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Telegram в течение 15 дней должен передать ФСБ ключи шифрования

13:22. 20 марта 2018 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:
Telegram в течение 15 дней должен передать ФСБ ключи шифрования | Русская весна

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений, в соответствии с законом это должно быть исполнено в течение 15 дней с момента получения уведомления.

«На основании ст. 15.4 федерального закона „Об информации, информационных технологиях и защите информации” Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеру, если он не предоставит спецслужбам в течение 15 дней ключи для декодирования сообщений.

Сегодня Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев заявил, что это решение будет оспорено. По его словам, Telegram не может выполнить требование ФСБ, поскольку в компании «считают своей обязанностью охранять тайну переписки пользователей».

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Представители Telegram просили Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 «Об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей».

Оспариваемый приказ, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.

Представители ФСБ в удовлетворении исковых требований Telegram просили суд отказать. По мнению юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан».

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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