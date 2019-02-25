Мзда, посул, подарок. взятка.

Безумие – это повторять раз за разом одно и то же действие, каждый раз надеясь на новый результат.



27 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о запрете взяток среди чиновников империи. Прошло 257 лет. Я, к сожалению, не знаю, вступил ли этот указ в силу, но напомнить о нем читателю решился.

В Советском Союзе взяточничество считалось буржуазным пережитком, которое исчезнет по мере развития социалистического общества. Однако, такое мнение оказалось утопическим. Методика борьбы со взятками в СССР, мало чем отличалась от царского наследия, разве были отменены телесные наказания.

Я поднял многие документы древности, повествующие об этом пороке, и заметил одну странность, которую сегодня не замечают ученые. Вот о ней и поговорим в этой работе.

Раннему русскому уголовному законодательству не было известно понятие взяточничества. Появлению взяточничества предшествовала ОФИЦИАЛЬНАЯ практика принятия посулов. Посул - вознаграждение, получаемое должностным лицом княжеской администрации в связи с выполнением им обязанностей в сфере отправления правосудия. Вне этой сферы никаких взяток Русь не знает, а сам посул не является неправомерным вознаграждением, поскольку это самый обычный современный судебный сбор или оплата труда судей, из которой и формируется бюджет суда.

Посул как часть системы правомерного «кормления» за осуществление судебных функций приобретает характер незаконного в 15 веке, когда собственно и создается судебная система, плату функционирования которой, берет на себя государство.

В Судебнике 1497 года ВПЕРВЫЕ запрещается посул, понимаемый, как взятка в суде. Дальнейшее развитие запрета получения взяток получило в эпоху Петра I, в частности в Указе «О воспрещении взяток и посулов за оное» (1714). Видите, еще в 18 веке посул и взятку государство разделяло, запрещая брать судебный сбор с участников процесса, справедливо полагая, что эту услугу своим гражданам государство должно предоставлять бескорыстно.

Хорошо, появление взятки нами определено: это 15 век и рождена она в судах, которые ее же и осуждали. А вот как обстояло дело до 15 века?

Библейские изречения рассказывающие в Ветхом Завете (Торе) о событиях Средневековой Руси – Великой Тартарии, а не «древнего еврейского народа», доносят до нас совсем иное слово: «Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки, и гоняются за МЗДОЮ…»; «Горе тем; которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!».

Библия говорит о ворах и это естественно, ведь она списана со Святого Писания староверов, только жестоко отредактированного. Я сверился с духовными книгами до-никонианского периода и увидел, что текст о мздоимцах присутствует и там. Вот только на Руси вором именуется государственный преступник, а уголовный зовется татем.

То есть мздоимец это именно государев человек, и он указан четко – князь.

Итак, взяточники начинают плодиться как тараканы. Однако, кое что, начинает вырисовываться.

Князю несли мзду.

Судье посул.

Иван Грозный в 1561 году ввел «Судную грамоту», которая устанавливала санкции в виде смертной казни за получение взятки судебными чиновниками местного земского управления: «А учнут излюбленные судьи судити не прямо, по посулам, а доведут на них то, и излюбленных судей в том казнити смертною казнью, а животы их велети имати да отдавати тем людям, кто на них донесет».

Однако, уже в это время, с введением первых земских соборов, созданных по принципу церковных земских соборов, появившихся ранее мирских, в летописях появляется слово взятка.

Формирующейся централизованной монархии был нужен сословно-представительный орган, который поддержал бы политику власти, через который власть узнавала бы об общественных запросах и обращалась бы к обществу. Таким институтом и являлись Земские соборы. Одним из последствий их созыва являлось то обстоятельство, что “правительственная власть снимала с себя в какой-то степени ответственность за проводимые ею мероприятия, так как эти мероприятия оказывались одобренными достаточно широким кругом советников”. Однако соборы XVI в. — это не представительные учреждения в обычном понимании, так как: власть царя они не ограничивали; не было выборных представителей.

Это скорее бюрократические учреждения или “парламент чиновников”. Собственно говоря, это сегодняшний парламент любого государства, просто имевший в те времена сословно-представительный статус. Позже, при Романовых он станет двухпалатным.

Основой земства стали бояре и дети боярские. Вот им и полагалось нести взятку.

