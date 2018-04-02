Божественное или эгрегоры! Как определить? Часть 1

28 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -”Божественное или эгрегоры! Как определить?”



Автор-сказитель – Сергей Сергеевич Павлов (Арисвѩтъ)



Часть 2 – https://youtu.be/ePPwKQdZCuY



Абсолютно у каждого человека есть врождённое чуйство Божественного. Каждый Божественное воспринимает по-своему. Человек, задумавшийся о том, что жив «не хлебом единым», обязательно сталкивается с вопросом про эгрегоры. Есть много мнений о эгрегорах. Одни утверждают, что эгрегоры – это необходимые для жизни структуры, другие – убеждены, что эгрегоры – это зло. Современному человеку постоянно нужно что-то или между чем-то выбирать. Так он обучен воспринимать мир: или это или то. Выбрав одно, человек отказался от всего остального. И так делает каждый. Именно поэтому все всем недовольны. Мы так живём. Нас так обучили. И как во всём этом разобраться, чтобы ясно понимать: что есть что, и кто есть кто? Наиболее сложным для восприятия человека является восприятие духовного или тонкого плана. И тут, очень часто, в умах людей возникает понятие «эгрегор». Но что это такое на самом деле? Как и что с этим делать? Как определить: Божественное или эгрегориальное?



Об этом мы поговорили с Арисветом – преподавателем СВКЦ «СЛОВО» в живом эфире на Народном Славянском Радио в 19:30 28.марта 2018.



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Источник: www.youtube.com