«Новая команда»: с кем дальше пойдет президент?

Формирование новой команды станет одним из первых шагов Путина после победы на выборах, заявил Песков. Стоит ли ждать серьезных перемен?

Одной из главных задач Владимира Путина станет формирование новой команды, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это и кабинет министров, и администрация президента», — сказал он в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

Путин работает с нынешним составом кабмина более пяти лет. Стоит ли ждать серьезных перемен?

Михаил Виноградовпрезидент фонда «Петербургская политика»

Ранее Владимира Путина спросили, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев. Глава государства заявил, что начал думать об этом уже на следующий день после выборов президента.Большинство опрошенных Business FM экспертов отказались комментировать фразу Пескова, не придав ей решающего значения.