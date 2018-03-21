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ОСТОРОЖНО: Россию охватила волна нового мошенничества с полисами ОМС

07:20. 21 марта 2018 Просмотров - 215 Один комментарий Опубликовал:
ОСТОРОЖНО: Россию охватила волна нового мошенничества с полисами ОМС | Русская весна

На днях в комментариях под публикациями «Русской Весны» появился новый вид спама, рассылаемого ботами. Это новый вид мошенничества с полисами медицинского страхования, волна которого захлестнула Россию.

«ВАЖНО! На сайте Единого центра компенсаций по страховым случаям Вы можете получить выплату за неиспользованные медицинские и прочие услуги на основании „Соглашения о социальных компенсациях” № 367 РК/2017 от 11 мая 2017 г. На получение выплат могут претендовать граждане любых стран. Компенсационные выплаты осуществляются за последние 3 года с момента обращения в ведомственные органы. compensation.org.ru», — сообщают злоумышленники, надеясь на доверчивость читателей.

Сотрудники нескольких территориальных Фондов обязательного медицинского страхования на днях выявили эту мошенничеcкую схему в своих регионах.

«Пользователям приходят письма с предложением проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медуслуги. Для этого даётся ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать полагающуюся „компенсацию”. После ввода персональных данных на экране высвечивается сумма, которая иногда превышает 400 тысяч рублей. Но чтобы её получить, человеку предлагают оплатить организационные расходы.

Далее пользователю предлагается указать номер банковской карты для якобы зачисления финансов. После чего мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с неё денежные средства», — говорится в сообщении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края. 

Сотрудники фонда напоминают, что законом Российской Федерации не предусмотрено возмещение средств за неиспользованное право оказания бесплатной медпомощи, и предостерегают граждан от подобных ситуаций.

А «Русская Весна» в свою очередь призывает своих читателей распространить информацию об этом виде мошенничества, чтобы как можно меньше людей попались в сети злоумышленников.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    Maleos 21 марта 2018 в 11:54 Ссылка Пометить
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    ОМС тоже мошенничество, внедрённое в РФ амерожыдами в 1993 году. И российские жыды не хило с этого лохотрона поимели, а теперь вот амерожыдов жаба задавила…

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