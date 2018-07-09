Недолгой памяти Бориса Джонсона
19:10. 9 июля 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Не прошло и двух лет https://colonelcassad.livejournal.com/2846490.html, как Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.
Все эти два года его сопровождал вал насмешек и третирования в британских СМИ по поводу его внешности, поведения и дипломатического курса. Особо сильно ему досталось за проваленные переговоры в Лавровым в Москве https://colonelcassad.livejournal.com/3890884.html, но в конечном итоге его доканал "Брексит", который катком прошелся по кабинету Терезы Мэй, от которого постоянно отваливаются министры несогласные с тем, как именно проходит "жесткий Брексит". Теперь вот и экстравагантный Борис Джонсон покинул тонущий корабль Мэй. Попытки отвлечь внимание от внутренних проблем байками про химическое оружие не удались, основная масса британцев более заинтересовано в том, чтобы правительство не допустило экономического спада по итогам выхода из Евросоюза и обеспечило приемлемые условия договора с Евросоюзом, чего нынешний кабинет обеспечить не может, поэтому часть министров просто не хочет пойти на дно вместе с правительственным "Титаником", который неизбежно соберет все шишки как за сам процесс Брексита, так и за его последствия. С точки зрения продолжения политической карьеры, лучше уйти пораньше, хотя Джонсону это вряд ли поможет, он был одним из главных объектов для критики в текущем правительстве и ему это будут долго припоминать. В спину Джонсону летят крики – шарлатан, клоун, несерьезный человек, лирический идиот, трусливый лакей Путина, бесполезная блондинка, Андервуд наоборот и т.д. и т.п.
А ведь когда он пришел в правительство, он как бы это сейчас не выглядело смешно, рассматривался как очень перспективный политик, популярный в Лондоне и крупных городах Британии.
Последний месяц перед падением Джонсона и кризисом кабинета Мэй, был наполнен карикатурным трешем и угаром на тему распада кабинета Мэй и бестолковости Джонсона в качестве главного дипломата короны.
И да. Проклятие Асада работает. Требования ухода Асада опасны для политической карьеры.
Welcome to the Club, Boris!
Источник: colonelcassad.livejournal.com