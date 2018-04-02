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Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 апреля 2018

10:44. 2 апреля 2018 Просмотров - 1,532 Нет комментариев Опубликовал:

CNN: Россия станет лидером, если Трамп отступит из Сирии

CNN: Россия станет лидером, если Трамп отступит из Сирии | Русская весна

«Неожиданное» объявление Трампа о том, что США «очень скоро» выведут войска из Сирии, вызывает беспокойство среди ряда американских чиновников, которые предупреждают, что уход США не только подорвёт доверие к стране в регионе, но и вызовет обострение и без того серьёзного сирийского конфликта, сообщает CNN.

Уточняется, что в Пентагоне пока так и не получили дополнительной информации о заявлении Трампа от Белого дома и продолжают свою деятельность по борьбе с ИГИЛ*. CNN отмечает, что на вторник запланировано обсуждение плана администрации президента США по противодействию террористам в Сирии в рамках заседания Совета национальной безопасности.

Сильнее всего от выведения американских войск пострадают Демократические силы Сирии, полагают авторы статьи. Их в настоящий момент поддерживают две тысячи солдат США. Отмечается, что с уходом Соединённых Штатов из страны свою деятельность могут активизировать режим президента Башара Асада, Иран и Турция, которые прежде воздерживались от атак на союзников США, опасаясь ответных мер американцев.

Авторы статьи отмечают, что в последнее время именно присутствие американских войск удерживало «российских наемников» и силы Асада от попыток захватить нефтяные месторождения и другие территории, контролируемые Демократическими силами Сирии.

При этом боевики ИГИЛ смогут извлечь выгоду из ухода США из Сирии, воспользовавшись хаосом, который воцарится в стране. Так, в США опасаются того, что они уже начали восстанавливать свои позиции в ряде городов страны из-за того, что турецкое военное наступление на севере Сирии помешало курдам бороться с террористической группировкой.

«Мы очень обеспокоены тем, как боевые действия повлияли на наши усилия по разгрому ИГИЛ, и хотели бы, чтобы военные действия были прекращены до того, как ИГИЛ получит возможность перегруппироваться на востоке Сирии», — заявил представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг, комментируя турецкое наступление на Африн.

Авторы статьи отмечают, что в январе этого года бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США останутся в Сирии до тех пор, пока террористы не будут разгромлены.

«Соединенные Штаты будут поддерживать военное присутствие в Сирии, направленное на обеспечение того, чтобы ИГИЛ не смог возродиться. Борьба с ИГИЛ не окончена», — приводит сайт телеканала слова Тиллерсона.

Кроме того, по мнению ряда экспертов, извлечь преимущество из вывода американских войск поспешит Россия, которая заполнит образовавшийся в Сирии вакуум. Так, по словам директора Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анжелы Стент, подобное развитие событий «развяжет руки» России в Сирии и сделает страну «лидером в регионе».

Вывод американских войск, по мнению Стент, будет на руку и союзнику России в Сирии — Ирану. Так, в случае если США покинут военную базу «Ат-Танф», расположенную на юго-востоке Сирии, Иран сможет обеспечить себе сухопутный маршрут из Дамаска в Тегеран, тем самым ещё больше укрепив своё региональное влияние, пишет CNN.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

СРОЧНО: Сирийские партизаны атаковали базу США в Ракке (+ВИДЕО)

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СРОЧНО: Сирийские партизаны атаковали базу США в Ракке (+ВИДЕО) | Русская весна

Малоизвестная группа «Сирийского Народного Сопротивления» заявила, что её подразделения этой ночью атаковали базу США в сельской местности провинции Ракка. 

По словам проправительственной группы, их отряд обстрелял находящуюся под контролем США и проамериканских боевиков базу 92-й бригады, которая расположена к югу от пограничного города Айн-Изза, военный объект был атакован миномётным огнём.

В дополнение к сегодняшнему нападению, ополченцы пообещали начать масштабную партизанскую войну — они планируют атаковать силы США и их союзников, до тех пор, пока те не покинут все сирийские земли, которые они незаконно оккупируют.

Похоже, что начинается восстание местных арабских племён — бедуинов, которые проживают в пустынных регионах Сирии.

Как сообщала «Русская Весна», ранее в Пентагоне заявили, что американским военным удалось избежать столкновения с российскими силами в провинции Дейр эз-Зор.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Подземелья Восточной Гуты



Поездка на автомобиле под Восточной Гутой через автомобильный тоннель прокопанный боевиками под Айн-Тармом (южный котел).
В таких тоннелях прокопанных под крупными городами в Восточной Гуте боевики скрывались от авиаударов, складировали оружие и боеприпасы, укрывали танки, БМП и тачанки, перемещали свои силы между городами.



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