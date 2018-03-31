Новости Украины и Новороссии 31 марта 2018
- 11:26 Украинский фейк: В Донецк приехали чеченцы отжимают магазины – Бардачев.
- 11:24 Москва подло высылает украинских дипломатов, — вице-спикер Рады.
- 10:02 «Порошенко выступил против Германии»: в России оценили новое заявление президента Украины по транзиту газа и «Северному потоку-2».
- 09:15 Из-за Порошенко Украине никто не верит, — нардеп Рады (ВИДЕО).
- 04:00 «Подогнали под заранее известный результат»: «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с «Нафтогазом».
- 00:09 «Кровавая рвота»: Сестра Савченко рассказала о её состоянии после 8 дней голодовки в СИЗО.
- Вчера 21:47 Украинский суд арестовал российское судно, задержанное в Азовском море.
Украинский фейк: В Донецк приехали чеченцы отжимают магазины – Бардачев
Москва подло высылает украинских дипломатов, — вице-спикер Рады
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко утверждает, что Москва «действует подло и больно», высылая 13 украинских дипломатов.
Напомним, что это решение является зеркальным ответом на недружественный шаг Киева.
«Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 — из нашего консульства в Ростове.
Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными», — пишет Геращенко на своей странице в соцсети.
«Как уполномоченный президента я планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами — в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс», — пафосно добавила первый заместитель председателя Рады.
Приглашает ли Геращенко зарубежных наблюдателей на судебный фарс с Савченко в Киеве — неизвестно.
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«Порошенко выступил против Германии»: в России оценили новое заявление президента Украины по транзиту газа и «Северному потоку-2»
Президент Украины дал интервью изданиям медиагруппы Funke. Первым делом он заявил, что «сторонники строительства «Северного потока-2» являются сообщниками России в ее гибридной войне». Само строительство газопровода он назвал «опасным» для Украины, поскольку Киев будет ежегодно терять минимум по 2 миллиарда долларов.
Кроме того, Порошенко прогнозируемо обвинил Россию в «политическом давлении» своими энергетическими возможностями на Украину.
Особый интерес представляет именно заявление про «сообщников». Во-первых, это прямое обвинение Германии, поскольку несколько дней назад Берлин согласовал строительство «Северного потока-2» в своих территориальных водах. Во-вторых, Порошенко старательно забывает о том, что за транзит газа Украине платит «агрессор». Причем этот вид товарно-денежных отношений в отличие от поставок российских товаров на Украину, Киев разрывать не спешит.
На это обратили внимание и пользователи Сети. Они также отметили, что если для Порошенко строительство «Северного потока-2» может и плохо, то для украинцев – новые рабочие места, что никак не повредит гражданам этой страны.
Стоит отметить, что внешняя политика Украины по отношению к России вообще зачастую строится на двойных стандартах. Вчера это наглядно продемонстрировал украинский МИД совместно с Ириной Геращенко. Они обвинили Москву в «подлости» (именно так охарактеризовала действия РФ Геращенко) за высылку 13 украинских дипломатов. При этом никто из них не упомянул про то, что действия России были ответными. Сначала российских дипломатов выслали с территории «незалежной».
Аналогичная ситуация и с транзитом газа. Киев старательно пытается прервать все возможные товарно-денежные отношения с Россией, кроме газового транзита. Кстати, цифра потерь, приведенная Порошенко, ниже, чем во вчерашнем заявлении «Нафтогаза». Украинская нефтяная компания предполагает, что отказ России от транзита через территорию Украины обойдется Киеву в минус 3% ВВП и 3 миллиарда долларов ежегодно.
Из-за Порошенко Украине никто не верит, — нардеп Рады (ВИДЕО)
Народный депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал украинцам о неприятном итоге 4 лет президентства Петра Порошенко. По словам депутата, за это время лидер «незалежной» умудрился растерять «большой вотум доверия» и отношение всего мира к Киеву сильно поменялось.
«Реакция мира на Украину сильно меняется. Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает, и что Украине уже никто не верит», — заявил парламентарий в эфире одного из украинских телеканалов.
На видео с 09:07.
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«Подогнали под заранее известный результат»: «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о транзите газа.
Речь идёт о постановлении суда, который обязал российскую компанию заплатить украинской стороне за недопоставку газа по транзитному договору.
В «Газпроме» отмечают, что при вынесении вердикта были допущены процессуальные нарушения. Между тем эксперты считают, что решение Стокгольмского арбитража — попытка переложить содержание Украины на российский концерн.