В русском языке нет слов ничего не обозначающих и не несущих смысловой нагрузки. Попробуем со всем этим разобраться и мы, используя дореволюционную и до-романовскую этимологию.

Мзда у предков не взятка, а воинский приз, награда, получаемая с побежденного врага, то, что сегодня именуется контрибуцией. В период феодальных войн, князья старались оттяпать и присоединить к своим владениям кусок побольше, тем самым нарушая границы определенные государством и императором Тартарии. В связи с чем центральная ставка, дававшая ярлыки на княжение, считала это государственным преступлением или воровством, а мздоимство и подарки от покоренных территорий недопустимыми. То есть летописец рассказывая о мздоимцах, говорит о феодальных войнах в эпоху раздробленности. И лишь с момента создания братьями Георгием и Иваном Даниловичами, мощного и централизованного государства, подчинившего весь мир, понятие мздоимец отступает на второй план, поскольку вплоть до 16 века в фемах империи уже нет междуусобных войн, а есть жесткое централизованное правление.

То есть мздоимство, это получение с побежденных больше положенного законом и обращенное в свою пользу. Напомню, что на Руси бралась ДЕСЯТИНА, налог 10 части с урожая или деятельности ремесла. Вот выше нее и есть мзда.

Строго говоря, все современные налоги превышающие десятину и есть мзда. Интересный факт установлен мною – именно мзда и раскрадывается чиновниками, в то время, как десятина незыблема, в масштабах государства. Очевидно, что десятина, это то, ниже чего не может опускаться экономика, и предки прекрасно про это знали. Я говорил с экономистами, которые мне пояснили, что переход этого предела ведет к разрушению любого проекта. Просто элементарно не хватит на создание даже видимости работы. Конечно, современных жуликов это не останавливает. На Украине жена президента Ющенко, Чумаченко украла целую больницу. Все сошло с рук.

С мздой понятно. А вот, что такое подарки, упоминаемые в библии и Святом Писании?

Подарок - предмет , передаваемый в дар, связанный с обычаем дарить, часто строго санкционированным, как правило , предполагающим ОТВЕТНЫЙ дар. Если дар дело безвозмездное и добровольное, то подарок преподносится с целью создания коммуникации – «ты мне, я тебе». То есть подарок князю соседнего княжества, от более слабых уделов, это желание завоевать его расположение.

Посмотрите, как интересно, до правления Романовых мзда, подарок и посул осуждаются, но лишь в 1561 году они становятся преступлением. Удивительно и другое: русская быль не знает ни одного случая открытого противостояния народных масс взяточникам, кроме одного факта, отнесенного ко времени Алексея Михайловича Романова - единственный народный бунт антивзяточнической направленности. Он произошел в Москве в 1648 году и закончился победой москвичей — хотя часть города сгорела вместе с немалым количеством мирных жителей, следует отметить, что царем были отданы на растерзание толпе два взяточника — глава Земского приказа Леонтий Плещеев и глава Пушкарского приказа Петр Траханиотов. Оба из мелкотравчатого и новоиспеченного дворянства, а по сути евреи-выкресты, то есть такие, которые приняли греческое романовское христианство. Вот тогда то, при первых Романовых и появляется слово взятка.

И если до времен признания посулов, мзды и подарков с ними эффективно боролись, то с приходом на Русь Романовых и их родственников с Запада, в Московском царстве (а Романовы правили только им, а не всей Тартарией) появился новый вид преступления – взяточничество. На Русь хлынули иноверцы и понеслось!!!

Уже с 1715 года принятие взятки считалось – преступлением на государственном уровне. Разрастался государственный аппарат, плодились чиновники, а коррупция только увеличивалась. Дабы скрыть истинные причины ее появления, Романовы извратили события на Руси и создали написанную в Ватикане историю, основанную на учении Торы (из Торы я).

Взяточничество росло невиданными темпами. Еще во времена Петра Великого, возжелавшего перевешать всех, кто засунет свой лапу в царскую казну, были известны слова генерал-прокурора Ягужинского:

«Неужели вы хотите статься императором без служителей и подданных? Мы все воруем – с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой.»

