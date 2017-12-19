К визиту Бориса Джонсона

Глава британского МИДа наконец-то посетит Москву.

https://iz.ru/660705/2017-10-19/smi-soobshchili-o-vizite-borisa-dzhonsona-v-moskvu-v-dekabre

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетит Москву с официальным визитом во второй половине декабря. Об этом сообщил информированный источник агентства «Интерфакс» в МИД России. «Визит Бориса Джонсона готовится во второй половине декабря», — заявил он. 13 октября портал iz.ru сообщал о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце 2017 года посетит Россию для обсуждения проблем международной безопасности по приглашению главы российского МИДа Сергея Лаврова. В апреле текущего года Джонсон отменил визит в Россию под предлогом обострения ситуации в Сирии.

https://russian.rt.com/world/article/461648-jonson-sparta-rossiya

…Заместитель главы МИД Великобритании Алан Дункан заявил, что Лондон продолжит диалог с Москвой. «Мы продолжим работать с Россией, соглашаясь, где это возможно, но не скрывая несогласий там, где мы не согласны», — отметил дипломат. Он также подчеркнул, что предстоящий визит главы британского МИД Бориса Джонсона в Россию позволит обсудить ряд важных международных вопросов. «Так как Россия и Великобритания — постоянные члены СБ ООН, мой визит и предстоящий позднее в этом месяце визит министра иностранных дел предоставляют нашим странам возможность обсудить ряд вопросов международной безопасности, таких как Украина, Сирия, Иран и Северная Корея», — говорится в заявлении Дункана.

Б. Джонсон прилетает обсудить проблемы Украины, Сирии, Ирана и Северной Кореи, Развязывать ли войну на Украине или пока лучше обождать, втянув русских в санкционные разборки с Ираном? Или в ближайшее время начнется война на Корейском полуострове, и от России нужен нейтралитет в Совбезе ООН?

Война с КНДР может быть развязана уже 21-го декабря, как раз в день визита Б. Джонсона, который, не исключено, что на фоне грядущего голосования Совбеза ООН будет давать Москве обещания, подобно Н. Саркози в 2008 году. Но даже это не главная цель визита.

Если в декабре войну не начнут, то следующая попытка будет предпринята во время Олимпиады.

Пока вокруг Кореи назревает военный конфликт, «наши» не видящие берегов генералы и финансовые аферисты третируют руководство Южной Кореи на предмет «возврата» 3 трлн. еще советских денег, внесенных в ЦБ Кореи, как уставной капитал. По условиям контракта Южная Корея готова назначить руководителя ЦБ по нашему выбору.

Южная Корея — аудитор мирового банка, поэтому СССР предоставил им этот грант с целью обеспечения независимости и непредвзятости аудита. А наши личинки требуют эти деньги вернуть, чтобы перегнать их в США на организацию новой ФРС. Кому война, а кому — мать родна. Надеюсь, их ожидает скорая встреча с г-ном Граветтом, за неисполнение его завещания…

Борис Джонсон едет, чтобы прояснить еще и вопрос корейского займа, не понимая, что никто в управляющей компании «РФ», ни в «британском» ее варианте, ни в фейковом «американском», давно уже не несет ответственности ни за что.

В любом случае, решение о воссоздании королевства Корея уже принято, согласие от Ким Чен Ына на проведение военных действий получено, а вся воинственная риторика северокорейского лидера направлена именно на то, чтобы его лично американские партнеры в самый ответственный момент не «кинули», как у них это водится. Не дали своего согласия на войну пока только китайцы, мнение остального мира организаторам войны не интересно…

Подготовка к войне идет полным ходом, причина есть а повод подбирают.

https://www.rbc.ru/politics/19/12/2017/5a3923209a794741ed27f097?from=main Великобритания обвинила КНДР в создании вируса WannaCry

Вирус WannaCry, который атаковал компьютеры более чем в 150 странах мира, был создан хакерской группировкой Lazarus из КНДР, заявили в МИД Великобритании. Лондон вслед за США официально обвинил Северную Корею в кибератаках.

Еще, помимо урегулирования корейского займа, Борис Джонсон везет предложение от руководителя UCCпо наведению порядка и прекращению деятельности «русских хакеров» в системе международных банковских транзакций.

Рычаги давления на Москву у британцев есть. Глава британского МИДа, видимо, обсудит последние подвиги «хакеров», которые создают проблемы для всей системы международных транзакций. Лондон, устав грозить пальцем, начал регулярно присылать в Кремль ходоков с предложением «прекратить безобразия». (Тереза Мей: «Не нарушайте правила!» http://pravosudija.net/article/tereza-mey-ne-narushayte-pravila)

Внезапное возгорание кабелей спецсвязи, приуроченное к визиту Терезы Мей, имело явные признаки диверсии, но Кремль, окончательно разделившись на башни к грядущим выборам, утратил инстинкт самосохранения и полицейские меры для устранения проблемы не принял.

