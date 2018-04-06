Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 апреля 2018
- 11:21 Алеппо. От свободы к тирании.
- 10:10 Украинские снабженцы сирийских террористов.
- Вчера 22:10 Сирия — новый Вьетнам для армии США (ФОТО).
- Вчера 20:29 Как выглядит освобожденная Ракка сегодня.
Алеппо. От свободы к тирании
2016-й – Алеппо под властью "борцов с тиранией".
2018-й – "борцов с тиранией" прогнали.
Достаточно наглядное сравнение на примере отдельно взятого заведения общепита.
Украинские снабженцы сирийских террористов
Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева порадовала очередными раскопками теневых связей стран Восточной Европы с процессом вооружения террористов на Ближнем Востоке. На сей раз были выявлены факты причастности украинских компаний к реализации поставок вооружений на Ближний Восток через Болгарию, в рамках программ реализуемых ЦРУ и министерством обороны Саудовской Аравии, которые закупают в Восточной Европе различную технику, стрелковое оружие и боеприпасы, которые потом попадают в северную или южную Сирию. Украина обеспечивает поставки малых вооружений, а также пороха, электродетонаторов и других комплектующих для производства различных вооружений поставляемых в Сирию через Болгарию или Саудовскую Аравию.
Украина — главный снабженец террористов
Болгарская журналистка Диляна Гайтайджиева, неоднократно и достаточно подробно рассказывала на страницах своего блога о схемах поставки оружия боевикам и террористам в Сирии через территорию своей страны.
В частности, Диляна писала, что только в феврале 2018 года и только из Болгарии американские подрядчики Пентагона получили 23 тонны боеприпасов для своих сирийских джихадистов.
По данным международного портала таможенных деклараций Panjiva, в феврале болгарские предприятия совершили две поставки боеприпасов в США. Так, 16 февраля болгарское предприятие по производству боеприпасов «Дунарит» отгрузило для американского подразделения британской корпорации Chemring Military Products 5,7 тонн снарядов и минометных бомб. Из Болгарии груз доставили в немецкий порт Бремерхавен, а оттуда контейнеровозом Philadelphia Express — в американский Чарльстон. Оттуда вооружения доставляют в основном в Иорданию, где располагается один из штабов по распределению вооружений среди лояльных США в Сирии сил. Об этом подробно рассказывал https://diana-mihailova.livejournal.com/1536832.html один из командиров «Сирийской свободной армии».
Тем же маршрутом, в Чарльстон из Бремерхавена, 25 февраля британская корпорация получила 17,3 тонны вооружений уже от крупнейшего производителя вооружений Болгарии — «Вазовского машиностроительного завода» (VMZ). Основные виды поставленных боеприпасов — ракеты «Град» и заряды для переносных гранатометов РПГ-7.
Сама же Chemring Military Products была названа в сентябре прошлого года одной из четырех компаний, которая по контракту с Пентагоном поставляет вооружения не стандартов НАТО партнерам США по борьбе с запрещенным «Исламским государством» в Ираке и Сирии.
Picatinny Arsenal, структура снабжения войск армии США, сообщила о пяти контрактах на общую сумму до $ 500 млн. Закупки идут по программе поддержки союзников США нестандартным вооружением, в рамках которой в Сирию и поставляются оружие и боеприпасы.
По данным сайта Федеральной системы закупок США, Департамент американской армии «Командование объединенных вооружений» (Joint Munitions CMD) поручил Chemring Military Products только по одному контракту на $ 73 тыс. осуществить поставку боеприпасов и минометных систем из Болгарии для использования вне США до 8 мая этого года.
10 тонн боеприпасов в февральских поставках — ракеты «Град», которые используются сугубо исламистскими боевиками. Например, джихадистской группировкой «Ахрар аль-Шам», которая размещается в провинции Идлиб.
Этот вид боеприпасов не расшифровывается в документе по финансированию программы подготовки и вооружения сил для противостоянии «Исламскому государству» в Ираке и Сирии (CTEF), опубликованному 18 февраля. Зато говорится о том, что Пентагон по-прежнему будет делать ставку на вооружение боевиков недорогим, простым в использовании, но надежным оружием советского образца. На Сирию планируется выделить $ 500 млн в этом году и $ 300 млн — в следующем.
