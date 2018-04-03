Кто придумал «татаро-монгольское иго»?
10:58. 3 апреля 2018 Просмотров - 331 6 коммент. Опубликовал: jackomb
Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала ДеньТВ
Почему мы так мало знаем о Древней Руси, кому выгодно украсть у России историю до 9-го века. Где была придумана концепция татаро-монгольского ига. Почему европейцы недолюбливают Ивана Грозного. С чем была связана огромная пропасть между народом и элитой в эпоху Романовых. Как нам определить себя, чтобы предложить что-то новое миру?
Источник: концептуал.рф
loading...
Пыжыков бредит. Очень много домыслов.
loading...
Он в состоянии отвечать лишь на вопросы, которые освещены в его диссертации. А в остальных он – просто лох… Ему задают вопросы в лоб, а он ужом уходит от них и всё сводит к Литве или XIX веку…
loading...
Кто запрещал самим писать историю? Например история римской империи записана чуть ли не по часам.
А может потому, что письменности у “великих ариев” не было.
loading...
После Тридентского собора, началось планомерное уничтожение истории Руси, так как было принято решение предать забвению великое прошлое Русичей. А историю Рима и древней Греции писали в XIX веке (поэтому она такая и подробная).
П.С.
Письменность у Ариев была. И не только буквица.
loading...
Нашей письменности десятки и сотни тысяч лет. Наши слова – на саркофагах фараонов http://gifakt.ru/archives/index/na-sarkofage-faraona-tutanxamona-sdelana-nadpis-na-drevneslavyanskom/
Наш язык – праматерь всех земных языков и он состоит из более чем 5 000 000 слов…
loading...
Без обиды, надо знать свою историю. Петр1 после прибытия с Голландии потребовал родовые книги и после чего они исчезли. Что говорить, что христианские деятели уничтожали (в крайнем случае присваивали и прятали) книги, написанные до крещения Руси. Взять хотя бы карты, где указана Тартария, в зарубежных библиотеках они есть, а от нас скрывают их наличие. Сколько лет карта Тартарии находилась в географическом обществе, до её показа Путину?