Именно при первых Романовых было принято Соборное Уложение 1649 года, в котором впервые взятки относились не только к судьям, поменявшим посулы на незаконное возрождение: «Да и в городах воеводам и диаком и всяким приказным людям за такие неправды чинити тот же указ».

Смотрите, впервые появляются должности, которые ранее во взяточничестве не участвовали – воеводы, дьяки, приказные люди. И это показательно, ведь изпокон веков на Руси незаконным обогащением занимались судьи, коих и велено было казнить за это еще в 16 веке. А начали они этим заниматься в веке 15, после отмены посулов, перевода судей на казенный кошт. То есть фактического создания СУДОВ. А значит, корень всего зла в СУДЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ и ее ошибочном переводе на государственное содержание. Помните библейское: «Не суди, судимым не будешь»? Согласитесь, что подобную функцию не очень уважали на Руси. А разве уважают сейчас?

23 августа 1713 года Петр ввел, наряду с получением взятки, уголовную ответственность за дачу взятки: «Для предотвращения впред подобных явлений велю как взявших деньги, так и давших положить на плаху, и от плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов с женами и детьми и объявить во все города, села и волости: кто сделает это впред, тому быть в смертной казни без пощады».

В 1713 году состоялось введение нормативного акта, по которому лицу, заявившему на чиновника-мздоимца, доставалось все движимое и недвижимое имущество этого лица, а в случае если это сделает достойный и уважаемый в обществе гражданин, то ему доставался и чин лица, на которого он донес. Впрочем это тоже не помогло.При Петре казнокрадство и взяточничество достигли таких размеров не бывалых прежде — разве только после.

А откуда вообще на Руси появились судьи? Ведь до 15 века с их ролью прекрасно справлялись помощники князей – видамы, осуществлявшие всю политику князя и империи в его уделе. Ответ прост – они впервые в современной форме появились в Англии и изначально в судах сидели евреи, главная задача которых была в возврате средств богатых людей. Звали их ЛИХВАМИ. В основе их работы лежали принципы инквизиции – церковного суда.

Судейская система в России была введена «агентами влияния». Например, канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин получал за службу Российской империи 7 тысяч рублей в год, а за услуги британской короне — 12 тысяч.

Взяточничество всячески приспосабливалось к новым условиям в России, причем настолько, что появилось слово ЛИХОИМСТВО. Сегодня его трактуют как невозможно древнее, упирая на слово лихо. На самом деле речь идет о еврейской лихве, означающей РОСТОВЩИЧЕСТВО.

То есть суды были созданы для того, что бы узаконить дачу денег в рост и обеспечить гарантии их возврата.

Я уже рассказывал в работе «Эра милосердия», что иудеи это просто казначеи, особый цех империи славян, для которых была разработана особая религия покаяния, за их работу с золотом. Это никакой не древний народ, а отверженная каста рабов, приставленная за свою любовь к деньгам к их пересчету. При этом деньги им не принадлежали. Это позже, с развалом империи они создадут известные ныне семьи магнатов, присвоив себе деньги распавшегося государства.

Вполне естественно, что и первые суды занимались вопросами выбивания долгов. И по сей день в судах полно евреев, правда, уже в качестве адвокатов. Сегодня мало кто знает, что титул АВО или АДВОКАТ, древний титул Европы и означал помощника аббата монастыря, который как раз и занимался судейством на землях, принадлежавших монастырю. Все тот же помощник князя, от которого судебные полномочия переехали в суды. Вот эти новоиспеченные адвокаты и стали «решалами» в финансовых проблемах. Все, как и сегодня. По прежнему несут взятки судьям.

Создание системы судов на Руси глубоко порочно, ведь именно судьи основа любой коррупции. Конечно, сегодня их суть прикрыта благообразными картинами и даже романтической риторикой, однако подноготная никак не изменилась. Честный судья, это скорее нонсенс, чем правило человеческого общежития.

Наши предки недаром держали их на посулах, поскольку оплата издержек производилась после решения суда и недовольный истец или ответчик могли не торопиться оплачивать их услуги. Это приводило к тому, что судьи, для получения своего посула, на который они сговорились, должны были обращаться к сами себе, а значит сталкиваться с таким же взяточником, готовым решить проблемы коллеги за определенную плату. Начиналось сутяжничество, то есть порхали бумаги, производились заседания, выносились решения и сроки. Мало было посулить, нужно было еще и получить посул. Короче, все то, на что обрекли судьи современных участников процесса.

