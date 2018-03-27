«Новая команда»: с кем дальше пойдет президент?
Формирование новой команды станет одним из первых шагов Путина после победы на выборах, заявил Песков. Стоит ли ждать серьезных перемен?
Одной из главных задач Владимира Путина станет формирование новой команды, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это и кабинет министров, и администрация президента», — сказал он в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.
Путин работает с нынешним составом кабмина более пяти лет. Стоит ли ждать серьезных перемен?
Михаил Виноградовпрезидент фонда «Петербургская политика»«Сейчас идет тактическое измерение и более среднесрочное. Тактическое связано, видимо, с желанием перенести акценты с внешней политики, которые подчеркнуто звучали в послании президента 1 марта, на в первую очередь задачи внутри страны, притом что еще 1 марта казалось, что внешняя политика — это наше все, а остальные цели формальные и второстепенные. С другой стороны, разговоры об обновлении внутреннего содержания, скорее, физически несколько повышают шансы каких-то более масштабных ротаций, а не сохранения всего как есть, пока Россия готовится к войне. В этом плане обращает на себя внимание, во-первых, периодическое употребление слов «новое правительство», которые еще звучали в послании 1 марта, а во-вторых, подчеркнутая двусмысленность, сложившаяся в отношении Дмитрия Медведева, в адрес которого ни разу не прозвучало никаких обязательств в ходе избирательной кампании. Поэтому, наверное, заявления Пескова, скорее, работают на сценарий какой-то более масштабной, более серьезной ротации, в том числе, возможно, касающейся и премьера. С другой стороны, многие говорили о том, почему некомфортно было бы поменять премьера психологически, и, если ситуация не будет вынуждать, то все останется как есть».
Ранее Владимира Путина спросили, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев. Глава государства заявил, что начал думать об этом уже на следующий день после выборов президента.Большинство опрошенных Business FM экспертов отказались комментировать фразу Пескова, не придав ей решающего значения.