Или это уже «коллективный Путин», как символ управления государством, ничего не может поделать с финансистами, аффилированными со сбером, засевшими в Самаре, и с использованием средств спецсвязи и с помощью хакеров, спешно выводящими активы СССР из Дойчебанка на подконтрольные им счета в США? Анархия — мать порядка? Я уже писала про вторую «РФ», учрежденную в штате Делавер, вот туда и утекают наши денежки…

Недавно завершившийся в Москве Архиерейский собор послужил хорошим поводом для встречи финансовых аферистов разных мастей, национальностей и вероисповеданий. По имеющейся информации, на богоугодном мероприятии шёл торг групп влияния — кто воссоздаст новую ФРС, а кто станет владельцем новой РФ, взамен закрытой. Еврейское лобби упирало на строительство нового Храма, а также на раздел власти между евреями и иезуитами. «Нашим» предлагали влиться в общие ряды и занять некоторые ключевые позиции, но, судя по отказу от признания останков подлинными, пока еще окончательно о грядущем разделе мира не сторговались. Обсуждалась в кулуарах также и судьба «золотых пистолетов». Джонсон 21 декабря тоже может поднять этот вопрос…

Словосочетание «золотые пистолеты» используется для условного обозначения кредита Китаю от Филипин в 1911 1912 и 1913 гг на 44 трлн. долларов в золотых сертификатах…. три коробки из красного дерева, ключи к которым выполнены в форме золотых пистолетов (один револьвер и два пистолета).

«Золотые пистолеты» являются аннуитетеми СССР, так как Филипины – кастодиалы по славянскому золоту…. «Пистолеты» сперли в 2016 м «наши товарищи» под предводительством условных ротшильдов от имени Эдгара Моста – бывшего руководителя госбанка ГДР, который стал смотрящим за Дойчебанком, телом а144 и прочими аннуитетами СССР в Дойчебанке… (см. материал про «приватизацию» госбанка ГДР http://pravosudija.net/article/lica-novoy-evropy-iii-edgar-most-kak-prisvoit-centrobank ).

Эдрага Моста отравили в 2016 году (говорят, что яд ему дала молодая жена), потом покойника долго не хоронили и не объявляли о смерти, а организованная группа товарищей спешно тырила бабло из банка от его имени.

«Золотые пистолеты» вывезли к драконам в Гонконг и Сингапур а сейчас там идет расследование и аресты всех причастных. Ребята из ucc восстанавливают законность…

Жулики вывели актив и думали, что пройдет год-два, и они тихо снимут деньги со счетов, но, так как бумаги изначально были фальшивые и личности подставные, (нашли филиппинцев с такими же ФИО), то теперь по всему миру арестовывают участников аферы…..

«Наши» не теряют надежд на получение доли от «золотых пистолетов» (сертификатов на 44 трлн. долларов!), уверовав в собственную безнаказанность. Ведь председателя Госбанка СССР даже уволить сейчас некому, не то что посадить… Да и у него с рук все кормятся, — деньги остались только у СССР, а весь мир в долгах… «Пропитание» добывается невидимо, как раз в колодцах, где и залегали погоревшие к визиту Мэй кабели спецсвязи.

Почему прижилось выражение «золотые пистолеты»? Советское образование, большое количество свободного времени у населения, небогатый выбор альтернативных развлечений, а так же библиотеки в местах лишения свободы…, в СССР только иностранцев удивляло, что человек с несколькими вытатуированными перстнями на пальцах и куполами на груди лучше любого литературоведа цитирует наизусть Достоевского, Чехова и Толстого…

В 90-е годы литературные предпочтения в определенных кругах на просторах нашей бывшей социалистической Родины несколько сместились с отечественной классики на зарубежную и под словом «книга», а точнее, – «Книга», понимали не библию, как принято во всем мире, а роман Марио Пьюзо «Крестный отец». И книга, и ее главный герой, и его реальный прототип – Аль Капоне — это и есть объекты для подражания лучших представителей нашей финансово-политической элиты, и тех из них, кто большую часть жизни провел «по ссылкам да по тюрьмам», и тех, кого эти ссылки и тюрьмы пока еще ждут, не дождутся…

Так вот, популярное выражение, приписываемое Аль Капоне — знаменитому американскому мафиози, действовавшему во времена сухого закона 1919-1933 г.г. , звучит примерно так:

Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом

Но Аль Капоне — подсказал нашим ребятам концепцию, до всего остального они додумались сами.

Наши «инноваторы» теперь именуют главное средство для получения желаемых благ от представителей государственной бюрократии высшего уровня «золотым пистолетом».

Не так уж они и неправы, если ознакомится с фабулой дела А. Улюкаева… (Сидит он совсем не за то, что «вымогал» взятки, а за то, что не сразу согласился исполнить просьбу человека с условным «золотым пистолетом», высказанную «добрыми словами».)

За время «демократических преобразований» страна прошла путь культурной деградации от «Человека с ружьем» до «человека с золотым пистолетом».

