Сулла — первый диктатор, придумавший списки «врагов народа»

Едва ли не все тираны в истории человечества, приходя к власти, первым делом составляли списки врагов народа, удобным способом решая целый ряд задач для укрепления собственной позиции. Однако изобрел столь блестящий политический ход вовсе не Гитлер, не Сталин и не многочисленные африканские царьки, потопившие в крови свои владения.

Основателем методики разделения на своих и чужих в рамках одного государства стал первый бессрочный диктатор Древнего Рима — Луций Корнелий Сулла по прозвищу Счастливый.

Родившись в небогатой, но знатной семье Луций получил неплохое образование, однако в политику не стремился. Живой характер и разухабистый образ жизни, предполагавший бесконечные пирушки в кругу друзей, не сочетались с зачитыванием речей с трибуны. Сулла начал военную карьеру. Он попал в подчинение консулу Гаю Марию, что в дальнейшем определило его судьбу.

Талант полководца, деятельная натура и постоянно сопутствующая удача позволили Луцию не только одолеть своего учителя Гая Мария, но и стать полноправным диктатором Рима. К власти Сулла пришел, как это обычно бывает, только для того, чтобы укрепить расшатанную междоусобицами римскую империю, однако не упустил случая свести личные счеты с накопившимися врагами и применил проскрипции. Расправу над неугодными Луций Корнелий облек в рамки закона. Он лично составлял списки врагов государства и выставлял на всеобщее обозрение на Форуме. В начале к уничтожению были приговорены все сторонники Гая Мария, противостоящие Сулле и также претендующие на власть, а затем дошла очередь и до обычных богатых граждан, не участвовавших в политике. Дело в том, что все имущество убитых подлежало полной конфискации в пользу государства. На практике же, богатство попросту перетекало в карманы Суллы и его друзей. Проскрипции — древнеримский список врагов народа. На деле же, люди гибли сотнями. По указу диктатора, убить "проскрибированного" мог любой человек, не только полноправный гражданин, но и раб. Даже за выдачу скрывающихся от правосудия полагалась щедрая награда.

Гравюра. Сулла вывешивает списки врагов народа

Сулла не ограничивался только тем, что забирал имущество и жизнь, гонению подвергались семьи жертвы: дети и внуки лишались гражданства, а любого, кто осмелится укрывать врагов государства, ждала смерть. За время действия проскрипций, на всей подвластной Риму территории было казнено не менее пятисот, а более вероятно — несколько тысяч человек. Причем большей частью вина подвергшихся "проскрипциям" состояла во владении каким-либо имуществом, приглянувшимся стоящему у власти Луцию Корнелию Сулле и его друзьям. Сам же Луций Корнелий Сулла, впервые применивший государство как инструмент законного сведения личных счетов и обогащения, отзывался о себе как о человеке, сделавшем много добра своим друзьям и зла своим врагам.

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