Основные затраты — закупка нестандартных вооружений и боеприпасов. Например, в 2019 году Пентагон предлагает закупить для сирийской «оппозиции» 25 тысяч автоматов АК-47, 1500 модернизированных пулеметов Калашникова (ПКМ), 500 станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, 400 ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.
В документе говорится, что Пентагон собирается обеспечить вооружение 60−65 тысяч боевиков сирийской «оппозиции». Часть из них, очевидно, относится к силам SDF во главе с сирийскими курдами, которые освобождали Ракку. Другая часть — исламистским группировкам, которые не подпадают под запрет. Сегодня он распространяется только на ИГ и «Хайят Тахрир аль-Шам», которая является сирийской «Аль-Каидой», хотя и заявляет о разрыве отношений с ней.
EADaily следит за поставками вооружений в Сирии и не раз уже писало о них https://eadaily.com/ru/news/2017/10/25/ne-pahnut-kak-strany-eks-soclagerya-i-sng-zarabatyvayut-na-boevikah-sirii. Оружием из Восточной Европы боевиков снабжают Саудовская Аравия и США. И с каждым годом поставки только увеличиваются. Например, в 2016 году только Болгария увеличила продажи советских образцов вооружений двум странам в три раза https://eadaily.com/ru/news/2017/09/01/bolgariya-uvelichila-postavki-oruzhiya-dlya-boevikov-sirii-pochti-v-3-raza. Компании и госорганы США и Саудовской Аравии приобрели болгарских оружия и боеприпасов на 239 млн евро и 97,8 млн евро, что в целом составило треть всего оружейного экспорта из Болгарии. По сравнению с 2015 годом общие продажи вооружений для двух стран выросли почти в три раза — со 121 млн евро до 336,2 млн евро.
Но вы спросите, а причем же тут Украина?
Ответ на самом деле очень прост. Если США по своей сути являются главным спонсором террористов на Ближнем Востоке, Болгария осуществляют функции сборочного цеха и логистического хаба, то Украина — это главный снабженец всевозможных джихадистов.
Информационное агентство EADaily обнаружило, что в прошлом году в производстве болгарских вооружений начала принимать активное участие Украина. Предприятия страны поставляли оружейным компаниям Болгарии капсюли-воспламенители и капсюли-детонаторы для производства зенитных снарядов, гранатометных выстрелов, снарядов для автоматических пушек ЗУ-23 и зенитных установок «Шилка». По имеющимся в распоряжении таможенным актам отгрузки, во второй половине 2017 года «дочка» госкомпании «Укрспецэкспорт», «Укринмаш», отгрузила болгарской «Аркус» около 8 млн капсюлей.
«Аркус» стала известна после того, как засветилась в поставках сирийским боевикам в декабре 2016 года. Тогда, после освобождения Алеппо, правительственные войска показали болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой обнаруженный склад с болгарскими боеприпасами.
Оружие для сирийских боевиков закупает Главное управление войск специального назанчения Министерства обороны США (SOCOM) и арсенал Picatinny. Последняя заказывает у американских частных компаний-посредников оружие из Восточной Европы по госпрограмме закупки нестандартных вооружений для союзников США. Вооружения проходят через подведомственные организации Joint Munititon CMD (Командование объединенными вооружениями) и PICCA. Через них, судя по данным Федеральной системы закупок, Picatinny Arsenal заказал доставку в 2016—2017 годах оружия и боеприпасов советского образца на $ 286 млн. Socom потратил на них $ 194 млн.
Впрочем, и это еще не все. 30 ноября прошлого года «Укринмаш» поставил «Вазовскому машиностроительному заводу» (VMZ) 90 тыс. электродетонаторов ИЭД-7 на 15,5 млн грн ($ 5,7 млн). ИЭД-7 используется для противотанковых управляемых снарядов «Малютка», которые также активно применяются боевиками в Сирии.
Еще один клиент «Укроборонпрома» по компонентам к боеприпасам — «Дунарит». Согласно актам отгрузки, доступным на Importgenius, прямое сотрудничество Шосткинского казенного завода «Импульс» и этой болгарской компании активно развивалось еще с 2011 года. Тогда, например, по одной поставке «Дунарит» получил более 200 тыс. капсюлей-детонаторов и капсюлей-воспламенителей. В 2016 году же сам «Дунарит», например, отгрузил 19 мая и 6 июля для американского подразделения компании Chemring 112 тонн снарядов, ракет, взрывателей и прочих элементов для боеприпасов. Как мы уже писали, Chemring также является одной из компаний-закупщиков Пентагона для обеспечения вооружениями сирийских боевиков.