Вы просто представьте взяточника судью, вынужденного обратиться за решением к другому взяточнику, готовому «порешать» вопрос за посул от коллеги!

Понимая, что все это сложно, судьи старались выносить вердикты, которые устраивали обе стороны, ведь их прерогативой были хозяйственные и финансовые споры.

Читатель спросит меня, а как их заставить не брать взятки? Как современных чиновников отучить от того же.

Все очень просто: отделить аппарат чиновников и судей от государства, так, как отделена сегодня церковь. То есть, обслуживая интересы государства, они должны быть вне его возможностей. Например, что бы подпись чиновника или его действия никак не влияли на продвижение дела, а оплату проситель производил после окончания работ чиновника и результата. Так сказать, закрывал ему наряд на выполненную работу. При этом государству не платить им зарплаты вообще, кроме силовых структур. Чиновник должен жить на хозрасчете. Образно говоря, я предлагаю вернуться не к системе министерств, а к системе приказов, где чинуши обслуживали интересы ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА.

Что касаемо судов, то четко разделить их на воровские (государственные) и уголовные, которые оставить за государством и всякого рода хозяйственные, которые вывести из подчинения государства в свободное плавание. Пусть предприниматели сами создают свои суды и сами в них судятся, это дело не государственное. А вот вступая в отношения с госпредприятием, купец должен понимать, что его ждет суд за государственные преступления.

Вы скажете, на казенных предприятиях тоже воруют? Это правда, но там это делать сложнее и требуется некто со стороны, занесший деньги за режимный забор. Деньги же на взятку есть как раз у тех, кто имеет интерес к режимному объекту. Поверьте, что директор одного танкового завода не даст взятку директору пушечного. А вот предприниматель даст обоим, ради своих интересов.

Надо лишить чиновников быть государственными людьми, а сделать их наемным обслуживающим персоналом. Слуга народа не должен иметь государственную неприкосновенность. Он слуга и ему природно получать оплеухи. Вы знаете, как называли человека, который в до-романовской Руси представлял государственные интересы в империи? Именовали его КРЕСТЬЯНИН и стоял он выше королей, царевичей, князей и герцогов. Целовал этот государев человек крест царю на верную службу и готовился заранее. Это так называемая президентская команда сегодня. Выбрали президента – появились его крестьяне. Губернаторы, председатели администраций – воеводы одним словом. А все остальные, кроме силовиков, вне государства и без его зарплаты. Есть прибыль, есть деньги, нет – голодайте в своих главках и управлениях. Наберем новых подьячих.

Вы скажете, что с народа будут три шкуры драть? А вам не кажется, что самому народу пора жить по закону и не шататься по судам, дела в которых создают нам чиновники.

Не пора ли осознать, что ролс-ройс не твоя машина, а башня Трампа не твой дом и просто жить по средствам. Перестать покупать плохой товар, понять, что не всем детям нужно высшее образование. Вообще уменьшить государственный аппарат до предельного уровня. Даже налоговиков или как их ранее именовали прибыльщиками вывести из государственного обеспечения. Просто отнимать у них лицензии за некачественную работу. Не собрал налоги – нет зарплаты.

Нам нужно отказаться от европейской системы, навязанной нам чужой идеологией и вернуться к опыту немногочисленных приказов, которые прекрасно справлялись с управлением империи, превышающей современную Россию в несколько раз. Нам навязали мнение о косности и анахронизме старой системы управления, которая была очень гибкой.

О том, как она выглядела, я покажу ниже. А пока, хочу сказать, что вся настоящая Россия там, в глубине веков, среди давно позабытой правды.

Мне скажут, так что же снова царя? Совсем не обязательно, у нас сейчас президенты правят не меньше царских сроков. Просто нужно отказаться от романовского наследия и вернуться к русской системе. Впрочем, кое чего стоит перенять.

Александр III предпринял шаги для искоренения злоупотреблений на железных дорогах. Он постановил отказаться от практики частных концессий на эксплуатацию железных дорог. Результат этой меры сказался очень быстро — казна прекратила нести огромные убытки, исчезли «железнодорожные короли», финансовые интересы которых были тесно связаны с деятельностью крупных российских чиновников. На освободившиеся деньги стали строиться новые железнодорожные линии, и были введены единые тарифы на этот популярный транспорт. Это я к тому, что государство должно четко контролировать свои стратегические возможности, в том числе и недра.

При Николае II через новое «Уголовное уложение» начался новый этап борьбы со взяточничеством, рост которого в начале XX века был связан с увеличением числа чиновников, военными заказами, различными сделками с недвижимостью и эксплуатацией участков с полезными ископаемыми. Коррупция возросла в разы во время русско-японской войны. Это вынудило царское правительство принять дополнительные меры по усилению ответственности за получение взяток в военное время. Если чиновники попадались на лихоимстве в этот период, то на них не распространялись никакие амнистии. Они проводили время, занимаясь трудотерапией на каторге от звонка до звонка. Большевики, придя к власти, в мае 1918 года издали декрет «О взяточничестве», предусматривавший пятилетний срок заключения и конфискацию имущества. Одновременно с этим дела о взяточничестве были переданы в ведение революционных трибуналов, так как приравнивались к контрреволюционной деятельности. Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление расстрел. Строгость наказаний росла постоянно, но ограничивало масштабы мздоимства иное: тогда господствовал «военный коммунизм», денежное обращение практически отсутствовало, а функции органов управления были неопределенными, и часто оставалось неясным, кому именно следует давать. «Давали», кстати, тогда в основном изделия из драгоценных металлов и мешки зерна, которыми расплачивались за возможность ввезти продовольствие в город. Позже, при НЭПе, контролирующие предпринимателей чиновники вернули свое, оттянувшись по полной.

Что было далее, читатель знает сам и сам сделает свои выводы, понимая, откуда растут ноги у взятки. Кстати, само слово имеет картежное происхождение и вышло из этих азартных игр.



ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ.



БОЯРИН

1) Старший дружинник, советник князя в древнерусском государстве IX—XIII вв.; 2) феодал-землевладелец 3) высший служебный чин в Русском государстве XIV—XVII вв., а также лицо, пожалованное этим чином.

В бытовом отношении все феодалы-помещики в XVII в. для зависимого от них населения являлись боярами; позже это слово модифицировалось в понятия «баре», «барин».

Звание боярин давало право участвовать в заседаниях Боярской думы; ближний или комнатный боярин был особо доверенным лицом царя и имел право доступа в царские покои; родственник царицы получал звание свойственного боярина.

Бояре возглавляли особые отрасли управления. Как феодалы - землевладельцы они являлись вассалами князя, обязанными служить в его войске, но пользовались правом отъезда к новому сюзерену и были полными господами в своих вотчинах (право иммунитета), имели своих вассалов.

В XIV—XV вв. по мере формирования единого централизованного государства и соответственно государственного имущества, политические права бояр ограничивались; происходили изменения и в социальном составе боярства.

Великокняжеская, а с середины XVI в. царская власть настойчиво подавляла выступления тех бояр, которые сопротивлялись ее политике централизации. Особенно сильный удар боярской аристократии нанесла опричнина, а отмена местничества в 1682 г. окончательно подорвала влияние боярства.



ВОЕВОДА

Военачальник, правитель у славян. На Руси известен с Х в. (упоминается в летописях в качестве начальника княжеской дружины или предводителя народного ополчения). С конца XV в. вплоть до создания в России регулярной армии (начало XVIII в.) — военный руководитель полка или отряда.

В середине XVI в. воеводы возглавили городское управление, потеснив городовых приказчиков, В XVII в. их власть, военная и гражданская, значительно усилилась. В это время они подчинялись московским приказам, действуя по их «наказам» (инструкциям). С 1708 г. воеводы стояли во главе провинций. В ходе губернской реформы 1775 г. должность воеводы, была упразднена.



НИЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЧИНОВНИКОВ





ВОЛОСТЕЛЬ

Должностное лицо в Русском государстве XI— XVI вв., управлявшее волостью от имени великого или удельного князей и ведавшее административными и судебными делами. Не получая жалования от правительства, волостели «кормились» за счет населения, платившего налоги.



