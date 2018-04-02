Какие “тараканы в голове” у высших российских чиновников?

Эту публикацию я хочу снабдить эпиграфом: "Если бы Алексея Навального не было, его надо было бы выдумать, хотя бы ради показа психофизического портрета И.И.Шувалова!"

Игорь Иванович Шувалов — российский государственный деятель, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2003). Ранее состоял в должностях помощника президента России Владимира Путина (2003—2008).

12 мая 2008 года Игорь Шувалов был назначен на пост первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации. В том же году возглавил правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства, комиссию по координации действий правительства для противодействия последствиям мирового финансового кризиса, комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, а также оргкомитет по подготовке к саммиту АТЭС.

С 19 марта 2009 года Игорь Шувалов являлся национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств. В октябре 2009 года был выведен из состава Национального банковского совета. В январе 2010 года возглавил объединённую правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции.

С августа 2010 года Игорь Шувалов является ответственным за координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по рассмотрению обращений российских и иностранных инвесторов, формально остаётся им и после назначения в июне 2012 года уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. После отставки в сентябре 2011 года министра финансов и вице-премьера Алексея Кудрина И.Шувалов стал курировать экономический блок в правительстве. В том же году был назначен вместо Кудрина главой Совета по финансовым рынкам и представителем России в совете Евразийской экономической комиссии.

25 марта 2011 года газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источник в самой партии сообщала, что Игорь Шувалов рассматривал возможность возглавить партию «Правое дело». В 2011 году Шувалов возглавил региональный избирательный список «Единой России» от Приморского края на проходивших 4 декабря выборах в Государственную думу VI созыва... Источник.

И вот сейчас известный оппозиционер и ненавистник Путина — Алексей Навальный нарыл как крот и выложил в Интернет весьма любопытный материал, который рассказывает даже не о богатстве, которым владеет чиновник И.И.Шувалов, а рассказывает о тех "тараканах в голове" его, которые, увы, имеют место быть!

В чём суть этой видео-новости от А.Навального?

В том, что это только полбеды тот факт, что капиталист-чиновник И.И.Шувалов владеет уникальной недвижимостью в Подмосковье в виде дворца, ориентировочной стоимостью в 8 — 10 миллиардов рублей. Настоящая беда для общества — имеющийся у него "бзик", выражающийся в том, что И.И.Шувалов возомнил себя великим царём, и никто из челяди из ближайших домов не должен смотреть в бинокль или воочию на его дворец и на жизнь в нём!

Для того, чтобы на самом деле никто не мог смотреть в сторону дворца И.И.Шувалова, он распорядился, чтобы близстоящие дома для "элиты" были построены по его шуваловскому особому проекту!

Жилой комплекс «Сколково Парк для Жизни» в Подмосковье

Россия, Московская область, Одинцовский Новоивановский с.о., район р.п. Заречье

Превращение Москвы в полицентричный мегаполис и формирование альтернативных кластеров — точек притяжения — главная тема большинства урбанистических дискуссий последний лет. В районе Сколково несколько лет назад начали развивать инновационный кластер, задумали строить бизнес-школу по проекту Дэвида Аджайе. Планы по поводу строительства многочисленных технопарков, медицинских центров и жилых кварталов конкретизировались, правда, немного позже, но уже тогда было понятно, что будущему иннограду понадобится «город-спутник», предлагающий комфортную жилую среду. Выполнение этой миссии взяла на себя компания Millhouse. Даже если по каким-то причинам инновационного Сколково бы не случилось, шансов прогадать у них не было: девелопер сделал ставку на престижное направление, благоприятную экологическую обстановку, природное окружение (комплекс находится на берегу реки Сетунь) и устойчивый тренд выбирать для жизни места за городом — с насыщенной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

ИНФРАСТРУКТУРА

В результате жилой комплекс «Сколково Парк для Жизни» стал частью масштабного проекта комплексного освоения территории, включающего в себя, в том числе, благоустроенную по дизайну английского бюро территорию Мещерского парка площадью 400 га, гольф-поле, спроектированное Джеком Никлаусом (с клубным домом знаменитого японца Шигеру Бана), и сеть велопрогулочных дорожек протяжённостью более 25 км. Кроме того, на территории «Сколково Парк» расположены футбольные и волейбольные поля, магазины, рестораны и кафе, отделения банков и салоны красоты, школа и детский сад на первых этажах зданий. А после реконструкции Можайского шоссе движение по нему станет бессветофорным, и рано или поздно сюда запустят электрички, которые доставят до центра Москвы за 15 минут, так что доступность нового района тоже оценивается на высоком уровне.

