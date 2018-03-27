Удары морских «Бастионов» по террористическим наземным целям в Сирии стали полной неожиданностью для НАТО

Всегда было интересно - что творится в голове у генералов альянса, когда они узнают об очередном сюрпризе. Надеюсь, как минимум, легкая паника.

В военном деле ведь как повелось? Ракеты предназначенные для поражения воздушных целей сбивают только самолеты, ибо для другого не предназначены. Противокорабельные, соответственно, уничтожают флот противника.

Ну, не полагается им разрушать объекты врага на земле.

Вот и НАТО считало до какого-то момента, что российские комплексы "Баситон" работают только по морским целям. Но, как показали события в Сирии- жизнь полна сюрпризов.

Удивленное непонимание в рядах американски и европейских аналитиков НАТО вызвали пуски ракет секретного российского комплекса по наземным целям террористов. И все бы ничего.

Но, ракеты, которые должны топить корабли эффективно поразили заданные объекты.

Как говорится: "И на море и на суше "Бастион" - ты самый лучший"!

За время сирийской компании России испытала множество новинок и разработок в военной сфере. Часть из них стала полным сюрпризом для Запада.

Тут в пору вспомнить и о "Калибрах, что создавались в противовес "Томагавкам", и вакуумную бомбу, и... перечислять все, долго, муторно. Поэтому, с вашего соизволения вернемся к теме.

Почему в военном блоке так заволновались, после появившейся информации об успешных пусках ракет "Бастионов"?

Да просто НАТО оказалось морально не готово к тому, что у России в одночасье появятся системы дальнего радиуса способные базироваться на разных платформах (земля, море), способных поражать как морские, так и наземные цели.

Как они думали?

У РФ есть противокорабельный комплекс "Бастион". Предназначен для потопления наших тяжелых боевых кораблей. Своим ракетами они могут останавливать только наши авианосные группировки на море. Противостоять этому - найдем как. Точка.

А тут переворот сознания. Россия может не только по кораблям работать, но и по объектам на суше. Расклад сил это меняет.

Универсальность всегда дает больше нежели одно-функциональность.

С точки зрения военного противостояния - российские системы вооружений обладают преимуществом перед аналогичными западными образцами, так как приспособлены для ведения боевых действий в различных условиях.

И уж точно, подобное преимущество генералам НАТО совсем не по нраву.

Напряженность вокруг Сирии сохраняется, но события последних недель показали - есть некие силы, которым очень не по нраву нанесение возможных ракетных ударов США по Дамаску.

Планета у нас одна на всех. Прямое столкновение Америки и России практически со 100-процентной вероятностью приведет к всемирному «бадабуму».

Обозначенные вашингтонскими ястребами желания расколоть Сирию с помощью террористов, химических провокаций и последующим ответным ударом США – ведут к очень неблагоприятному сценарию. Ибо, только отзвучали первые крики Хейли в ООН, Россия тут же провела красную линию, заставила некоторых предпринять определенные шаги для нейтрализации угрозы своему существованию.

Ведь, за линией, проведенной Россией четко видна не только только гибель американских солдат от русского оружия, но и, с высокой вероятностью, крах всей ресурсно-экономической паразитарной системы, выстраиваемой долгие века.

Владельцы этой системы – глобальщики (Глобальный Предиктор - мировые банкиры, владельцы наднациональных корпораций и капиталов). И они очень хотят жить, паразитируя на других странах. Ибо, способа слинять с нашей планеты они еще не придумали. Обладая невообразимыми ресурсами и возможностями, глобальщики решили, что уж лучше пусть США «передумают», чем покажут русским, какие американцы отчаянные да смелые. Ради этого ГП даже готовы простить (на какое-то время) России, что та вторглась в Сирию и помешала им захватить там ресурсы.

Для меня очевидный факт, что Трамп – ставленник ГП. Президент США обладает многомиллиардным капиталом и вхож в узкие круги таких же воротил как и он. Благодаря наличию своего человека на самом высоком посту, глобальщики получили инструмент системного прямого управления. Ибо, в основном, управление они осуществляют на бесструктурном уровне, опосредовано.

Другое дело, что страновая элита США не принадлежащая к глобальщикам, имеет свою точку зрения на происходящие процессы. Поэтому в политической жизни Вашингтона назрел раскол - сейчас идет незримая война, отголоски которой мы слышим все в том же неповиновении Трампа, который отказывается следовать лекалам помощников. И многих других вещах.

Но вернемся к нашим баранам. Все вы помните заявления Хейли в ООН о нанесении ракетных ударов… И вот, спустя малый промежуток времени, неожиданно, (можно сказать, ни с того ни с сего) в отставку отправляют Рекса Таллерсона. Как это связано с Сирией?

Госсекретарь США – лицо, которое обладает большими политическими связями. Более того, он как некий «узел» осуществляет взаимодействие как внутри Штатов, так и вне. Выдернув Тиллерсона с помощью Трампа, глобальшики по сути, на какое-то время дезорганизовали ястребов, нацеленных на ракетный удар. Даже для переключения связей, в обход госсекретаря, нужно какое-то время.

Еще один шаг – поздравления Трампом Путина с победой на выборах, и посланием миру, что с Россией лучше договариваться. Этим глобальщики дают ясный сигнал, что стараются не допустить ядерную войну.

Даже инцидент в Солсбери, как мне кажется, отчасти также дело их рук. Поскольку обвинения Британии и позиция ЕС по отравлению Скрипаля, позволяют отвлечь мировую общественность от Сирии. Переключить внимание на скандал в другой зоне и под шумок замять «сирийское обострение».

Тем временем, России сливаются данные по возможным провокациям американских ястребов в Восточной Гуте. Благодаря чему, как мы знаем из речи Шойгу, было предотвращено три попытки применения джахидистами химического оружия под Дамаском.

Здесь не нужно входить в заблуждение. Глобальщики вовсе не испытывают радости по поводу действий России, и уж тем более не желают ее дальнейшего усиления, обретения суверенитета. Просто на данном этапе бытия, иной возможности удержать мир на краю бездны, у них нет. Будь у ГП уверенность, что без России можно решить все мировые кризисы, они бы давно попытались превратить нас в сырьевой придаток, не задумываясь...

Сейчас они хотят стабилизировать обстановку, чтобы убрать с повестки дня вопросы глобальной катастрофы. Россия, Путин, способные порешать многие проблемы глобальщиков, пока они ищут бессмертие и возможности срулить с нашей планеты - для них вынужденный выбор.

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отсюда