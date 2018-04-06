Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 апреля 2018

Соединённые Штаты Америки, отчаявшись уничтожить сирийское правительство чужими руками, наращивают свои оккупационные части в Сирии.

Они локализованы пока в двух районах — на юге в военной базе Ат-Танф, в которой находится около 600 солдат и офицеров США и других стран, а также обучаемые ими сирийские бандиты из различных террористических группировок — численностью до 3000 голов.

Помимо этого, Соединённые штаты Америки наращивают своё прямое военное присутствие на северо-востоке Сирии, открывая одну за одной военные базы на территории Сирии, временно контролируемой сирийскими курдами. Суммарно на территории Сирии уже находится до 3 000 американских агрессоров.

Сирийское правительство неоднократно заявляло о том, что нахождение американских войск на территории Сирии незаконно. Для снабжения своих оккупационных частей на севере американцы незаконно используют воздушное пространство Сирии и Ирака. База Ат-Танф снабжается из Иордании. Американцы требуют от сирийской армии не приближаться к базе Ат-Танф на расстояние ближе, чем 50 километров.

В последнее время участились нападения сирийских проправительственных повстанцев на конвои американских солдат на севере Сирии. В результате нескольких успешно проведённых операций было уничтожено около 15 американских солдат и офицеров, также многие были ранены.

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Президент США Дональд Трамп в последние дни одновременно с резким усилением прямой американской агрессии в Сирии несколько раз делал публичные заявления о том, что США должны уйти из Сирии. Всё это время Пентагон перебрасывает всё новые и новые боевые подразделения армии США на территорию Сирии.

Исходя из опыта Вьетнама и Гуантанамо, известно, что американцы просто так не уходят и что их нужно попросить уйти силой.

Во Вьетнаме было уничтожено несколько десятков тысяч американцев, несколько сотен тысяч ранено. США потеряли во Вьетнаме около 3 000 самолётов, сбитых российскими и вьетнамскими системами ПВО и авиацией.

Сирийская армия в последнее время усиливается и успешно продолжает освобождать территорию своей страны. После зачистки территории на юге и в центре Сирии от вооружённых бандитов встанет вопрос о пребывании американцев на территории Сирии. Это произойдёт где-то примерно через полгода, если не ранее.

Применение американцами на территории Сирии атомного оружия исключено ввиду близости территории государства Израиль. В обычных видах вооружений и в средствах радиоэлектронного обнаружения и радиоэлектронной борьбы сейчас значительное преимущество у сирийской армии и у союзных ей армий России, Ирана и Китая.

Вторжение американской армии во Вьетнам начиналось примерно так же, как это сейчас происходит в Сирии, — сначала это были американские инструкторы, обучавшие армию и полицию марионеточного режима Южного Вьетнама, потом — в связи с участившимися нападениями на американских инструкторов — американские военные базы, потом — полноценное развёртывание американской армии и в конце концов позорное бегство.

Вьетнамский народ при помощи СССР и Китая изгнал американских агрессоров с территории своей страны. Американские руководители ничему не научились. Ни действующий президент этой страны, ни конгрессмены, в том числе имеющие опыт Вьетнамской войны сенаторы Джон Маккейн и Гэри Харт.

Соединённые Штаты Америки присутствуют на территории Сирии практически в одиночестве. Несколько десятков солдат и офицеров других иностранных государств — Англии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Израиля, — всё это несерьёзно, и они все так же будут уничтожены в ходе прямого военного конфликта.

Соединённым Штатам Америки делать на территории Сирии абсолютно нечего. Несколько смен бандитов, подготовленных ими на юге Сирии, или уничтожены, или разбежались, или переметнулись к «Аль-Каиде»* или к ИГИЛ*, или ждут своего уничтожения.

Курдские и арабские территории, захваченные курдами на территории Сирии, — это территория Сирии, которая также будет освобождена от иностранных оккупантов. Поэтому уже сейчас г-ну Трампу имеет смысл выполнить своё обещание, — до тех пор, пока все эти несколько тысяч американцев не вернутся на родину в пластиковых гробах, щедро предоставляемых им их американским правительством.

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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ террористическая организация.