Борис Джонсон: комик в жизни, политик на сцене

Источник: larasdvatri123.livejournal.com

Что происходит в мире? До нас доносятся лишь отголоски большой политической игры, смысла которой мы не понимаем. Аналитики описывают лишь поверхностный слой событий. Глобальный смысл таится в недосягаемых глубинах. Ясно одно — мир перекраивается и, причём, с бешеной скоростью. Что остаётся делать обывателю? Покупать попкорн, садиться у монитора и наслаждаться блестящими комедийными персонажами политического театра, такими, например, как Борис Джонсон.



Как известно, в Британии появилась новая премьерша, новая Маргарет Тэтчер — Тереза Мэй. Даже инициалы у них одинаковые. Скучная, серьёзная, волевая тётка, дочь мелкого священника. Детей нет, поэтому всю себя бросила в политику. Муж есть, слава Богу, хотя голосовала за однополые браки, равно как и за войну в Ираке, бомбёжку Ливии и Сирии.

Изначально считалось, что новым главой страны станет Борис Джонсон. Он был горячим сторонником выхода Британии из ЕС, и даже со своим дружком Кэмероном рассорился из-за этого.

Борис и стал бы премьером, но вдруг получил нож в спину от своего соратника по Брекзиту, евроскептика Майкла Гоува, который в ответственный момент заявил, что Борис Джонсон не обладает нужными для такой ответственной должности качествами, и нагло предложил взамен самого себя.

Маменькин сынок и подкаблучник своей жены, Майкл Гроув не получил должной поддержки от однопартийцев. Но он успел испортить всё дело, так как гордый Джонсон обиделся и свою кандидатуру на пост премьера не выдвинул. В результате на политический трон взошла железная Тереза. Кстати, в новый кабинет Гроув приглашён не был. Предательство не ценится даже у англичан. Ему дали пинка, а Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, выиграл в десятикратном размере, получив престижную должность министра иностранных дел! Теперь не только англичане, но и весь мир сможет покатываться со смеху от его комедийного таланта.

У каждой страны есть свой Жириновский, писала я в предыдущем посте.

Однако Борис Джонсон — шут гораздо более высокого полёта, нежели тот же Найджел Фарадж. Не забывайте, что он — часть элиты, одноклассник Дэвида Кэмерона. (Кэмерон под номером 2, Джонсон — 8)

Блестящее образование, благородное происхождение — всё при нём. Роль клоуна — намеренная. Это выпускание пара, расслабление аудитории, которую, пока она хихикает над приколам, продолжают эффективно эксплуатировать, насиловать и грабить. Среди политиков нет людей случайных, нет людей хороших, но хотя бы иногда попадаются смешные. Похоже их специально культивируют. Но нужно отдать ему должное, Борис умеет не только шутить, но и работать. За время пока он был мэром Лондона, город расцвел и повеселел, все службы заработали эффективней. На Трафальгарской русским даже разрешили праздновать Масленицу! С 1999 по 2005 Джонсон был главным редактором популярного консервативного еженедельника Спектатор. До этого журнал находился в упадка, но при Джонсоне достиг пика популярности и тиража в 70 000 экземпляров.

Став министром иностранных дел, Борис Джонсон попал в щекотливое положение, так как успел наоскорблять, наиздеваться, надсмеяться почти над всеми крупными политическими фигурами. И как после этого будет он смотреть им в лицо на официальных встречах?

Перлы Бориса Джонсона:

Про Обаму:

Этот полу-кенийский президент, у которого наследственная нелюбовь к Британии.

Про Хиллари Клинтон:

Крашеная блондинка с надутыми губками и стальным взглядом медсестры-садистки из психбольницы.

Про Джорджа Буша:

Косоглазый техасский вояка, никем не избранный и косноязычный, который олицетворяет собой высокомерие американской внешней политики.

Про Тони Блэра:

Смесь Гарри Гудини и чумазого поросенка. Нечеловечески скользкий и изворотливый. Пригвоздить Блэра, всё равно что пытаться прикнопить к стене медузу.

Про Владимира Путина:

Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он — безжалостный тиран.

Не посчастливилось от острот Джонсона ни Ангеле Меркель, ни Дональду Трапу но более всех досталось Эрдогану про которого был сочинён рубый непристойный стишок (по английски он звучит несколько изящней) :

Один озабоченный турок

Все время др***л свой окурок,

Пока ранней весной

Не слюбился с козой

Без всяких прелюдий, придурок.

Джонсон всё напутал — во первых, не с козой, а со свиньёй, причём с мёртвой, во вторых, не Эрдоган, а его однопартиец Кэмерон, во время особого ритуала и при свидетелях. Но чего только не сделаешь чтобы стать членом престижного клуба!

Источник: nstarikov.ru