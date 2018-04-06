Если вера в душе, зачем нам везут из-за границы всякие мощи?

Как всегда, торжественно объяснили, что поздно вечером 7 апреля на патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя привезут из Израиля Благодатный огонь. Зачем?

Что, у нас уже все спички кончились и зажигалки нечем заправлять? Поклонение огню - это чистое язычество, со слов патриарха Кирилла, которое князь Владимир начал выжигать на Руси огнем и мечом. Так почему сегодня это «святотатство» поощряет патриарх Кирилл? Может я что-то недопонимаю? Зачем он начал благословлять экспедиции за границу за всякими «священными сувенирами» после вступления патриаршество?

Да у нас в Москве своих полно святынь и реликвий на любой случай. Чем-зарубежные-то лучше? Вспомним, чему еще, кроме израильского огня, святые отцы и ТВ всех каналов «звали» Россиян поклоняться.

- мощам Николая Угодника из Италии (13 см левого ребра);

- частичке родовспомогательного пояса Пресвятой Богородицы с Афона;

- дарам волхвов с другого храма Афона;

- щепочкам креста, на котором будто распяли Иисуса Христа;

Кто доказал их подлинность? Кто их видел «живьем»? Все в аккуратно в закрытых шкатулочках.

Вот Благодатный огонь –он считается одним из главных аргументов в пользу святости иерусалимских мест.

Ожидание этого момента всегда торжественно обставляется средствами массовой информации и у нас, и за рубежом.

Епископ Порфирий Успенский в XIX в. по призыву Императорской Академии Наук был послан от государя и от Синода на Восток осмотреть и описать обстоятельства Греческой церкви. В предисловии к первому тому дневников епископа Порфирия Успенского от имени Императорской Академии Наук сказано следующее: «Можно с полною достоверностью сказать, что ни один из последующих представителей России в Сирии и Палестине не ознакомился с этими странами лично, наблюдениями и посещениями, так подробно и обстоятельно, как архимандрит (в епископы рукоположен в 1865 г.) Порфирий» (стр. 10). Этот, как называют его, в высшей степени правдивый епископ, наблюдая все у греков, написал следующее:

«Иеродиакон, забравшись в часовню Гроба в то время, когда, по общему верованию, сходит Благодатный огонь, видел с ужасом, что огонь зажигается просто из лампады, которая никогда не угасает, и так Благодатный огонь не есть чудо. Об этом сам он говорил мне сегодня» («Книга Бытия моего: дневники и записки епископа Порфирия Успенского», т. 1, 1841-1844 гг., стр. 671).

После того епископ Порфирий, будучи в Палестине 4 августа 1848 года, слышал от одного иерусалимского митрополита и записал следующее:

«В тот год, когда знаменитый господин Сирии и Палестины Ибрагим, паша Египетский, находился в Иерусалиме, оказалось, что огонь, получаемый с Гроба Господня в Великую Субботу, есть огонь не Благодатный, а зажигательный, как зажигается огонь всякий. Этому паше вздумалось удостовериться, действительно ли внезапно и чудесно является огонь на крышке Гроба Христова или зажигается серною спичкою. Что же он сделал? Объявил наместникам патриарха, что ему было угодно сидеть в самой кувуклии во время получения огня и зорко смотреть, как он является, и присовокупил, что в случае правды будут даны им 5000 пунгов (2,5 млн пиастров), а в случае лжи пусть они отдадут ему все деньги, собранные с обманываемых поклонников, и что он напечатает во всех газетах Европы о мерзком подлоге.

Наместники Петроаравийский митрополит Мисаил, Назаретский митрополит Даниил и Филадельфийский епископ Дионисий (нынешний Вифлеемский) сошлись посоветоваться, что делать. В минуты совещаний Мисаил признался, что он в кувуклии зажигает огонь от лампады, скрытой за движущейся мраморною иконою Воскресения Христова, что у самого Гроба Господня. После этого признания решено было смиренно просить Ибрагима, чтобы он не вмешивался в религиозные дела. И послан был к нему драгоман святогробской обители, который и поставил ему на вид, что для его светлости нет никакой пользы открывать тайны христианского богослужения и что русский император Николай (I) будет весьма недоволен обнаружением сих таинств.

Ибрагим-паша, выслушав это, махнул рукою и замолчал. Но с той поры святогробское духовенство уже не верит в чудесное явление огня.