АРХИТЕКТУРА

В отличие от проекта благоустройства, архитектурный проект заказали российскому бюро ТПО «Резерв» под руководством Владимира Плоткина. Несмотря на то, что участок располагался практически в чистом поле, на него накладывалось много ограничений . Самая выгодная, красивая сторона, выходящая по пойму реки Сетунь, ориентирована на север, а для жилья это самая невыгодная ориентация. Благоприятная восточная сторона — смотрит на МКАД. На юг нельзя было делать окна по соображениям безопасности. А четвертая сторона выходит в сторону подъездной дороги.

В итоге весь комплекс из шести корпусов решен, по существу, одним многосекционным, криволинейным в плане жилым домом, повторяющим изгибы и характер рельефа. Конфигурации жилых корпусов создают искусственные экраны для защиты друг друга от воздействия негативных факторов транспортных магистралей. Кроме того, такое решение позволило зонировать придомовые территории, соблюсти необходимые нормы инсоляции и выстроить правильные визуальные связи, которые открываются из окон жилых домов на прилегающие территории. «Мы выкручивались как могли, — рассказывает Владимир Плоткин. — Придумали сложную каплевидную форму дома и постарались поймать солнце. Так появились эркеры, которые работают не только как декоративный элемент, но и как солнцеуловители».

Чтобы избежать видов на частное землевладение, расположенное с юго-восточной стороны, часть квартир в корпусе 1 запроектирована односторонней, а корпус 6 сориентирован торцом на юго-восток.

Вот это направление: здание без окон в направлении на Дворец Шувалова:

Но ключевую роль все же сыграли двусторонние эркеры, которые, когда это нужно, «отворачиваются» от нежелательных визуальных направлений, и наоборот, для улучшения инсоляции квартир, разворачиваются навстречу солнцу. Да и вообще, с точки зрения потенциальных жителей, эркеры всегда выглядят привлекательно. А панорамные окна, аналогичным образом развернутые, обеспечивают хозяевам квартир должную приватность.

Вот это направление: дом с "эркерами", не позволяющими жильцам смотреть в нежелательные для них направления:

Стекло для эркеров применили особенное: это серия продуктов SunGuard Solar от Guardian с солнцезащитным покрытием. Такое стекло отлично защищает здание от перегрева и может использоваться вместо тонированного или пиролитического стекла. Внутри при этом стекло остается прозрачным, максимально естественно передавая цвета.

Почти наравне со стеклом в отделке фасадов использовался натуральный юрский мрамор и песчаник. Архитекторы в целом остановили свой выбор на экологичных решениях, включая (наряду с энергоэффективным остеклением) технологии рекуперации тепла и повторного применения дождевых вод.

ПЛАНИРОВКИ

В шести корпусах доступны квартиры разной планировки и площади, среди которых варианты с просторными террасами и квартиры с собственным садиком на первых этажах. Часть квартир предлагаются с авторской отделкой от бюро Scott Brownrigg, которое занималось оформлением всех лобби и общественных зон.

«Особенностью стиля Contemporary является ощущение свободного пространства, максимально наполненного естественным светом, что для жилого комплекса с концепцией загородного европейского пригорода премиум-класса особенно важно, — говорит генеральный директор архитектурного бюро Scott Brownrigg Даррен Комбер. — В дизайн-проекте квартир в „Сколково Парк“ мы создавали максимально функциональное, понятное, современное и стильное пространство для жизни, которое каждый быстро и просто сможет сделать уютным именно для себя».

