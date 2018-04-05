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Исчезнувший жемчуг Руси. Александр Пыжиков

20:03. 5 апреля 2018 Просмотров - 259 Нет комментариев Опубликовал:

Передача из цикла «Тайны русской старины»

Известный историк Александр Пыжиков меняет взгляд на историю России как историю узкой правящей прослойки – аристократии, дворянства, царских фамилий – и начинает цикл передач “Тайны русской старины”, посвящённый истории русского крестьянства, малоизвестным сторонам народной жизни и быта, существовавших обрядах и глубинных верованиях.

Какую роль в жизни крестьянства играла добыча речного жемчуга, как ловцам жемчуга помогали бобры и жабы, кем на самом деле были мифические русалки, как использовали жемчуг в быту, как правящие слои пытались поставить под контроль прибыльный и широко распространённый промысел и почему у них не получилось.

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Рекомендуем:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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