Кто придумал «татаро-монгольское иго»? Александр Пыжиков
16:35. 1 апреля 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала ДеньТВ
Почему мы так мало знаем о Древней Руси, кому выгодно украсть у России историю до 9-го века. Где была придумана концепция татаро-монгольского ига. Почему европейцы недолюбливают Ивана Грозного. С чем была связана огромная пропасть между народом и элитой в эпоху Романовых. Как нам определить себя, чтобы предложить что-то новое миру?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai