В одном замечательном советском фильме «Кин-дза-дза!» один из героев произносит фразу ставшую крылатой: «Скрипач не нужен». Современные политические реалии немного «подправили» авторов сценария этой картины. Сегодня фраза звучала бы так: «Скрипаль не нужен». Не нужен англичанам. Живым не нужен.

Скандал вокруг отравления Скрипалей, который старательно наращивает Лондон, имеет свою драматургию и сценарий. Раз премьер Великобритании сразу назвала в качестве виноватых Россию, значит ей нужно не объективное следствие, а конфронтация. Раз заявления, что применено боевое отравляющее вещество, раз все средства массовой информации Запада трубят о «применении химического оружия» – значит кто нибудь должен умереть. Что это за боевое отравляющее вещество от которого никто не умирает?!

Кто может быть жертвой этого отравления? Вариантов не много. Перебежчик Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и британский полицейский, который, как нам говорили, тоже плохо себя почувствовал. Этот полисмен уже поправился, Юлия Скрипаль тоже идет на поправку, поэтому в качестве сакральной жертвы может быть только Сергей Скрипаль. Который, как сообщается, находится в критическом, но стабильном состоянии.

Есть ещё одна причина, почему англичанам он не нужен. Живым не нужен. Он – разведчик. Он прекрасно поймет, что произошло с ним и его дочерью. Кто и зачем это сделал. И тогда он может заговорить, объяснить дочери, что в случившемся отравлении Россия не виновата, а, скорее всего, это преступление организовали те, кто поспешил назначить виновных, не имея никаких доказательств и не дожидаясь окончания следствия.

Один из читателей, Вячеслав Моргунов прислал мне письмо.

Хотелось бы поделиться с вами собственным мнением о ситуации со Скрипалями и о том, почему Юлия будет жить, а её отец – нет. В первую очередь позволю себе не согласиться с заявлениями типа: «Запад в агонии», «Это деградация коллективного запада» и другими схожими тезисами от «экспертов». Никакой агонии в происходящем нет. Заявления на манер Михаила Задорнова – «Ну тупые…» — либо не соответствуют действительности и являются плодом высокомерия, либо должны быть рассмотрены как «вбросы» с целью отвлечения внимания и взращивания этого высокомерия. Не может вышеупомянутая цитата относиться ни к западным правительствам, ни к западным народам. В последнем случае просто потому, что это НЕ вежливо. Нельзя назвать тупыми тех, кто противостоял Советскому Союзу и в итоге, пусть коварно, но победил. Нельзя назвать тупыми тех, кто является хозяином Федеральной Резервной Системы. Тех, кто менее чем за век смог выстроить систему мирового капитализма и стать владельцем суверенитета почти всех стран Старого Света. По состоянию на 02.04.2018 глава семейства до сих пор находится в «критическом» состоянии. Состояние же дочери, Юлии, оценивается как – «подающее надежды». По сообщениям «SkyNews» она пришла в себя, пьёт, ест и даже разговаривает. Тут сразу же хочется задать вопрос. А могло ли быть иначе? У кого то возникали сомнения, что Юлия Скрипаль сможет «выкарабкаться»? У меня – нет. В отличии от практически полной уверенности в том, что её отец явно не жилец. Почему? Потому что, это противоречит законам жанра. Потому что, Сергей Скрипаль, хоть и стал предателем, но отнюдь не дурак. Потому, что ему, для того чтобы понять, что произошло с ним и с его дочерью, хватило бы первых десяти минут после прихода в сознание. Он бывший советский и российский военный разведчик, имеющий большой опыт и соответствующую специализацию. А теперь вопросы: «Какова вероятность того, что С. Скрипаль поверил бы в официальную версию причин резкого ухудшения „семейного здоровья“?». «Какова вероятность того, что С.Скрипаль не понял бы, что по факту находится, что называется, „в

заложниках“, да ещё и с дочерью?». «Какова вероятность того, что С.Скрипаль понял бы, принял бы и одобрил методы британских

специальных служб?». Вопрос для тех, кому С.Скрипаль может казаться идейным фанатиком – «Какова вероятность того, что С. Скрипаль знал о том, что готовится и пошёл на это добровольно?» «Какова вероятность того, что Юлия Скрипаль прибыла к отцу внезапно и сама так решив, а не по его

просьбе или приглашению?». «Какова вероятность того, что С. Скрипаль самостоятельно решил пригласить или попросить дочь

прилететь? Без какого либо внешнего воздействия». «Какова вероятность того, что произошедшее отравление было решено произвести без подготовки и

планирования?». Ответы: Практически нулевая. Практически нулевая. Практически нулевая. Нулевая. Практически нулевая. Практически нулевая. Умеренная. Внимание, главный вопрос: «Насколько разумно было бы, с точки зрения британских специальных служб, дать С. Скрипалю „выкарабкаться“?». Ответ придумайте сами. Поэтому, я более чем уверен в том, что С. Скрипаль уйдёт из жизни «мучеником», под видимостью непрекращающихся попыток спасения и выхаживания.

Вопрос в том – когда. На мой взгляд, тогда, когда (якобы) накаленная международная обстановка начнёт невыгодно быстро остывать. Что же касается Юлии Скрипаль – будет жить. В каком виде? В виде живого (якобы) доказательства того, насколько длинны «щупальца кремлёвских агентов», насколько страшна и опасна Россия и лично В. В. Путин.

Будет ли она одарена шрамами как В.А.Ющенко, сможет ли ходить, будет ли строить политическую карьеру – не важно. Одного отрицать нельзя. Дочь, которая потеряет отца, будет убеждена, в том, что в произошедшем с её семьей можно и нужно винить только Россию. Посттравматическое стрессовое расстройство и горечь утраты вполне действенно подкрепляют внушение.

Источник: nstarikov.ru