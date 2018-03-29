Не корысти ради, а волею забот о британском гражданине
23:25. 29 марта 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Это просто праздник какой-то.
«Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение, между нашими двумя странами.
Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочь» (с) Хизер Ноэрт
1. США рассмотрят варианты ответных мер на ответные меры России. Россия также предупредила, что дальнейшие меры не останутся без ответа.
2. Американским дипломатам в Санкт-Петербурге указано, что консультство надо освободить в течении двух дней. Американские дипломаты должны выехать из России до 5 апреля.
3. Россия-24 и Раша Тудей с 1 апреля прекращают вещание в Вашингтоне. (Интересно, прекратит ли работу в Москве Радио Свободы?)
Источник: colonelcassad.livejournal.com