По доступным данным, украинский Шосткинский завод «Импульс» поставлял в этом году в Болгарию электродетонаторы для промышленных целей. В конце прошлого года «Импульс» поставил компании «Нитроком» электродетонаторы ЭД-3П для использования в горнодобывающей промышленности, а «Звезда» — оружейный дымный порох марки ДРП-2.
Как пишут в своем фейсбуке https://www.facebook.com/zavodZIRKA/photos/a.294101817711670.1073741828.292156467906205/444909772630873/?type=3&theater представители Шосткинского казенный завод «Звезда», украинская оборонная компания уже третий год экспортирует различные пороха в Болгарию.
На прошлой неделе директор завода Андрей Ярош с рабочим визитом посетил болгарский фирму «Нитроком». Он встретился с руководством компании и обсудил возможности изготовления и поставки дымного ружейного пороха (ДРП-2).
Для «Звезды» — это далеко не первое сотрудничество с «Нитрокомом». Только за последние 3 года наше предприятие получило от болгар около 250 тыс. долл., которые были направлены на реконструкцию цеха №2.
На сегодняшний день, завод полностью обеспечил болгарский рынок порохом, однако они готовы и в дальнейшем закупать у нас до 40 тонн в год. Кстати, протестировав продукцию таких стран как Россия, Индия, Сербия коллеги предпочли пороха именно нашего производства, признав его более качественным. В будущем руководство планирует и в дальнейшем сотрудничать с «Нитрокомом» и ищет возможности выхода на рынки постсоветского пространства.
Следует отметить, что Украина не только поставляла комплектующие к оружию и боеприпасов для сирийских джихадистов через Болгарию, но и шила на дому…
Киев также зарабатывал на войне через американские компании. По данным сайта Федеральной системы закупок США, Украина также была поставщиком «нестандартных» вооружений. Так, Atlantic diving supply и Culmen International закупили в 2016 году малые вооружения и боеприпасы к ним на Украине на $ 3,4 млн.
Для Киева это были не единственные контракты на поставку «нестандартных» вооружений для США. «Укрспецэкспорт» дважды заключал с Picatinny arsenal контракты на поставку малых вооружений. Последний — в июне на $ 18 млн. Однако ни один из них выполнен до сих пор не был из-за отсутствия заказов из США. Чего не скажешь о Саудовской Аравии. В материалах азербайджанской Silk way есть документы на оформление рейса 21 марта этого года из Киева на авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии для доставки до 105 тонн патронов (международная классификация UN0012 1.4s). Поставщиком выступало украинское предприятие «Спецтехноэкспорт», а получателем — Минобороны Саудовской Аравии.
21 марта авиакомпания Silk way доставила в Саудовскую Аравию до 105 тонн патронов из Украины. Из материалов Silk Way
По материалам блога https://diana-mihailova.livejournal.com/
https://soldier-moskva.livejournal.com/312662.html – цинк
Стоит напомнить, что в 2017 году упомянутый в статье "Укринмаш" был замешан в громком скандале с нелегальными поставками оружия в Южный Судан, причем тему это подняли международные организации вроде "Международной Амнистии", которая через свои британские источники выяснила, что "Укринмаш" реализовывает этот контракт совместно с британской фирмой S-Profit и компанией International Golden Group. Руководство "Укринмаша" все отрицало.
Предыдущие публикации на тему:
Публикации на тему:
1. Кровавый след "Шелкового пути" – https://colonelcassad.livejournal.com/3519834.html
2. Как болгарское оружие попадает к террористам в Сирию – https://colonelcassad.livejournal.com/3375742.html
3. Балканский военторг для Ближнего Востока – http://colonelcassad.livejournal.com/2875229.html
4. Болгарское оружие в Сирийской войне – http://colonelcassad.livejournal.com/3183312.html
5. В Болгарии нет такого понятия как свобода прессы – https://colonelcassad.livejournal.com/3638432.html
6. Неудобная правда – https://colonelcassad.livejournal.com/3634754.html
7. Оружейные спонсоры Халифата – https://colonelcassad.livejournal.com/3959443.html
Сирия — новый Вьетнам для армии США (ФОТО)
Соединённые Штаты Америки, отчаявшись уничтожить сирийское правительство чужими руками, наращивают свои оккупационные части в Сирии.
