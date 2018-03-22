Шесть задач для Путина на ближайшие шесть лет
Что в первую очередь должен сделать В.В. Путин на посту президента в ближайшие шесть лет? Что здесь важно, а что второстепенно?
Об этом мы решили поговорить в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
00:00 Главная задача Путина
04:44 Как побороть бедность
07:30 Где взять деньги на индустриализацию
10:08 Кто должен быть следующим премьер-министром
11:40 Ждёт ли нас монархия
15:38 Ждать ли нам новых крупных общенациональных проектов
19:19 Новые рынки сбыта помогут экономике?
22:47 США намеренно «отключают» Украину от российского рынка
24:19 Нам нужна национальная идея
26:30 Необходимо восстановить советскую систему образования и отменить ЕГЭ
29:27 Увеличение рождаемости – одна из главных задач ближайших лет
32:34 Чем опасна технологическая революция
35:37 Не путайте пиар с реальностью
P.S. В эфире программы В. Р. Соловьева время для выступления несравненно меньше, однако высказаться на тему «что главное для очередного срока президента Путина», очень важно.
Вот, что у меня получилось:
Полное видео программы Соловьева:
Источник: nstarikov.ru