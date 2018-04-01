ДНК-генеалогия древних народов. Часть 1

20 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “ДНК-генеалогия древних народов”.

Автор-сказитель – Анатолий Алексеевич Клёсов

Часть 2 https://youtu.be/tE8gtsJPhZE



В передаче Анатолий Алексеевич Клёсов рассмотрел следующие вопросы:



1. Как ДНК-генеалогия изучает историю древних народов, метки в ДНК, выявление направлений и времен передвижений древних народов. Ископаемые ДНК и ДНК наших современников.



2. Примеры ДНК-генеалогии древних народов:

– Арии, кто такие, откуда появились, куда ушли, исчезли или нет?

– Арии на Русской равнине, на Южном Урале, в Зауралье, на Алтае, в Индии, Иране, в Сирии, в Малой Азии

– Русы, кто такие, откуда появились, куда передвигались, какая связь с современными русскими? Какая историческая связь со славянами, в чем эта связь выражена?

– Почему у таджиков и киргизов высокое содержание гаплогруппы R1a? Какая связь этого со славянами и русскими? С индийцами и иранцами?

– — Когда и где появился древнейший человек? История его развития. Образование «человека разумного» (Хомо сапиенс) – когда и где появился? — Как оказалось, что наших предков помещают в Африку? Так ли это, и какие к тому данные.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com