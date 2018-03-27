Россиян выгонят из офшоров на Бермудах, Каймановых и Виргинских островах

Международный конфликт вокруг России начался высылкой дипломатов, а закончится арестами счетов россиян в офшорных зонах по всему миру.

Полторы недели понадобилось Лондону, чтобы заручиться поддержкой союзников по НАТО в отношении дела Скрипаля и новых санкций против России. 14 марта глава британского правительства Тереза Мэй объявила о высылке 23 сотрудников российского диппредставительства. Сегодня об аналогичных мерах объявили США, Канада и 14 стран Евросоюза. Одновременно министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о готовности Лондона накладывать арест на российские активы сомнительного происхождения. По его словам, соответствующие ордера уже выписаны.

О намерении выслать российских дипломатов первой заявила Польша. Удивляться этому не приходится, учитывая откровенно русофобскую специфику нынешней польской власти, которой руководит брат-близнец погибшего в апреле 2010 года президента Польши Леха Качиньского Ярослав, лидер правящей партии «Право и справедливость».

«Поляки себя чувствуют на передовой, на линии фронта, без всяких преувеличений. И когда случилась эта ситуация со Скрипалем, они отреагировали на нее как на непосредственное нападение на блок НАТО. Поэтому они на это первыми отреагировали», - пояснил НСН старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев.

Таким образом, Варшава выступила застрельщиком антироссийского флешмоба, а затем уже к нему по принципу снежного кома присоединились другие члены Североатлантического альянса. О высылке россиян помимо Польши, которая объявила персонами нон-грата четырех дипломатов, заявили Германия, Канада и Франция (также по четыре человека), Чехия и Литва (три), Дания, Италия и Нидерланды (два). По одному сотруднику дипмиссий вышлют Румыния, Латвия, Норвегия, Хорватия и Эстония, а также не входящие в военный блок Финляндия и Швеция. И наконец Соединенные Штаты превратили этот ком в лавину, объявив, что территорию страны в семидневный срок должны покинуть 60 сотрудников российского МИДа. Кроме того, будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле.

«Здесь нужно говорить о позиции Запада в целом. Потому что США и Канада не входят в Евросоюз, а Финляндия и Швеция – в НАТО. Ситуация вокруг дела Скрипаля перешла на новый уровень. До сегодняшнего дня это были или слова, или действия одной страны – Великобритании. Теперь все основные страны Запада дают понять, что считают такие действия неприемлемыми. На такой сигнал, естественно, будет ответ, а значит, продолжится эскалация напряженности и, самое главное, эскалация недоверия», - отметил в беседе в НСН вице-президент Центра политтехнологий Борис Макаренко.

Такой масштабный перформанс не могли не оценить на Украине, глава которой Петр Порошенко также пообещал выслать 13 дипломатов. Итого 108 человек, не считая ранее выдворенных Лондоном.

Британцы, естественно, приветствовали такое выражение поддержки. Тереза Мэй уже заявила, что страны Запада продемонстрировали свою готовность стоять «плечом к плечу», послав «самый серьезный сигнал России о том, что она не может продолжать пренебрегать международным правом». А глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал «крупнейшим коллективным выдворением офицеров российской разведки в истории».

Однако обращает на себя внимание то, что на масштабную высылку решились только в Вашингтоне. Даже ближайший союзник США - Канада, один из самых ярых критиков российской власти, не стала выделяться на общеевропейском фоне. Ведь было б желание, объявить по примеру Лондона десяток-другой российских дипломатов «шпионами» - дело нехитрое. Возможно, в Оттаве, как и в самой Европе, несмотря на формальную поддержку позиции англичан, нет твердой убежденности в необходимости жестких мер против России. При том, что Оттава рискует куда меньше, чем, к примеру, Берлин.

«Германия оказалась в ловушке. Она должна проявлять солидарность с Англией, которая просто истерически требует от своих союзников полной моральной и политической поддержки своей политики. В то же время Германия не хочет портить отношения с Россией. Причём прямых доказательств вины Москвы нет. И поэтому Германия решила выслать четыре, а не 23 российских дипломата», - заметил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.

