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Кто придумал «татаро-монгольское иго»? Александр Пыжиков

16:35. 1 апреля 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала ДеньТВ

Почему мы так мало знаем о Древней Руси, кому выгодно украсть у России историю до 9-го века. Где была придумана концепция татаро-монгольского ига. Почему европейцы недолюбливают Ивана Грозного. С чем была связана огромная пропасть между народом и элитой в эпоху Романовых. Как нам определить себя, чтобы предложить что-то новое миру? 

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Рекомендуем:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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