Госдума обяжет ТЦ перенести кинотеатры и детские центры на нижние этажи

Депутаты Госдумы РФ хотят уже в 2018 году обязать владельцев торгово-развлекательных центров (ТРЦ) перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он рассчитывает, что до конца весенней сессии комиссия сформулирует текст поправок и к концу текущего года «вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (ТЦ) уже приступят к соответствующей реорганизации».

Также депутаты обещают ужесточить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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