У тебя двое сыновей в Нью-Йорке

Хосе Бустани с супругой.



Та самая банальность, о которой уже не первый год предупреждают, и которая может стать, если уже не стала, предельно актуальной. В условиях системной деградации американо-российских отношений, давление на РФ может осуществляться как посредством российских активов в США, так и посредством детей российских чиновников и олигархов, которые учатся или живут на Западе. Как явствует из признания Бустани, подобными угрозами США совсем не брезгуют, а тот человек, который угрожал детям бразильского дипломата, ныне главный советник Трампа по национальной безопасности и играет важную роль в определении внешней политики США. Да и если вспомнить пример Каддафи, то там США и НАТО также не побрезговали убийствами членов семьи полковника, включая малолетних детей. И как показывает опыт, с тех пор Болтон не то, чтобы взялся за ум, а скорее лишь утвердился в собственной методологии управления и принуждения.



Ну и еще данная история примечательна тем, что наглядно показывает отношение гегемона с международными как бы "независимыми" организациями. Это уже к вопросу о периодических попытках России апеллировать к зависимым от США структурам и требовать от них транспарентности и объективности.

После угрозы российским активам в Британии и США, у нас резко озаботились возвратом беглых "эффективных собственников" из стран "развитой демократии". Старая пугалка патриотов из 90х внезапно оказалась не просто пугалкой, а вполне актуальной угрозой в среднесрочной перспективе.

Интересно, на какой стадии озаботятся вопросом детей? Ведь ребенок государственного чиновника, который живет в стране, которая считает Россию один из главных своих врагов, это отличная зацепка для давления, которую порой даже не надо озвучивать публично.

Почему то совсем не верится, что США или те круги, которые сейчас определяют американскую внешнюю политику направленную на эскалацию отношний с Россией, не задействуют подобный механизм давления. У нас пока продолжаются разговоры про национализацию финансовых активов на Западе. Вопрос с национализацией детей пока остается открытым, а то ведь не трудно представить, что абстрактному Иван Ивановичу за чашечкой американо вежливо намекнут "Дорогой Иван, мы знаем, где живут твои дети".

К вопросу о детях российских чиновников и олигархов, которые учатся в США или в Британии. https://ria.ru/world/20180330/1517607099.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com