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Мусорный хайп: Оппозиция продолжает пиариться на фоне полигона “Ядрово”

13:04. 2 апреля 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Митинг в Волоколамске, состоявшийся 1 апреля, не был простым «выражением недовольства простых жителей» и финансировался вовсе не на пожертвования. За его организацией стоят очень опытные люди, которые собрали уже не одну такую «народную» сходку. Об этом, в частности, говорит журналист и общественный деятель Константин Долгов, имеющий огромный опыт в сфере общественно-политического пиара.

Достаточно посмотреть на главных действующих лиц этого митинга, чтобы понять – их вообще не заботит будущее жителей Волоколамска. Они просто использовали громкий инфоповод для того, чтобы в очередной раз устроить акцию по дискредитации властей и раскачке ситуации в стране. Иными словами, они просто пиарятся на актуальной теме.  Вспомнить, хотя бы, вечного выскочку Алексея Навального – он еще 24 марта решил съездить на полигон «Ядрово», чтобы поорать на фоне недовольного народа. Правда не вышло у него ровным счетом ничего – сами жители города отправили его восвояси, назвав провокатором и разжигателем. В итоге Навальный даже из машины не вышел и поспешил ретироваться.

И вот, 1 апреля в Волоколамске очутился уже не сам Навальный, а его приспешник – блогер Артем Любимов, который ранее уже засвечивался в нескольких оппозиционных акциях. И, как и предполагалось, митинг за «закрытие свалки» перерос в  политический протест, на котором просто забыли про конкретный полигон и начали просто безосновательно хаять власти.  

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Также не остались в стороне и другие хайпожоры. Ксения Собчак, к примеру, устроила настоящую пиар-компанию на фоне ситуации в Волоколамске. А Павел Грудинин в кратчайшие сроки организовал «экологический форум», на котором точно также торговал своим лицом, не предложив ничего дельного.  

То, что либерально-оппозиционная общественность пытается использовать ситуацию в Волоколамске для своих личных целей (в частности ради пиара), вполне очевидно. Дальше разговоров и криков на фоне свалок их деятельность не доходит. А тем временем, реальная обстановка в «Ядрово» вовсе не является критической, как об этом говорят либералы.  Власти держат ситуацию под контролем с самого первого дня. На полигоне проделана огромная работа для того, чтобы кратковременное превышение ПДК свалочных газов впредь не повторилось. В «Ядрово» уже установлено и запущено оборудование по очищению фильтрата – главного виновника неприятного газа и вредных выбросов. Также  были установлены аэрозольные пушки, уничтожающие органические соединения и устраняющие неприятный запах. Кроме того, вдвое уменьшен сброс отходов на полигон. Все эти меры уже привели к значительному улучшению экологической обстановки в Волоколамске и полностью исключили рецидив с повышением уровня ПДК газов.

Иными словами, оппозиционерам вовсе не интересно разрешение ситуации в Волоколамске, он и просто пиаряться на почве повышенного интереса к этой теме, не делая ровным счетом ничего дельного, для жителей Волоколамска. Все, на что они способны, это изрыгание голословных обвинений в сторону властей, в то время как именно властями было сделано все, чтобы реально решить проблему «Ядрово».

 

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