безоговорочно поддержавшим вооружённый переворот на Украине, сполна придётся заплатить за своё холуйство перед Штатами.

Но Россия на помощь не придёт.

Источник: apral.ru