Они локализованы пока в двух районах — на юге в военной базе Ат-Танф, в которой находится около 600 солдат и офицеров США и других стран, а также обучаемые ими сирийские бандиты из различных террористических группировок — численностью до 3000 голов.
Помимо этого, Соединённые штаты Америки наращивают своё прямое военное присутствие на северо-востоке Сирии, открывая одну за одной военные базы на территории Сирии, временно контролируемой сирийскими курдами. Суммарно на территории Сирии уже находится до 3 000 американских агрессоров.
Сирийское правительство неоднократно заявляло о том, что нахождение американских войск на территории Сирии незаконно. Для снабжения своих оккупационных частей на севере американцы незаконно используют воздушное пространство Сирии и Ирака. База Ат-Танф снабжается из Иордании. Американцы требуют от сирийской армии не приближаться к базе Ат-Танф на расстояние ближе, чем 50 километров.
В последнее время участились нападения сирийских проправительственных повстанцев на конвои американских солдат на севере Сирии. В результате нескольких успешно проведённых операций было уничтожено около 15 американских солдат и офицеров, также многие были ранены.
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Президент США Дональд Трамп в последние дни одновременно с резким усилением прямой американской агрессии в Сирии несколько раз делал публичные заявления о том, что США должны уйти из Сирии. Всё это время Пентагон перебрасывает всё новые и новые боевые подразделения армии США на территорию Сирии.
Исходя из опыта Вьетнама и Гуантанамо, известно, что американцы просто так не уходят и что их нужно попросить уйти силой.
Во Вьетнаме было уничтожено несколько десятков тысяч американцев, несколько сотен тысяч ранено. США потеряли во Вьетнаме около 3 000 самолётов, сбитых российскими и вьетнамскими системами ПВО и авиацией.
Сирийская армия в последнее время усиливается и успешно продолжает освобождать территорию своей страны. После зачистки территории на юге и в центре Сирии от вооружённых бандитов встанет вопрос о пребывании американцев на территории Сирии. Это произойдёт где-то примерно через полгода, если не ранее.
Применение американцами на территории Сирии атомного оружия исключено ввиду близости территории государства Израиль. В обычных видах вооружений и в средствах радиоэлектронного обнаружения и радиоэлектронной борьбы сейчас значительное преимущество у сирийской армии и у союзных ей армий России, Ирана и Китая.
Вторжение американской армии во Вьетнам начиналось примерно так же, как это сейчас происходит в Сирии, — сначала это были американские инструкторы, обучавшие армию и полицию марионеточного режима Южного Вьетнама, потом — в связи с участившимися нападениями на американских инструкторов — американские военные базы, потом — полноценное развёртывание американской армии и в конце концов позорное бегство.
Вьетнамский народ при помощи СССР и Китая изгнал американских агрессоров с территории своей страны. Американские руководители ничему не научились. Ни действующий президент этой страны, ни конгрессмены, в том числе имеющие опыт Вьетнамской войны сенаторы Джон Маккейн и Гэри Харт.
Соединённые Штаты Америки присутствуют на территории Сирии практически в одиночестве. Несколько десятков солдат и офицеров других иностранных государств — Англии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Израиля, — всё это несерьёзно, и они все так же будут уничтожены в ходе прямого военного конфликта.
Соединённым Штатам Америки делать на территории Сирии абсолютно нечего. Несколько смен бандитов, подготовленных ими на юге Сирии, или уничтожены, или разбежались, или переметнулись к «Аль-Каиде»* или к ИГИЛ*, или ждут своего уничтожения.
Курдские и арабские территории, захваченные курдами на территории Сирии, — это территория Сирии, которая также будет освобождена от иностранных оккупантов. Поэтому уже сейчас г-ну Трампу имеет смысл выполнить своё обещание, — до тех пор, пока все эти несколько тысяч американцев не вернутся на родину в пластиковых гробах, щедро предоставляемых им их американским правительством.
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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
* запрещенная в РФ террористическая организация.