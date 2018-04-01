Кто придумал «татаро-монгольское иго»? Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала ДеньТВ

Почему мы так мало знаем о Древней Руси, кому выгодно украсть у России историю до 9-го века. Где была придумана концепция татаро-монгольского ига. Почему европейцы недолюбливают Ивана Грозного. С чем была связана огромная пропасть между народом и элитой в эпоху Романовых. Как нам определить себя, чтобы предложить что-то новое миру?

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