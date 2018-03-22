Шесть задач для Путина на ближайшие шесть лет

Что в первую очередь должен сделать В.В. Путин на посту президента в ближайшие шесть лет? Что здесь важно, а что второстепенно?

Об этом мы решили поговорить в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

00:00 Главная задача Путина

04:44 Как побороть бедность

07:30 Где взять деньги на индустриализацию

10:08 Кто должен быть следующим премьер-министром

11:40 Ждёт ли нас монархия

15:38 Ждать ли нам новых крупных общенациональных проектов

19:19 Новые рынки сбыта помогут экономике?

22:47 США намеренно «отключают» Украину от российского рынка

24:19 Нам нужна национальная идея

26:30 Необходимо восстановить советскую систему образования и отменить ЕГЭ

29:27 Увеличение рождаемости – одна из главных задач ближайших лет

32:34 Чем опасна технологическая революция

35:37 Не путайте пиар с реальностью

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P.S. В эфире программы В. Р. Соловьева время для выступления несравненно меньше, однако высказаться на тему «что главное для очередного срока президента Путина», очень важно.

Вот, что у меня получилось:

Полное видео программы Соловьева:

Источник: nstarikov.ru