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Третье из "нежелательных визуальных направлений" на Дворец Шувалова защищено от посторонних взглядов вот этим специально построенным зданием особой планировки:

Единственный проезд ко Дворцу Шувалова тоже надёжно закрыт автодорожным знаком "проезд запрещён".

"Кирпич" на дороге, ведущей ко Дворцу Шувалова — самое понятное в логике чиновника-капиталиста. Чего там простым смертным делать, в его лесочке? Грибы что ли собирать?!

А вот само то, что И.И.Шувалов распорядился, чтобы элитные дома были спроектированы и построены без вида на его Дворец — это, на мой взгляд, уже клиника! Это тревожный симптом болезни под названием шизофрения.

Предоставлю слово специалисту:

Мания величия. Болезнь "мания величия" (шизофрения)

Признаки мании величия

В мире существует огромное количество различных заболеваний. Однако на сегодня ещё совсем малоизученными являются болезни психики, различные психические расстройства и отклонения. В данной статье хочется рассказать именно о том, что такое мания величия. Болезнь или…?

Стараясь определиться с понятием, можно столкнуться с множеством проблем. Ведь современный человек данным словосочетанием – «мания величия» – в быту пользуется довольно-таки часто. Оно может применяться к начальникам, людям шоу-бизнеса и иным личностям, поведение которых вызывает негодование у окружающих. Но помимо обыденного его использования, такое словосочетание существует также в медицине. И имеет совершенно чёткое обозначение.

О понятии

Итак, на первых порах стоит разобраться в самом понятии. Что же такое мания величия?

Если рассматривать этимологию слова, то в переводе с греческого языка это "слишком большой", "преувеличенный". Уже только после этого можно для себя сделать определённые выводы. Если же четко следовать медицинскому словарю, то там сказано, что мания величия – это такая разновидность поведения, сознания человека, когда тот слишком преувеличивает своё значение, умственные способности, таланты, важность и могущество.

Что касается науки, то данным расстройством занимается раздел патологии психики, который чаще всего определяет данное состояние как составляющую паранойи или симптом маниакального синдрома.

Откуда берется заболевание

Следует также рассмотреть причины. Когда же может возникать мания величия? Она рискует проявиться, если у человека прогрессивный паралич (или болезнь Бейля), а также сифилис мозга. Данные заболевания имеют несколько стадий: от возникновения до развития болезни (от общей слабости организма до полного полоумия или даже безумия).

Мания величия же – это симптом, который может как проявиться, так и остаться незамеченным. Особенно это касается сифилиса. Тут данное расстройство проявляется в том случае, если заболевание не дает о себе знать в течение нескольких лет вследствие того, что протекает в особой, более легкой форме (однако это случается всего лишь у 5% больных). Интересным является тот факт, что данное состояние мозга может возникать и при аффективном психозе, когда у человека начинают резко появляться новые идеи, обнаруживается крайне болезненное реагирование на различные внешние раздражители, может возникать излишняя красноречивость.

Несколько слов о шизофрении

Довольно часто данное расстройство является симптомом такого заболевания, как параноидная шизофрения. Мания величия в такой ситуации является своеобразной навязчивой идеей. В качестве лакмусовой бумажки в данной ситуации выступает чрезмерное себялюбие и превозношение собственного «Я».

Чаще всего человека преследует данное расстройство психики именно в моменты галлюцинаций или бредового состояния. Тогда-то больной и ощущает себя крайне важной личностью.

Наиболее частые случаи

Однако чаще обычного, помимо вышеописанных вариантов, такое расстройство психики может возникать в результате сильного неудовлетворения человека собственной персоной. Раздражителем может быть внешность, отсутствие образования или неудовлетворительное место работы, а также много других моментов. В такой ситуации человек пытается сам исправить ситуацию при помощи доступных ему методов: пойти учиться, сменить работу и улучшить внешность. Однако все это уже будет сопровождаться неким переоцениванием собственной значимости и слишком резким превозношением того, что ещё недавно было недостатком. В таком случае стоит отметить, что мания величия трудноразличима, её практически невозможно идентифицировать, если не обратиться за врачебной помощью (что происходит крайне редко).

