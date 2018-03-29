Не корысти ради, а волею забот о британском гражданине

Это просто праздник какой-то.1. США рассмотрят варианты ответных мер на ответные меры России. Россия также предупредила, что дальнейшие меры не останутся без ответа.2. Американским дипломатам в Санкт-Петербурге указано, что консультство надо освободить в течении двух дней. Американские дипломаты должны выехать из России до 5 апреля.3. Россия-24 и Раша Тудей с 1 апреля прекращают вещание в Вашингтоне. (Интересно, прекратит ли работу в Москве Радио Свободы?)

Источник: colonelcassad.livejournal.com