В российском МИДе уже пообещали ответить на демарш стран Запада, назвав их действия недружественными и «продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации». Россия будет реагировать на этот шаг «соответствующе», уточнила в эфире НСН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва будет в этой ситуации действовать по принципу взаимности. То есть нас ждут новые высылки дипломатов из России.

Но рано или поздно дипломаты закончатся, и что тогда? У Лондона в запасе есть, по крайней мере, еще один ход. Его уже раньше анонсировали представители британских властей. Речь идет об аресте имущества российских граждан, приобретенного сомнительным путем. Билль, позволяющий накладывать аресты на активы, владельцы которых не в состоянии объяснить их происхождение, а также обращать их в собственность британской короны, так называемый «закон Макмафии», по названию сериала о международной преступности и трансграничной коррупции, в котором большое внимание уделено выходцам из России, был принят в феврале. Сегодня глава оборонного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон заявил на пресс-конференции в Таллине, что первые ордера на арест имущества россиян уже выписаны. Знаменательно, что объявил об этом именно военный министр и именно в Эстонии, которая, как и Польша, считает себя форпостом Запада на российских границах.

Рядовым россиянам, конечно, ни тепло, ни холодно, от того, что вывезенные из страны богатства могут стать собственностью англичан. В конце концов, рассчитывать на их возвращение в Россию не приходится, а сомнительное, читай, преступное происхождение, оно и в России преступное. По крайней мере, по закону.

«Сомнительность капитала чем хороша в Британии – она обязана это доказать. Если у них есть ордера, то они предметные, абстрактных ордеров не существует. Если в Россию вернется сомнительный капитал, вывезенный туда, то он и в России должен быть сомнительным капиталом. Но юрисдикций, где сомнительный капитал мог бы найти прибежище, небольших государств достаточно много. Поэтому особых проблем нет с этим», - отметил в беседе с НСН предприниматель Дмитрий Потапенко.

Однако очень скоро число таких юрисдикций может заметно сократиться. Уже в среду в парламенте Соединенного Королевства пройдут слушания по активам российских граждан в таких популярных офшорах как Бермуды, Каймановы и Британские Виргинские острова. По их итогам и эти налоговые гавани могут быть закрыты для россиян. Очевидно, таким образом пытаются нанести удар по российской элите, прежде всего, приближенным президента Путина.

А вот для интересов России в целом ударом станет, если британцев поддержат в Европе, если там будут готовы на деле доказать солидарность с Лондоном, не ограничиваясь символическими жестами вроде высылки пары-тройки дипломатов. Это станет ясно, если Германия и другие страны согласятся пойти на поводу у США в отношении проекта «Северный поток - 2». Вашингтон уже пригрозил санкциями компаниям, которые принимают участие в его реализации. Если Европа дрогнет, это станет новым витком конфликта между Москвой и Западом.

Чем на все это может ответить Россия? Да арсенал, в общем, невелик. Высылка американских дипломатов уже привела к тому, что получить визу в США для российских граждан стало очень непросто. Листы ожидания на собеседование расписаны на месяцы вперед. Если вышлют еще 60 дипработников, то консульская деятельность в американских представительствах вообще замрет. Можно предположить, что похожая ситуация наблюдается и в Штатах в отношении российских виз. Если по тому же сценарию начнет развиваться конфликт с другими странами Запада, то это фактически приведет к изоляции России. Новый железный занавес, без всяких выездных виз.

«Упаси господи, если кому-то у нас придет в голову на эти действия отвечать введением выездных виз или аналогов. Кроме Туркмении и Северной Кореи такого нигде не осталось. А туда не хочется», - заметил в этой связи Борис Макаренко.

Но пока выхода не просматривается. Россия сейчас только реагирует на выпады Запада, будучи в том числе заложницей грядущего чемпионата мира по футболу. А ключ к разрешению конфликта находится неизвестно где...