ГОЛОВА

Название военных и административных должностных лиц в России XVI—XVII вв. Должность головы существовала до начала XVIII в. Жалованной грамотой городам в 1795 г. в России была введена должность городского головы.



ГОРОДНИЧИЙ

Представитель местной администрации в Московском государстве, позднее — в Российской империи. Должность городничего ведет свое начало с первой половины XVI в. от городового приказчика.

В 1775—1782 гг. возглавлял административно-полицейскую исполнительную власть в уездных городах. В XIX в. городничие назначались главным образом из отставных офицеров. Должность была упразднена в 1862 г.



ГОРОДОВЫЕ ПРИКАЗЧИКИ

Выборные из среды уездных служилых людей, правители городов и уездов в России XVI в.; подчинялись наместнику. Ведали делами служилых людей, строительством, ремонтом городских крепостных сооружений, боеприпасами, сбором податей и др.

В военное время выполняли функции городского военного коменданта. После введения должностей городовых воевод стали их помощниками, назначались непосредственно воеводами из местных дворян.



ГРИДИН

Младший дружинник, собирательное гридь — младшая дружина. Гридница — часть дворца, где жила гридь. С конца XII в. термин «гридь» исчезает и вместо него появляется «двор», в смысле младшей дружины.



ДВОРЕЦКИЙ

Дворовый человек русских князей и московских царей. С развитием приказного строя дворецкий в XVII в. становится начальником приказа Большого дворца, в ведении которого находились хозяйственные дворы.

С 1473 по 1646 гг. в Москве был всегда только один дворецкий; с 1646 г. это звание имели одновременно 12 бояр; затем почти ежегодно его жаловали то одному, то нескольким боярам сразу. В результате должность боярина-дворецкого превратилась в почетный титул, так как приказом Большого дворца продолжал руководить только один.



ДВОРСКИЙ

Предшественник дворецкого в роли управляющего княжеским хозяйством до начала XVI в.; он ведал также сбором налогов и надзирал за исполнением судебных приговоров.



ДВОРЧЕСТВО С ПУТЕМ

Почетное звание боярина-дворецкого, жаловавшееся во второй половине XVII в. и сопровождавшееся денежными доходами с определенной местности. Таким званием был пожалован 8 мая 1654 г. боярин В. В. Бутурлин.



ДЕТИ БОЯРСКИЕ

Разряд мелких феодалов, появившихся на Руси в XV веке. Они несли обязательную службу, получая за то от князей, бояр или церкви поместья, но не имели права отъезда. Дети боярские — потомки младших членов княжеских дружин — отроков.

С образованием Русского единого государства большое количество детей боярских перешло на службу к московскому великому князю. В феодально-служилой иерархии XV—первой половины XVI вв. «дети боярские» стояли выше дворян, так как последние часто происходили от несвободных княжеских слуг удельного времени. Термин «дети боярские» исчез в ходе реформ начала XVIII в. в связи со слиянием служилых людей в один класс — дворянство.



ДЕТСКИЕ

Младшие члены дружины в Древней Руси. Исполняли различные поручения князя, сопровождали его в качестве свиты и телохранителей. В совете князя участия не принимали, за исключением военных советов. «Детским» мог стать только свободный человек.



ДУМНЫЙ ДВОРЯНИН

В Русском государстве XVI—XVIII вв. третий «по чести» думный чин после бояр и окольничих. Думные дворяне участвовали в заседании Боярской думы, являясь в подавляющем большинстве выходцами из родовитых фамилий; количество их было невелико. Наряду с думными дьяками служили опорой царской власти в борьбе с боярской аристократией в Думе.



ДУМНЫЕ ЧИНЫ

В Русском государстве в XVI—XVII вв. должностные лица — бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки, имевшие право участвовать в заседаниях Боярской думы и в работе думских комиссий.

Они замещали высшие дворцовые должности, принимали участие в дипломатических переговорах, разбирали местнические споры. Все думные звания были отменены в 1711 г. после создания Сената.

Дьяк—служитель. В Древнерусском государстве дьяки были личными слугами князя, причем часто несвободными. Хранили княжескую казну и вели делопроизводство, в связи с чем первоначально назывались писарями.

