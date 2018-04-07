На круглом столе на международной выставке «Байкалтур» прозвучали предложения регулирования и квотирования туристического потока на Байкале. Представители турбизнеса рассказали, что территорию вокруг озера в буквальном смысле «застолбили» граждане Китая. Дошло до того, что появились проблемы с бронированием гостиниц и заказом автобусов для групп российских туристов — часто оказывается, что все уже расписано для отдыха китайских гостей. Массовый приток туристов привел к росту антропогенной нагрузки на территорию, загрязнению побережья и акватории.

Было предложено ограничить зарубежный турпоток или пускать его на Байкал сезонно, закрыв озеро от зарубежных гостей на три летних месяца. Но чиновники сочли предложение слишком радикальным. Так, глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина заявила, что такие высказывания идут вразрез с госполитикой РФ, направленной на выстраивание дружественных отношений с КНР.

Между тем известный предприниматель и общественный деятель Дмитрий Потапенко заявил «Росбалту», что в России существуют целые отрасли, которые переданы китайскому бизнесу. По его словам, вытеснить китайских дельцов оттуда невозможно из-за позиции федерального правительства.

«На сегодняшний день мы видим беспрецедентные преференции, которые получили китайские предприниматели в России. Особенно это заметно по лесозаготовкам в российской тайге, выращиванию некоторых сельхозпродуктов на землях, переданных китайцам нашими властями, и условному «туризму». Если россияне рассчитывают, что и они тоже как-то смогут вписаться в эти ниши, то это зря, потому что о конкуренции здесь бессмысленно говорить. Это же «внешняя политика», куда ж вы лезете, как говорится», — заметил Дмитрий Потапенко.

Общественник пояснил, что он понимает жалобы российских бизнесменов в туристической отрасли на «китайское засилье», однако вряд ли россияне смогут в ближайшем будущем потеснить китайских коллег. «Что же касается завоза туристов из Китая, то известно, что китайцы всегда работают только с китайцами. Это было, есть и будет. Российских предпринимателей в эту нишу не впустят. Они могут работать только с россиянами. Но и эти возможности ограничиваются, потому что население у нас нищает изо дня в день», — констатировал Потапенко.

Бизнесмен подчеркнул, что в то же время он не поддержит предложения о запрете завоза иностранных туристов. «Мягко говоря, такой вид «поддержки» вызывает вопрос — а предприниматели ли они, если хотят тупой картельной сделки? Сначала просят ограничить одних, а потом ограничат их. Думать головой иногда надо», — сказал Дмитрий Потапенко.

Общественность прибайкальских регионов тоже неоднозначно восприняла инициативу. Однако с тем, что потоки гостей следует упорядочить, согласны все.

По словам сопредседателя общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марины Рихвановой, туристы не заботятся о сохранении окружающей среды. «На Байкале нет очистных сооружений. Отходы не перерабатываются, все попадает в озеро. И тут не имеет значения — какие это туристы — иностранцы или местные. Какая разница, кто в туалет сходил — китаец или русский? А поездки на квадроциклах или машинах вне дорог, по берегу Байкала? Достаточно проехать по растениям, и все — растения там больше не растут, природа плохо восстанавливается», — перечислила эколог.

Приток туристов на Байкал необходимо ограничить, считает и бывший депутат гордумы Иркутска, специалист по туризму Ольга Жакова. Эти ограничения должны работать до тех пор, пока туристическая отрасль не примет цивилизованной формы. «Байкал абсолютно забит туристами, в основном гражданами Китая, но также и местными отдыхающими. А после отдыха туристов — диких в прямом и переносном смысле слова — остается мусор. Байкал не выдерживает антропогенной нагрузки. Даже в странах Африки посещение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО допускается в определенное время, а у нас можно там находиться все время, да еще и не соблюдать экологические нормы», — рассказала Ольга Жакова.

По словам эксперта, государство и бизнес до сих пор не приняли мер, необходимых для упорядочения турпотоков и защиты окружающей среды. Так, по результатам проверки прокуратуры, выяснилось, что в регионе из 52 турбаз 43 работают незаконно. «Проверки выявили незаконное, нецелевое использование земли. Земельные участки выдавались под индивидуальное жилищное строительство, а там понастроили турбаз. Сейчас прокуратура закрывает те турбазы, у которых туалеты не соответствуют нормам. Там используются закрытые септики, которые не вывозятся. Если добавить к этому, что не работают очистные сооружения, то можно констатировать, что сейчас вести разговор о туризме на Байкале вообще недопустимо. Пока наше правительство не сделает туризм экологичным и при этом доступным, возить туристов на Байкал нельзя», — полагает Ольга Жакова.