Но и после определения данное расстройство (если говорить только о его наличии) не считается каким-то особым, которое заслуживает большого внимания в разделе психических отклонений.

Клиническая картина

Рассматривая данное расстройство психики, важно также узнать, какие существуют признаки мании величия. Как уже было сказано, это состояние разума трудноразличимо. Однако маячками к его определению могут стать следующие симптомы: плохое настроение, остроты, которыми больной забрасывает окружающих.

Чтобы определиться с данным расстройством на первых порах его возникновения, необходимо довольно много времени. Для этого понадобится несколько тестов, а также наблюдение у специалиста, который и сделает через определённое время нужные выводы.

Чаще всего данное отклонение проявляется при помощи резкой смены настроения, а также если человек практически всегда находится в тревожном состоянии. Для пациентов характерными могут быть также следующие симптомы: болтливость, повышенная активность и даже сексуальная озабоченность. При этом у таких людей ярко выражена концентрация на своих идеях и позитивных сторонах. Они полностью отвергают и даже не интересуются чужим мнением на свой счёт .

Стоит также отметить, что при таком расстройстве психики у человека может возникать агрессия. Направляется она в основном на близких людей. Больной становится тираном дома, не стесняясь рукоприкладства и иного проявления своей "важности".

Лечение

Какое лечение может получить человек с манией величия? Избавиться от данного расстройства психики самостоятельно не получится, для этого нужна будет помощь специалиста. Для этого человек должен обратиться за помощью к психологу, который в некоторых случаях может перенаправить на лечение к другому доктору – психиатру. Стоит отметить, что справиться с данным расстройством можно, если тщательно соблюдать все рекомендации лечащего врача и вовремя проходить все сеансы.

В такой ситуации медикаментозное лечение просто не потребуется, также не нужно будет определять пациента в стационар. Однако если мания величия – это часть более сложного заболевания, могут быть назначены нейролептики или препараты лития. Также пациента, скорее всего, поместят в стационар, где он будет получать комплексное лечение не только мании величия, но и заболевания, которое привело к появлению данного расстройства.

Автор: Садыкова Татьяна

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И да, не подумайте, что автор данной публикации имеет какое-то отношение к известному оппозиционеру Алексею Навальному! Уверяю вас — никакого! Я просто придерживаюсь правила: если даже враг рассказывает дельные вещи или его критика обоснована и конструктивна, то почему бы в данном конкретном случае не прислушаться к его словам? Разве про Игоря Шувалова он какую-то неправду рассказал?

Навальный показал, что для И.Шувалова даже "элита", живущая в квартирах за 6-10 и более миллионов рублей в Сколково, — это говно на палочке! А уж простой народ — и вовсе "быдло"!

2 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Лучший комментарий дня:

Север: с одной стороны крайне бы не хотелось принимать к вниманию что-либо из рук А.Навального. Что эти ребята сделали с Россией, когда именно они определяли дорогу, и как всё изменилось, когда рулить стал Путин — очевидно. С другой стороны, очень забавная подача, реально видно, что построено именно с учётом безопасности в отношении дома Шувалова, и вроде бы должны возникать отрицательные эмоции, и они даже возникают.

Ок, давайте обсуждать.

Во-первых, имеет значение, действительно ли этот Шувалов — часть команды Президента, или он фигура исключительно компромиссная и доставшаяся как Чубайс от прошлой власти и по велению мирового надсистемного управления?! Если он верный человек Путина, х...й с ним, пусть сходит с ума как того требуют обстоятельства. Лично у меня нет разведданных, на сколько сей господин является желанной целью для наблюдения или посягательств скажем иностранных спецслужб.

Но, вместе с тем, мне слабо верится, что ситуация была столь безвыходна, чтоб так очевидно расписываться в своих страхах, что, как минимум, и при любых вводных оскорбительно для России, а не только для этого товарища, ибо он как я понимаю не х...й собачий, а потомственный, во многих поколениях, и представляет интересы Российской Империи. Но, вместе с тем, каждый род, даже род Шуваловых, не могут отвечать за отпрысков, которых постигло вырождение в такой степени.