«Майнятся» наши исконно-посконные «биткоины», с некоторых пор, с использованием кабелей спецсвязи, чему наивные англичане в Лондон-сити сначала удивлялись, а потом начали выражать недовольство.

И вот к визиту Б. Джонсона тема русских хакеров поднимается снова.

https://regnum.ru/news/2359057.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform.com&utm_campaign=regnum.ru&utm_term=136374&utm_content=1

Хакеры похитили деньги из российского банка через систему SWIFT В настоящее время название кредитной организации и размер ущерба не раскрываются Москва, 19 декабря 2017, 08:17 — REGNUM Хакерам, которые могут быть причастны к группировке Cobalt, удалось похитить финансовые средства из российского банка через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по компьютерной безопасности. «В России впервые осуществлена успешная атака на банк с выводом денег за рубеж через систему передачи финансовой информации SWIFT», — передает вещатель Отмечается, что проникновение в банковскую систему произошло после рассылки вредоносной программы, с помощью внедрения которой злоумышленники смогли вывести финансовые средства. В настоящее время название кредитной организации и размер ущерба не раскрываются.

https://echo.msk.ru/news/2113456-echo.html?utm_source=smi2(19 декабря 2017)

В России хакерам удалось впервые осуществить кибератаку на один из банков В России хакерам удалось впервые осуществить кибератаку на один из банков, в результате которой деньги были выведены через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Об этом пишет газета <>. Эту информацию изданию подтвердили в Центробанке. Однако не назвали ни финансовое учреждение, которое подверглось хакерской атаке, ни размер ущерба. Кибернападение произошло 15 декабря. Представители SWIFT отказались прокомментировать ситуацию и заявили, что доказательств несанкционированного доступа к их сетям нет.

Пресловутые «русские хакеры», между прочим, только что перевели в США из Дойчебанка все аннуитеты СССР…

В ЦБ решили подтвердить факт существования «русских хакеров» в угоду своим хозяевам, но хозяева намекнули, что с хакерами разберутся по-тихому, в таком деле реклама — шлехт:

«SWIFTне подтверждает несанкционированный доступ к сетям».

А чтобы сотрудники ЦБ и условный «клан Медведева», чья «крыша» как раз в Лондоне, не были излишне разговорчивыми, – пока в тюрьме посидит Улюкаев, раз уж так случилось, что он попал в жернова меж двух «РФ». Одна проблема — как его выпустить за рубеж после освобождения? Зачем Путину и его окружению второй Родченков, только в финансовой сфере? Думаю, этот вопрос тоже может стать предметом обсуждения на встрече в Москве.

Власти США сейчас заняты отловом всех подряд русских «компьютерщиков», в надежде на получение хоть какой-то информации о «тех самых» хакерах, кто незаконно подключается к системе банковских трансакций, но пока никого не поймали. Не ездят настоящие хакеры отдыхать за рубеж, ну финансисты, конечно, ездят, но ведь это не они взламывали систему…

Тут у фемиды возникают трудности доказывания, особенно, если паспорт у финансиста американский или израильский… Да и Трамп кормится с рук так называемых русских хакеров последние семь-восемь месяцев, ведь ФРС закрыта с 24 декабря 2016 и с 5 мая 2017 года любая эмиссия новых долларов США незаконна, вот и получается, что Трамп и США живут за счет фактически украденных советских денег, предоставленных нашими «хакерами» через «Уэллс Фарго».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wells_Fargo

В общем, милости просим Бориса Джонсона посетить страну неуловимых русских хакеров, свободно разгуливающих по улицам Москвы со своими медведями…

https://www.kommersant.ru/doc/3254399

…В конце 2016 года Борис Джонсон взял на себя роль главного оппонента Москвы. Заявление министра, назвавшего действия России в Сирии «военным преступлением», обострило отношения Москвы и Лондона — всего через месяц после первой встречи президента РФ Владимира Путина и нового премьера Терезы Мэй. В марте Палата общин парламента Великобритании выпустила доклад, посвященный отношениям с Россией. В документе отмечалось, что у МИД Великобритании нет четкого видения того, как ему выстраивать отношения с Москвой

Но вот, похоже, прямо к визиту «новое видение» у некоторых британских политиков появилось:

http://www.newsru.com/world/19dec2017/sedwill.html

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл заявил, что если Россия проведет кибератаку против британских объектов, то ответ будет несимметричным. По словам Седвилла, сказанным во время выступления в Комитете по стратегии национальной безопасности британского парламента в Лондоне, правительство страны, вероятно, отреагирует, используя оружие на свое усмотрение.

Неужели Самару будут бомбить, если «русские хакеры» не умерят свою активность?

В одном Борис Джонсон не прав, до уровня государственного управления древней Спарты нам еще расти и расти, такого бардака, как у нас, в древней Спарте точно не было, иначе бы спартанцы Пелопонесскую войну проиграли бы…