Образование в Московском государстве в XIV—XV вв. приказов потребовало большого количества грамотных и энергичных неродовитых служилых людей, которые становились помощниками бояр — начальников приказов. В XVI в. дьяки уже играли видную роль в местном управлении, являясь помощниками наместников во всех делах, кроме военных; ведали государственными финансами.

Новым крупным шагом в возвышении дьяков стало их проникновение в Боярскую думу (предположительно на рубеже XV— XVI вв.), где они пользовались равным с другими членами Думы правом голоса в решении дел, хотя стояли, а не сидели. За службу дьяки награждались деньгами и поместьями.



ЖИЛЬЦЫ

Один из разрядов служилого чина в Московском государстве в XVI—начале XVIII вв., находившийся между московскими дворянами и городовыми дворянами. Городовой дворянин, попавший в жильцы, имел шанс если не для себя, то для потомства сделать карьеру, т. е. стать московским дворянином и получить дальнейшее продвижение по службе. Термин «жильцы» исчез в ходе реформ Петра I.



КЛЮЧНИК

То же, что тиун, т. е. холоп великого князя, но вместе с тем первый человек в его домашнем хозяйстве, исполнявший также обязанности управляющего и судьи. Имел даже собственных рабов и дьяков. Жене ключника обыкновенно поручалось управление женской прислугой.



КНЯЖИЙ МУЖ

Член старшей дружины князя, а также боярин, по собственному желанию вступивший в состав дружины; являлся советником князя и занимал высшие военные и гражданские должности — посадника, тысяцкого, воеводы. Иногда имел свою собственную дружину.



КОНЮШИЙ

Придворный чин Русского государства XV—начала XVII вв. — начальник Конюшего приказа. Руководил Боярской думой и активно участвовал в дипломатической и военной деятельности; иногда возглавлял правительство (И. Ф. Овчина-Телепнев, Б. Годунов).



КРАВЧИЙ

Придворный чин Московского государства. Впервые упоминается в самом начале XVI в. Служил государю за столом во время торжественных обедов. В его ведении были стольники, подававшие кушания.

Кроме надзора за питьем и едой на кравчего возлагались обязанности по рассылке в дни торжественных обедов еды и напитков с царского стола на дом боярам и другим чинам. На должность кравчего назначались представители наиболее знатных фамилий.

Срок службы кравчего не превышал пяти лет. В списках они писались после окольничих. Кравчество, являвшееся высшей степенью для стольника, не соединялось с высшими служебными дожностями — дворецкого, окольничего и боярина.



ЛОВЧИЙ

Чин княжеского двора. Ловчие были не только охотниками, спутниками князя по охоте, но и исполнителями его различных поручений, в том числе и дипломатических.

В ловчие назначались люди неименитые, но некоторые из них впоследствии возвышались до звания думных дворян, окольничих и даже бояр. Например, Нагие и Пушкины, достигшие боярства.



МЕЧНИК

Чин княжеского двора, главной обязанностью которого была судебная. Кроме того, мечникам поручалось и ведение дипломатических переговоров. Так, в 1147 г. Андрей Боголюбский отправил своего мечника послом к Ростиславичам.



НАМЕСТНИК

1) В Древнерусском государстве—должностное лицо, назначавшееся князем и возглавлявшее в городах вместе с волостелями местное управление. Должность впервые введена в XII в. и окончательно установлена в XIV в. Вознаграждались за службу путем кормлений (т. е. за счет местного населения).

В распоряжении наместника имелся административный персонал и военные отряды для местной обороны и подавления внутренней смуты. С начала XVI в. власть наместников была ограничена, а в 1555—1556 гг. в соответствии с Земельной и Губной реформами Ивана Грозного заменена выборными земскими учреждениями;

2) в Российской империи — глава местного управления. Должность введена при Екатерине II в 1775 г. для усиления централизации власти. Наместник (генерал-губернатор) возглавлял управление двух-трех губерний, наделялся чрезвычайными полномочиями, а также правом общественного надзора над всем местным аппаратом управления и суда, был ответственен лишь перед императрицей.

В его ведении находились также и войска, расположенные на территории наместничества. В 1796 г. Павел I упразднил должность, но вскоре она была восстановлена Александром I. В XIX—XX вв. существовали наместничества в Царстве Польском (1815—1874 гг.) и на Кавказе (1844—1883, 1900— 1917 гг.).



