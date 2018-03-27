Обновленный состав правительства: С кем уже можно прощаться

Политолог и экономист Михаил Делягин уверен, что в новом правительстве России будет не только новый премьер, но и некоторые прежние министры покинут свои посты.

Как рассказал он в эфире Царьграда, вероятными претендентами на вылет являются министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр транспорта Максим Соколов.

Относительно последнего Делягин отмечает, что флером за Соколовым тянется история с "ВИМ-Авиа", которая показала, что он как министр "вообще ничем не управляет принципиально, ничего не контролирует".