Рассказав все это, митрополит домолвил, что от одного Бога ожидается прекращение (нашей) благочестивой лжи. Как Он ведает и может, так и вразумит и успокоит народы, верующие теперь в огненное чудо Великой Субботы. А нам и начать нельзя сего переворота в умах, нас растерзают у самой часовни Св. Гроба. «Мы, – продолжал он, – уведомили Патриарха Афанасия, жившего тогда в Царьграде, о домогательстве Ибрагима-паши, но в своем послании к нему написали вместо «святой огонь» «священный огонь». Удивленный этою переменою, блаженнейший старец спросил нас: «Почему вы иначе стали называть святой огонь?» Мы открыли ему сущую правду, но прибавили, что огонь, зажигаемый на Гробе Господнем от скрытой лампады, все-таки есть огонь священный, получаемый с места священного». («Книга Бытия моего», т. 3, 1846-1849 и часть 1850 гг.; издание Императорской Академии Наук, СПб., 1896 г., стр. 299).

Итак, получается, что если верить официальному лицу Русской церкви, епископу Порфирию Успенскому, посланному от государя и от Синода в Иерусалим «с проверкой», то называемый сегодня «благодатным» огонь является рукотворным. Причем сначала он назывался «святым», затем монахи, признавшись в подлоге, объявили его «священным», а вот теперь название еще более упростили, «уменьшив меру святости», и огонь теперь называется «просто» «благодатным»... Что можно добавить к этой истории, кроме того, что все тайное всегда становится явным?

Жаль, что «благодатный огонь» как «чудо» явился религиозным соблазном укрепить веру и проявился в погоне излишне рьяных представителей Церкви за внешним эффектом.

Если есть Вера в Душе, чем Человеку могут помочь эти тряпицы и кости? У каждого Русского верующего дома в красном углу икона и не одна. Вот и разговаривайте напрямую со Спасителем, если очень нужно.

Не для того ли и привлекают первым поклониться заморским «чудесам» Владимира нашего Владимировича, чтобы у верующих и неверующих отпали все сомниния: «Уж если сам президент с мощами целуется...»

А между тем за версту видно, что для устроителей завоза зарубежных мощей-костей это чистый бизнес. Иисус Христос выгонял менял из Храма, а они вон как хорошо в Москве обосновались...

Мнение дилетанта от науки….

Пасха была всегда, это - ежегодный праздник, и его должно отмечать всё человечество.

Благодатный огонь создавал Комплекс Арарат. Цель - утвердить существование сопровождения всех представителей "золотого миллиарда",

Объект 560 - энергетическая установка в Иерусалиме. Аналогичные - в Самарканде, Софии, Белой церкви (Украина), в Мневниках (Москва).

Время появления святого огня -15-55 -16.00 При этом присутствие: глава Иерусалимской (генотип 422) и армянской (генотип 421) церквей, на подхвате - русская православная (генотип 423) и католики (генотипы 441 и 442).

Сегодняшнее состояние:

1. Комплекс Арарат не работает. Он выведен из программного рабочего состояния с 2010 года.

2. Объект типа 560 (Иерусалим), на всех частотах электрический потенциал составляет не более P = 2%, гравитационный GP = 4%, и по этой причине какого-либо влияния на процесс возникновения огня не оказывает;

3. В R = 120 метров от гроба Господня, т. е. относительно шара, как трансляционного концентратора, было установлено следующее состояние потенциалов в энергетических решетках: частоты 53 октавы (жар) P = 10%, GP= 10% (не обжигает); частоты 84 октавы (огонь) P = 100%, GP = 123.88% (горит воздух), но этого сегодня нет.

Но, над демонстрационным традиционным чудом, которое организовывалось ежегодно через Комплекс Арарат, происходит сегодня действительное «иное чудо», ибо потенциалы от концентратора не превышали GP = 33% и после 16-00 –снимается, что влияет прежде всего на психическое состояние людей в Храме и вокруг него. Но огонь все же для присутствующих и ликующих – появляется. Возникает вопрос над всеми вопросами, – кто же «создает» сей святой огонь? Но это вопрос для размышлений читателей. Подсказка –по обычаю, Иерусалимский патриарх входит в часовню в одном полотняном подряснике. Это делается для того, чтобы все присутствующие смогли убедиться, что он не проносит с собой ни спички, ни зажигалки, ни любые другие предметы для добывания огня. После того как патриарх входит в Кувуклию, вход опечатывают, и начинается ожидание чуда схождения Благодатного огня. В 2009 году, за год до окончания работы Комплекса Арарат, в Москве и в Наро-Фоминске были эффекты получения «святого огня». Вода, вытекающая из горящей газовой колонки, была холодной. Были созданы те же условия, что и при получении святого огня в Иерусалиме, но церковная братия, да и академики от науки, до сих пор это действо не прокомментировали…