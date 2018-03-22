Главная » История, Образование

Сулла — первый диктатор, придумавший списки «врагов народа»

18:40. 22 марта 2018 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал:
Едва ли не все тираны в истории человечества, приходя к власти, первым делом составляли списки врагов народа, удобным способом решая целый ряд задач для укрепления собственной позиции. Однако изобрел столь блестящий политический ход вовсе не Гитлер, не Сталин и не многочисленные африканские царьки, потопившие в крови свои владения.
 
Основателем методики разделения на своих и чужих в рамках одного государства стал первый бессрочный диктатор Древнего Рима — Луций Корнелий Сулла по прозвищу Счастливый.
 
Бюст Суллы
 
 
Родившись в небогатой, но знатной семье Луций получил неплохое образование, однако в политику не стремился. Живой характер и разухабистый образ жизни, предполагавший бесконечные пирушки в кругу друзей, не сочетались с зачитыванием речей с трибуны. Сулла начал военную карьеру. Он попал в подчинение консулу Гаю Марию, что в дальнейшем определило его судьбу.
 
Талант полководца, деятельная натура и постоянно сопутствующая удача позволили Луцию не только одолеть своего учителя Гая Мария, но и стать полноправным диктатором Рима. К власти Сулла пришел, как это обычно бывает, только для того, чтобы укрепить расшатанную междоусобицами римскую империю, однако не упустил случая свести личные счеты с накопившимися врагами и применил проскрипции.
 
Расправу над неугодными Луций Корнелий облек в рамки закона. Он лично составлял списки врагов государства и выставлял на всеобщее обозрение на Форуме. В начале к уничтожению были приговорены все сторонники Гая Мария, противостоящие Сулле и также претендующие на власть, а затем дошла очередь и до обычных богатых граждан, не участвовавших в политике. Дело в том, что все имущество убитых подлежало полной конфискации в пользу государства. На практике же, богатство попросту перетекало в карманы Суллы и его друзей.
 
Проскрипции — древнеримский список врагов народа. На деле же, люди гибли сотнями. По указу диктатора, убить "проскрибированного" мог любой человек, не только полноправный гражданин, но и раб. Даже за выдачу скрывающихся от правосудия полагалась щедрая награда.
 
 
Гравюра. Сулла вывешивает списки врагов народа
 
Гравюра. Сулла вывешивает списки врагов народа
 
 
 
Сулла не ограничивался только тем, что забирал имущество и жизнь, гонению подвергались семьи жертвы: дети и внуки лишались гражданства, а любого, кто осмелится укрывать врагов государства, ждала смерть.
 
За время действия проскрипций, на всей подвластной Риму территории было казнено не менее пятисот, а более вероятно — несколько тысяч человек. Причем большей частью вина подвергшихся "проскрипциям" состояла во владении каким-либо имуществом, приглянувшимся стоящему у власти Луцию Корнелию Сулле и его друзьям.
 
Сам же Луций Корнелий Сулла, впервые применивший государство как инструмент законного сведения личных счетов и обогащения, отзывался о себе как о человеке, сделавшем много добра своим друзьям и зла своим врагам.
 
 
 
 
 
---
Метки: диктатор, древний Рим, Луций Корнелий Сулла, Проскрипции, список врагов народа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
БЕССРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1
...Раковский (Хаим Рейковер), бывший кровавый диктатор Советской Украины, личный друг Троцкого...махом становится во главе революционного списка. И тут же вы имеете...основоположника этой новой дисциплины, автора первого учебника по теоретической макропсихиатрии, А...
«Царь-лодка»
В документальном фильме Алексей Егоров расскажет о самой засекреченной атомной субмарине России – «Владимир Мономах». Вы впервые узнаете, как выглядит боевой подводный корабль изнутри. Проникните туда, куда не пускали прежде никого. Поймете, почему на ...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Саша Корпанюк: Ненависть к Украине...
... сын революции достоинства, украинец в первом поколении, бандеровец по призванию, дипломат... понимают все! Наверное... У кого первого сломаются тоненькие ножки экономики, те...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Между христианством и медициной нет противоречий
... тесное и плодотворное сотрудничество профессор Первого МГМУ им. Сеченова Дмитрий Балалыкин... критики, заявил в четверг профессор Первого МГМУ им. Сеченова Дмитрий Балалыкин...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>