ОКОЛЬНИЧИЙ

Придворный чин и должность в Русском государстве XIII—начала XVIII вв. Первоначально в обязанности окольничего входило, по-видимому, устройство и обеспечение путешествия князя и участие в приеме и переговорах с иностранными послами.

Впервые чин упомянут в 1284 г. В XIV— XVIII вв. окольничие входили в состав Боярской думы, принадлежа ко второму по значению (после боярина) думному чину. Чин отменен в 1711 г.



ОРУЖНИЧИЙ

Русский Придворный чин примерно с XVI в. В его обязанности входило заведование «казенной оружейной палатой», т. е. царской оружейной казной. В придворной иерархии эта должность считалась очень высокой и на нее назначались окольничие или бояре. Из восьми известных по спискам оружничих четверо — князья.

С учреждением в XVII в. Оружейного приказа обязанности оружничего расширились. Будучи начальником приказа, он не только хранил оружие, но и заботился об его изготовлении и закупке. Лжедмитрий I установил в 1605 г. сан великого оружничего.



ОТРОКИ

Младшие члены дружины в Древней Руси, по преимуществу дворовые слуги князя, в противоположность детским — боевым членам дружины. В отроках были и несвободные люди — холопы. В обязанность отроков входила служба за столом князя, уборка вещей и выполнение разных его поручений. В совете князя отроки участия не принимали, за исключением военных советов.



ПЕЧАТНИК

Чин княжеского двора, известный с первой половины XIII в. Как следует из летописей, печатники происходили из именитых людей, но одинаково хорошо владели как пером, так и мечом. С XVII в. должности печатников занимали исключительно дьяки, а с половины XVII в. — думные дьяки, руководившие Посольским и Печатным приказами.



ПОДЬЯЧИЙ

Помощник дьяка. Подьячие разделялись на старших, средних и младших. С 1641 г. подьячими могли стать только служилые люди, вследствие чего их служба стала наследственной.



ПОСАДНИК

Должностное лицо в Древней Руси, имевшее значение княжеского наместника. Особую роль они играли в Новгородском и Псковском народоправствах.

Уничтожая самостоятельность Новгорода (1478), великий князь Московский Иван III Васильевич требовал, чтобы в нем не было ни посадника, ни веча.



ПОСТЕЛЬНИЧИЙ

Чин русского княжеского, а затем и царского двора, ведавший «государственной постелью». По Шереметевской боярской книге упоминается впервые с 1495 г., но фактически существовал значительно раньше этого времени под наименованием покладника.

Постельничий был ближайшим слугой князя: спал с ним в одной комнате, ходил в баню, сопровождал в торжественных случаях. В его распоряжении состояли стряпчие и спальники. Должность его носила исключительно частный, домашний характер.



РЫНДА

Старинное почетное звание царского оруженосца и телохранителя (не было чином и жалования не приносило). Оно давалось молодым людям (наиболее рослым и красивым) из лучших фамилий, состоящим в чине стольника или стряпчего.



СПАЛЬНИК

Придворный чин в Русском государстве в XV— XVII вв., находился в подчинении у постельничего. Спальники дежурили в комнате государя, раздевали и одевали его, сопровождали во время поездок. Обычно спальниками становились молодые люди знатного происхождения.



СОКОЛЬНИЧИЙ

Чин княжеского двора, известный с 1550 г.; ведал соколиной охотой, а иногда и всеми учреждениями военно-княжеской охоты. В сокольничие назначались обычно люди неименитые, но бывало, что впоследствии они получали звания окольничего или даже боярина.

Последним сокольничим московских царей был Гаврила Пушкин. С 1606 г. назначения на эту должность не встречаются.



СТОЛЬНИК

Дворцовый чин, известный с XIII в.Служба в стольниках была почетной, среди них были в основном представители высшей аристократии: князья Куракины, Одоевские, Голицыны, Репнины и др.



СТРЯПЧИЙ

1) Старинный русский дворцовый чин. Наименование заимствовано от слова «стряпать», т. е. делать, работать;

2) в XVIII—начале XX вв. — поверенный в делах (адвокат), а также чиновник ведомства прокурора, наблюдавший за правильным ходом дела.

Источник: https://www.proza.ru/2017/12/13/828