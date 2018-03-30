У тебя двое сыновей в Нью-Йорке
16:08. 30 марта 2018 Просмотров - 245 2 коммент. Опубликовал: brahman
К вопросу о детях российских чиновников и олигархов, которые учатся в США или в Британии.
Бразильский дипломат Хосе Бустани, который руководил ОЗХО рассказал, что после того, как он попытался договориться с властями Ирака и Ливии о визите инспекторов организации, Вашингтон стал оказывать на него давление. В марте 2002 года Болтон, который был тогда заместителем госсекретаря по вопросам контроля вооружений и международным делам, приехал в Гаагу, чтобы обсудить с Бустани его отставку. Как вспоминает бразильский дипломат, Болтон во время разговора стал угрожать его детям.
"У тебя есть 24 часа, чтобы уйти из организации, и, если ты не согласен с решением Вашингтона, у нас есть способы свести с тобой счеты. Мы знаем, где живут твои дети. У тебя двое сыновей в Нью-Йорке", — заявил, по словам Бустани, будущий советник Трампа.
Хасан связался с зятем Бустани, британским политиком Стюартом Вудом, а также с двумя бывшими сотрудниками ОЗХО, которые подтвердили, что бразилец рассказывал им об угрозах в адрес его детей. Другой бывший офицер ОЗХО, присутствовавший при разговоре Болтона и Бустани, подтвердил факт угрозы, но не смог вспомнить, шла ли речь о детях.
https://ria.ru/world/20180330/1517607099.html – цинк
Хосе Бустани с супругой.
Та самая банальность, о которой уже не первый год предупреждают, и которая может стать, если уже не стала, предельно актуальной. В условиях системной деградации американо-российских отношений, давление на РФ может осуществляться как посредством российских активов в США, так и посредством детей российских чиновников и олигархов, которые учатся или живут на Западе. Как явствует из признания Бустани, подобными угрозами США совсем не брезгуют, а тот человек, который угрожал детям бразильского дипломата, ныне главный советник Трампа по национальной безопасности и играет важную роль в определении внешней политики США. Да и если вспомнить пример Каддафи, то там США и НАТО также не побрезговали убийствами членов семьи полковника, включая малолетних детей. И как показывает опыт, с тех пор Болтон не то, чтобы взялся за ум, а скорее лишь утвердился в собственной методологии управления и принуждения.
Ну и еще данная история примечательна тем, что наглядно показывает отношение гегемона с международными как бы "независимыми" организациями. Это уже к вопросу о периодических попытках России апеллировать к зависимым от США структурам и требовать от них транспарентности и объективности.
После угрозы российским активам в Британии и США, у нас резко озаботились возвратом беглых "эффективных собственников" из стран "развитой демократии". Старая пугалка патриотов из 90х внезапно оказалась не просто пугалкой, а вполне актуальной угрозой в среднесрочной перспективе.
Интересно, на какой стадии озаботятся вопросом детей? Ведь ребенок государственного чиновника, который живет в стране, которая считает Россию один из главных своих врагов, это отличная зацепка для давления, которую порой даже не надо озвучивать публично.
Почему то совсем не верится, что США или те круги, которые сейчас определяют американскую внешнюю политику направленную на эскалацию отношний с Россией, не задействуют подобный механизм давления. У нас пока продолжаются разговоры про национализацию финансовых активов на Западе. Вопрос с национализацией детей пока остается открытым, а то ведь не трудно представить, что абстрактному Иван Ивановичу за чашечкой американо вежливо намекнут "Дорогой Иван, мы знаем, где живут твои дети".
Та самая банальность, о которой уже не первый год предупреждают, и которая может стать, если уже не стала, предельно актуальной. В условиях системной деградации американо-российских отношений, давление на РФ может осуществляться как посредством российских активов в США, так и посредством детей российских чиновников и олигархов, которые учатся или живут на Западе. Как явствует из признания Бустани, подобными угрозами США совсем не брезгуют, а тот человек, который угрожал детям бразильского дипломата, ныне главный советник Трампа по национальной безопасности и играет важную роль в определении внешней политики США. Да и если вспомнить пример Каддафи, то там США и НАТО также не побрезговали убийствами членов семьи полковника, включая малолетних детей. И как показывает опыт, с тех пор Болтон не то, чтобы взялся за ум, а скорее лишь утвердился в собственной методологии управления и принуждения.
Ну и еще данная история примечательна тем, что наглядно показывает отношение гегемона с международными как бы "независимыми" организациями. Это уже к вопросу о периодических попытках России апеллировать к зависимым от США структурам и требовать от них транспарентности и объективности.
После угрозы российским активам в Британии и США, у нас резко озаботились возвратом беглых "эффективных собственников" из стран "развитой демократии". Старая пугалка патриотов из 90х внезапно оказалась не просто пугалкой, а вполне актуальной угрозой в среднесрочной перспективе.
Интересно, на какой стадии озаботятся вопросом детей? Ведь ребенок государственного чиновника, который живет в стране, которая считает Россию один из главных своих врагов, это отличная зацепка для давления, которую порой даже не надо озвучивать публично.
Почему то совсем не верится, что США или те круги, которые сейчас определяют американскую внешнюю политику направленную на эскалацию отношний с Россией, не задействуют подобный механизм давления. У нас пока продолжаются разговоры про национализацию финансовых активов на Западе. Вопрос с национализацией детей пока остается открытым, а то ведь не трудно представить, что абстрактному Иван Ивановичу за чашечкой американо вежливо намекнут "Дорогой Иван, мы знаем, где живут твои дети".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Все психология…Как можно на тебя давить…Дети,мать,пожилым отцом давить уже не возможно(если это-отец).Дал слабину…Можно брать и тебя,и твою жену,и твою мать,и твоих детей…отца взять невозможно(если это действительно отец).Само понятие-”мы заберем твоих детей”,это-край противостояния.Тут не прокатят такие фразы ютуберов-”Я найду тебя и твоих детей”….Или кавказское-”Я твою маму рот еб..ть буду”.Это-бессилие.Нормальный ответ отца-”Тварь…я других нарожаю”.Потому что ставится под сомнение сама суть прибывания твоего,и твоих детей.Женщинам не понять,в них-материнство…
loading...
Что значит намекнут?.. Да ещё в 90-х советским евреям, которых падлобритания назначала олигархами, прямо сказали: ваши семьи будут жить в лондоне, бабки тоже будете гнать сюда. Русский вася сразу бы сказал: а не пошли бы вы нах..й?.. А жадные евреи такого никогда не скажут, они думают, что они самые хитрожопые и наипут кого угодно… Только англоязычные это не просто евреи, это ваще ЖЫДЫЫЫ…