Туристическая отрасль на Байкале должна жестко регулироваться, согласен представитель общественного движения «Добровольцы Забайкалья», учредитель электронной газеты «Комментатор» Стас Захаров. Но спасать Байкал следует не запретами на приезд туристов, а взятием ситуации под контроль.

«Нельзя слепо вводить запреты — мол, давайте возьмем и не пустим. Если запретить приезд иностранных туристов, то это лишь вызовет агрессию со стороны всего мира, хотя бы потому, что Байкал — это мировое наследие. Поэтому ограничивать граждан какой-то страны в том, чтобы они могли приезжать и смотреть на мировую жемчужину — это неправильно. Иное дело, что у нас сейчас все работает во благо Китая. И это тоже неправильно, когда все отдается представителям одной страны. Когда едешь вдоль Байкала, то видишь, как повсюду висят вывески о продаже земли, и эти вывески дублируются на китайском языке. Граждане Китая приезжают, покупают земли, в основном, на подставных лиц, строят трехэтажные дома, потом привозят своих же туристов и заселяют их в эти особняки. И в этих особняках нет никакой системы канализации, обычный септик, откуда все попадает в Байкал», — рассказал Стас Захаров.

Общественный деятель напомнил историю с массовым отравлением в местности Энхалук. Захаров подчеркнул, что к отравлению привело употребление байкальской воды. «Отходы сбрасываются в реки и непосредственно в Байкал, в итоге мы получаем отравленную воду. На берегах Байкала вырубаются леса, а в озере уже гибнет рыба. Как приостановить эти процессы? Нужно ввести законы, не позволяющие иностранному бизнесу заниматься туризмом на Байкале. Им должны заниматься российские туристические фирмы и контролироваться российским законодательством. Это должен быть регулируемый бизнес, на который будут рычаги воздействия», — полагает Стас Захаров.

Захаров сообщил, что общественность уже неоднократно пыталась довести свои предложения до региональных и федеральных властей, однако воз и ныне там. По словам общественника, он во время недавнего приезда главы Минприроды РФ Сергея Донского на заседание межведомственной комиссии по вопросам охраны Байкала в Иркутске пытался пригласить чиновника на места рубок леса и свалок, однако тот ехать отказался.

Плохая организация туризма в Прибайкалье приводит к тому, что россиянам оказывается невыгодно отдыхать на берегу озера, зато удобно иностранцам. Как рассказал депутат парламента Бурятии Баир Цыренов, гости из близлежащих стран все чаще насовсем обосновываются в регионе.

«Турбизнес на Байкале, как и в целом по стране, хаотичен, не систематизирован и плохо регулируется, что не способствует развитию внутреннего туризма. Из Улан-Удэ ехать до Байкала совсем недалеко, но если захочешь отдохнуть на Байкале в хорошей гостинице с хорошим обслуживанием, то, во-первых, найти предложения достаточно сложно, а во-вторых, эти предложения дорогие. Порой поездка на две недели на Байкал будет сопоставима с тем, чтобы слетать в Таиланд или Вьетнам», — пояснил Баир Цыренов.

В то же время парламентарий отметил, что гораздо большую тревогу должна вызывать скупка земель в регионе. «Китайский бизнес очень активен в Сибири и на Дальнем Востоке, как и во всем мире; происходит скупка земель, в том числе вдоль берега Байкала. Вот это действительно большая проблема. Те деньги, которые китайские бизнесмены зарабатывают в России, они чаще не вывозят в Китай, а оставляют здесь. И вот, если взять курортные поселки в Иркутской области, где строят дома богатые люди, то известно, что там много участков покупали китайцы. Это земли, которые представляют ценность, места, где красивая природа, где можно отдыхать и развивать туристический бизнес. Иногда сложно иностранному капиталу напрямую покупать российские земли, но в таких случаях иностранцы действуют неофициально, через местный бизнес, через аффилированные компании», — констатировал Баир Цыренов.

Усилиями властей в России созданы такие условия, когда экономическое сотрудничество с соседним государством не приносит выгоды Российскому-Русскому Народу-Суверену и Стране Россия. Такая «игра в одни ворота» закономерно вызывает недовольство. Однако призывы поменять нечестные правила игры остаются не услышанными федеральным центром.