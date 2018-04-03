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Кто придумал «татаро-монгольское иго»?

10:58. 3 апреля 2018 Просмотров - 331 6 коммент. Опубликовал:

Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала ДеньТВ

 

Почему мы так мало знаем о Древней Руси, кому выгодно украсть у России историю до 9-го века. Где была придумана концепция татаро-монгольского ига. Почему европейцы недолюбливают Ивана Грозного. С чем была связана огромная пропасть между народом и элитой в эпоху Романовых. Как нам определить себя, чтобы предложить что-то новое миру? 

Источник: концептуал.рф

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6 коммент.»

  • 7 -1
    Alexander Matrosow 3 апреля 2018 в 11:33 Ссылка Пометить
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    Пыжыков бредит. Очень много домыслов.

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    • 9318 7898
      Вячеслав Alexander Matrosow 3 апреля 2018 в 13:08 Ссылка Пометить
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      Он в состоянии отвечать лишь на вопросы, которые освещены в его диссертации. А в остальных он – просто лох… Ему задают вопросы в лоб, а он ужом уходит от них и всё сводит к Литве или XIX веку…

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    Михаил 3 апреля 2018 в 11:36 Ссылка Пометить
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    Кто запрещал самим писать историю? Например история римской империи записана чуть ли не по часам.
    А может потому, что письменности у “великих ариев” не было.

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      Alexander Matrosow Михаил 3 апреля 2018 в 12:12 Ссылка Пометить
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      После Тридентского собора, началось планомерное уничтожение истории Руси, так как было принято решение предать забвению великое прошлое Русичей. А историю Рима и древней Греции писали в XIX веке (поэтому она такая и подробная).
      П.С.
      Письменность у Ариев была. И не только буквица.

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      Вячеслав Михаил 3 апреля 2018 в 13:03 Ссылка Пометить
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      Нашей письменности десятки и сотни тысяч лет. Наши слова – на саркофагах фараонов http://gifakt.ru/archives/index/na-sarkofage-faraona-tutanxamona-sdelana-nadpis-na-drevneslavyanskom/

      Наш язык – праматерь всех земных языков и он состоит из более чем 5 000 000 слов…

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      Владимир Михаил 3 апреля 2018 в 14:11 Ссылка Пометить
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      Без обиды, надо знать свою историю. Петр1 после прибытия с Голландии потребовал родовые книги и после чего они исчезли. Что говорить, что христианские деятели уничтожали (в крайнем случае присваивали и прятали) книги, написанные до крещения Руси. Взять хотя бы карты, где указана Тартария, в зарубежных библиотеках они есть, а от нас скрывают их наличие. Сколько лет карта Тартарии находилась в географическом обществе, до её показа Путину?

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