Новости Украины и Новороссии 31 марта 2018

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о транзите газа.

Речь идёт о постановлении суда, который обязал российскую компанию заплатить украинской стороне за недопоставку газа по транзитному договору.

В «Газпроме» отмечают, что при вынесении вердикта были допущены процессуальные нарушения. Между тем эксперты считают, что решение Стокгольмского арбитража — попытка переложить содержание Украины на российский концерн.

Компания «Газпром» подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» по контракту на транзит газа.

«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам российской и украинской компаний, частично удовлетворив требования «Газпрома». Тем не менее суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита.

При этом ранее суд подтвердил, что за поставки газа в 2013–2014 годах долг украинской компании перед российской составляет более $2 млрд. В итоге «Газпром» должен выплатить украинской стороне около $2,56 млрд.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов на днях заявил, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. При этом Круглов не ответил на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма.

«Решения арбитража противоречат друг другу»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что оба решения Стокгольмского арбитража имеют политическую подоплёку.

«Сейчас пока сложно говорить о выполнении условий, разбирательство продолжается. Оба решения Стокгольмского арбитража, и по контрактам на транзит, и по контрактам на поставку газа, будут обжалованы „Газпромом”.

Эти решения были приняты с очень противоречивой логикой, одно противоречит другому. И, соответственно, это можно объяснить только политическими мотивами и желанием подогнать решение под заранее известный результат.

Иначе арбитры в обоих делах руководствовались бы одной логикой, и тогда, возможно, претензий со стороны „Газпрома” удалось бы избежать. Судьи приняли в пользу „Нафтогаза” политически мотивированное и юридически необоснованное решение», — уверен эксперт.

Гривач также объяснил, чем мог быть обусловлен этот политический мотив.

«Это попытка переложить содержание Украины на «Газпром». Там так и сказано: «В связи с тяжёлым экономическим положением Украины».

При этом закрыли глаза на очевидные факты того, что «Нафтогаз» покупал более дорогой газ, то есть деньги у него были, раз была возможность платить европейским трейдерам больше, чем нужно было платить «Газпрому», покупая газ напрямую.

Там очень много подобных нюансов, которые свидетельствуют о неправовом характере решения. Поэтому будет дальнейшее разбирательство с другим составом арбитров», — сказал собеседник RT.

Он полагает, что все эти разбирательства могут затянуться более чем на год из-за большого количества информации.

«У Киева есть план»

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража.

«Я уверен, что у „Газпрома” нет шансов избежать ответственности: сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время», — сказал министр.

Петренко добавил, что у российской компании есть имущество по всему миру и Минюст уже ведёт активную работу по аресту и взысканию данных активов. У Киева, по его словам, есть чёткий план по взысканию с «Газпрома» средств.

В то же время в «Нафтогазе Украины» выразили надежду, что договорятся с «Газпромом» о добровольной выплате долга.

«Может начаться в ближайшее время (процесс, — прим. ред.), уже в апреле. Мы предупредили их („Газпром”. — прим. ред.)… Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полугода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — сказал коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Очередной раунд переговоров России и Украины по контрактам о транзите газа пройдет в апреле текущего года, сообщили в «Нафтогазе».

На встрече планируется обсудить требование украинской стороны о пересмотре тарифа на транзит газа и об использовании украинской газотранспортной системы в будущем.

1 марта 2018 года «Газпром» объявил о прекращении поставок российского газа на Украину. После этого компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через украинскую территорию. Как пояснил глава Минэнерго России Александр Новак, «Газпром» принял решение о расторжении газовых контрактов с Украиной в связи с их убыточностью. Сумма оплаты мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объёме.

В «Нафтогазе» заявили, что не приняли предложения «Газпрома» по внесению изменений в контракты или их расторжению.

Анастасия Иванова, Анна Лушникова

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