Исчезнувший жемчуг Руси. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Передача из цикла «Тайны русской старины»

Известный историк Александр Пыжиков меняет взгляд на историю России как историю узкой правящей прослойки – аристократии, дворянства, царских фамилий – и начинает цикл передач “Тайны русской старины”, посвящённый истории русского крестьянства, малоизвестным сторонам народной жизни и быта, существовавших обрядах и глубинных верованиях.



Какую роль в жизни крестьянства играла добыча речного жемчуга, как ловцам жемчуга помогали бобры и жабы, кем на самом деле были мифические русалки, как использовали жемчуг в быту, как правящие слои пытались поставить под контроль прибыльный и широко распространённый промысел и почему у них не получилось.



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