Такое ссыкло, которое ещё и не стесняется демонстрировать свою степень, более позорит свой род, таки, чем Россию, ибо не мы его зачинали. И даже если бы существовали такие уж реальные соображения безопасности, неужели нельзя было построить комплекс зданий на пару километров дальше, не внося в конструкцию столь очевидной расписки?! Везде осуществляются меры безопасности, но везде их умудряются делать как можно менее заметными! Как-то же обходятся без замуровывания окон!

Если же Шувалов не столько часть команды Путина, сколько обуза, тогда нет особой необходимости его терпеть! Путин не стал бы держать при себе человека бесполезного, либо это люди полезные и занятые интересами страны, либо это навешенные на его ноги гири, которые пока что сбросить не возможно. Посмотрите на Чубайса хотя бы. Но ответа на этот вопрос пока что нет.

Единственное, что я вынес из материала, что Шувалов демонстрацией ссыкливости позорит свой род, в какой-то степени страну и бросает тень на Светлейшего. Что есть безусловно преступление!

Ну сдвиньте вы коплекс к ё...ной матери и стройте его нормально, либо сделайте такой проект, чтоб каждый недоносок типа Навального не мог тупо квадрокоптером расчехлить. И да, на кой пенис, простите, бетонировать окна зданий, если любой пiдор, и даже хуже пiдора, тот же Навальный может просто квадрокоптером залететь, приволочь килограмм термита с пластидом, оставив от чудесной виллы небольшой кратер.

Были бы хоть как-то объяснимы меры безопасности, если бы квадрик запеленговали бы уже на взлёте, подняли бы в воздух контр-дроны, перехватили управление, отвели бы в специально заготовленный бункер, там посадили, а всех причастных бы схватили и они бы уже сидели с оторванными бубенчиками писали почасовую биографию своей жизни в пятидесяти томах! Но нет же, лети кто хочет, взрывай кого хочет. Значит таки нет ничего ценного, значит нет системы безопасности, и нет на самом деле никаких опасений. Это тупо лень, систему безопасности создавать лень, ибо на...уй она нужна, но на этапе проектирования нужно, сука, своё рыло всунуть и влезть своей тупой гениальностью, дабы навека оставить в бетоне свидетельства жиробесия.

Причём само нахождение Шувалова в высшем эшелоне власти в принципе совершенно объяснимо именно в контексте его происхождения, именно после отказа России от советской линии, а стало быть возвращения в какой то степени к до революционной традиции, как минимум в аспекте герба, знамени. А значит имеет смысл в возвращении к рулю государства династий в первых полтысячи лет признаваемых в качестве таковых, что даёт иные возможности, давало бы, если бы эти отпрыски давали пример неусыпного служения государству Российскому подобно своим предкам. В противном случае появляется подозрение о справедливости отлучения от власти и низвержения этих династий, если потомок равен своим предшественникам. Ну типа, а ну так он просто полный идиот, нет, ни хрена не шизофреник, а просто кретин, если бы мы дураков сажали в психушки, у нас бы мест там не осталось! Над ним летают квадрокоптеры, над чиновниками первой категории охраняемости, а они избушки поворачивают к лесу задом, придурки...

Не удивлюсь,если и сам Шувалов, отпрыск великих династий, подобно Бушу подавится бубликом, ибо смотрел бейсбол, болел и орал с полным ртом бубликов и кокаколы, и чуть не умер, кусок кретина! Или жри бублики, или ори, разговаривая с телевизором, но не одновременно. Так и тут, если ты, сука чиновник ценнейший, за которым охотятся все разведки мира, то не строй рядом со своей резиденцией жилой комплекс! Сделай систему безопасности, чтоб там не то что квадрокоптер не пролез, таракан не просочился. Ну или ты тупой кретин! Повернул он, бл@ть, избушку к лесу задом!