Компания «Газпром» подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» по контракту на транзит газа.
«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам российской и украинской компаний, частично удовлетворив требования «Газпрома». Тем не менее суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита.
При этом ранее суд подтвердил, что за поставки газа в 2013–2014 годах долг украинской компании перед российской составляет более $2 млрд. В итоге «Газпром» должен выплатить украинской стороне около $2,56 млрд.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов на днях заявил, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. При этом Круглов не ответил на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма.
«Решения арбитража противоречат друг другу»
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что оба решения Стокгольмского арбитража имеют политическую подоплёку.
«Сейчас пока сложно говорить о выполнении условий, разбирательство продолжается. Оба решения Стокгольмского арбитража, и по контрактам на транзит, и по контрактам на поставку газа, будут обжалованы „Газпромом”.
Эти решения были приняты с очень противоречивой логикой, одно противоречит другому. И, соответственно, это можно объяснить только политическими мотивами и желанием подогнать решение под заранее известный результат.
Иначе арбитры в обоих делах руководствовались бы одной логикой, и тогда, возможно, претензий со стороны „Газпрома” удалось бы избежать. Судьи приняли в пользу „Нафтогаза” политически мотивированное и юридически необоснованное решение», — уверен эксперт.
Гривач также объяснил, чем мог быть обусловлен этот политический мотив.
«Это попытка переложить содержание Украины на «Газпром». Там так и сказано: «В связи с тяжёлым экономическим положением Украины».
При этом закрыли глаза на очевидные факты того, что «Нафтогаз» покупал более дорогой газ, то есть деньги у него были, раз была возможность платить европейским трейдерам больше, чем нужно было платить «Газпрому», покупая газ напрямую.
Там очень много подобных нюансов, которые свидетельствуют о неправовом характере решения. Поэтому будет дальнейшее разбирательство с другим составом арбитров», — сказал собеседник RT.
Он полагает, что все эти разбирательства могут затянуться более чем на год из-за большого количества информации.
«У Киева есть план»
Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража.
«Я уверен, что у „Газпрома” нет шансов избежать ответственности: сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время», — сказал министр.
Петренко добавил, что у российской компании есть имущество по всему миру и Минюст уже ведёт активную работу по аресту и взысканию данных активов. У Киева, по его словам, есть чёткий план по взысканию с «Газпрома» средств.
В то же время в «Нафтогазе Украины» выразили надежду, что договорятся с «Газпромом» о добровольной выплате долга.
«Может начаться в ближайшее время (процесс, — прим. ред.), уже в апреле. Мы предупредили их („Газпром”. — прим. ред.)… Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полугода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — сказал коммерческий директор компании Юрий Витренко.
Очередной раунд переговоров России и Украины по контрактам о транзите газа пройдет в апреле текущего года, сообщили в «Нафтогазе».
На встрече планируется обсудить требование украинской стороны о пересмотре тарифа на транзит газа и об использовании украинской газотранспортной системы в будущем.
1 марта 2018 года «Газпром» объявил о прекращении поставок российского газа на Украину. После этого компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через украинскую территорию. Как пояснил глава Минэнерго России Александр Новак, «Газпром» принял решение о расторжении газовых контрактов с Украиной в связи с их убыточностью. Сумма оплаты мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объёме.
В «Нафтогазе» заявили, что не приняли предложения «Газпрома» по внесению изменений в контракты или их расторжению.
Анастасия Иванова, Анна Лушникова
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«Кровавая рвота»: Сестра Савченко рассказала о её состоянии после 8 дней голодовки в СИЗО
Врач следит за состоянием здоровья депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которая больше недели голодает в киевском СИЗО, сообщила в пятницу ее сестра Вера Савченко.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку, которая длится уже восьмой день.
«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе (самочувствие в связи с голодовкой — ред.), но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа», — заявила Вера Савченко в эфире украинского «Общественного радио».
Она также сообщила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже первые спазмы желудка.
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Украинский суд арестовал российское судно, задержанное в Азовском море
Украинский суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд», сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно „Норд” под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ.
Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье „нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее”, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
«Продолжаем работу по задержанному судну „Норд”, в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины — ред.), которым на это судно нарушителя наложен арест», — написала Сарган в Twitter.
Крымское управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
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Паскуда И. Геращенко гадит, как англичанка Мэй.