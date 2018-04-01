ДНК-генеалогия древних народов. Часть 1
20 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “ДНК-генеалогия древних народов”.
Автор-сказитель – Анатолий Алексеевич Клёсов
Часть 2 https://youtu.be/tE8gtsJPhZE
В передаче Анатолий Алексеевич Клёсов рассмотрел следующие вопросы:
1. Как ДНК-генеалогия изучает историю древних народов, метки в ДНК, выявление направлений и времен передвижений древних народов. Ископаемые ДНК и ДНК наших современников.
2. Примеры ДНК-генеалогии древних народов:
– Арии, кто такие, откуда появились, куда ушли, исчезли или нет?
– Арии на Русской равнине, на Южном Урале, в Зауралье, на Алтае, в Индии, Иране, в Сирии, в Малой Азии
– Русы, кто такие, откуда появились, куда передвигались, какая связь с современными русскими? Какая историческая связь со славянами, в чем эта связь выражена?
– Почему у таджиков и киргизов высокое содержание гаплогруппы R1a? Какая связь этого со славянами и русскими? С индийцами и иранцами?
– — Когда и где появился древнейший человек? История его развития. Образование «человека разумного» (Хомо сапиенс) – когда и где появился? — Как оказалось, что наших предков помещают в Африку? Так ли это, и какие к тому данные.
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Источник: www.youtube.com