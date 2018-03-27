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Состояние стабильно тяжелое: Россия держит в страхе Пентагон

09:24. 27 марта 2018 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:

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Перемены пугают. США, например, боятся, что Россия и Китай изменят существующий миропорядок. И собираются этому всячески противостоять.

Кругом враги и страшные угрозы. В США обеспокоены тем, что Россия и Китай представляют опасность и для американцев, и для их союзников. А все потому, что Москва и Пекин, мол, решили пересмотреть мировой порядок, заявили в Минобороны США.

Вообще непонятно, как хватает наглости подвергать сомнению то, что прекрасно функционировало долгие годы: США всеми командовали, все шло по плану. Как говорится в одном хорошем фильме, "все было так прекрасно: я выхожу замуж за Николая, эта – за этого, а эти – так!". И вдруг "из-за парочки негодяев все пары рушатся", по мнению США.

В связи с этим Вашингтон намерен устроить "долгосрочное соперничество" с Москвой и Пекином. То есть диалог и конструктивное сотрудничество никто пока не планирует.

 
 
 

Но ладно, так сразу американцам, наверное, перестроиться трудно: вчера ты еще сильнейший и прекраснейший, все смотрят на тебя с пиететом и боятся сказать слово поперек, а сегодня ты уже не самый-самый, а всего лишь один из сильных, и уже появились те, кто может с тобой спорить. А навыки спора утеряны – до этого ведь общались только командами.


Поэтому пусть пока еще немного поживут с мыслью о том, что их армия – "самая сильная". Замминистра обороны США Джон Руд остается в этом уверенным даже после послания Владимира Путина к Федеральному Собранию и демонстрации того, что теперь может Россия. Сложно, наверное, балансировать между национальной гордостью и желанием денег. Ведь приходится одновременно говорить и то, что американская армия может всех одолеть, и то, что при этом она бессильна перед гиперзвуковым оружием России.

Вот и получается: "мы лучшие, мы всех победим, но только не Россию и не Китай, и, пожалуй, нужно присмотреться к Северной Корее, но американская армия все равно сильнее всех, вот только перед российским оружием бессильна". Абсурд. Хотя столько лет работало! Вот и пришло уже время что-то менять.

 

 Мария Балябина


 

 

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