ДНК-генеалогия древних народов. Часть 2
20 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “ДНК-генеалогия древних народов”.
Автор-сказитель – Анатолий Алексеевич Клёсов
Часть 1 https://youtu.be/XqYkYQTl90M
В передаче Анатолий Алексеевич Клёсов рассмотрел следующие вопросы:
1. Как ДНК-генеалогия изучает историю древних народов, метки в ДНК, выявление направлений и времен передвижений древних народов. Ископаемые ДНК и ДНК наших современников.
2. Примеры ДНК-генеалогии древних народов:
– Арии, кто такие, откуда появились, куда ушли, исчезли или нет?
– Арии на Русской равнине, на Южном Урале, в Зауралье, на Алтае, в Индии, Иране, в Сирии, в Малой Азии
– Русы, кто такие, откуда появились, куда передвигались, какая связь с современными русскими? Какая историческая связь со славянами, в чем эта связь выражена?
– Почему у таджиков и киргизов высокое содержание гаплогруппы R1a? Какая связь этого со славянами и русскими? С индийцами и иранцами?
– — Когда и где появился древнейший человек? История его развития. Образование «человека разумного» (Хомо сапиенс) – когда и где появился? — Как оказалось, что наших предков помещают в Африку? Так ли это, и какие к тому данные.
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Источник: www.youtube.com
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Те,кто помог иезуитам переписать историю,возведены в ранг “Великих”- Петр1, при котором чернокнижник Яков Брюс написал Повесть временных лет,в которой сделал историческую ошибку. Херсонес был завоеван на три года позже крещения Руси. При Екатерине история Руси была извращена приглашенными немцами. Из славянского рода моголов-тартаров, превратили в монголо- татарское игр. Согласно даже иудейской религии,язычники, это славяне оставили Израиль. Средняя Азия по своей толерантности славян зачернила население,как это сейчас происходит в Европе,врезультате те приняли мусульманство,вот от куда таджики и киргизы имеют родственные связи со славянами. Царский,славянский род Чин поднялся по 52 гр. В.д. Тартары- моголы осуществляли социальный путь развития (общинный) их было 9 княжеств. На окраине Московию тянули в олигархическую модель. Поэтому города с социальным путём развития моголы- татары не трогали. Иезуиты проводники олигархического пути развития,поэтому и переписали историю. Коммунисты в этом помогли. Ленин взял модель развития,и их лозунги- тартаров моголов. Вот уже более 300 лет олигархическая модель вешает “лапшу” населению. При социальной модели поклонение Светлым силам нет равных этому обществу, но захотплось обществу обогатился,пало мощное государство. В этой системе обогатился может только небольшой процент. ” Только те обратятся,кто поклонился Тёмным силам”,читайте книги пророков.
Основной иудейский пророк Исайя сообщил,что при втором пришествии Бога возродится язычество,а это значится сменился социальный путь развития на социальный, сменился религия,и как он сообщает,что увеличится белая раса. А сейчас приоритет даётся тем,у кого нет чистой славянской крови. Мистика?