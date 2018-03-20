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Поразительная история мальчика Лёвы

14:13. 20 марта 2018 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:


История, которую стоит знать всем нам.

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две… Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему домой. Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у нее было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили: «Почему Лёва не ходит в школу?» Мама печально ответила: «Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может…»

Поразительная история Лёвы

Маленький Лёва Понтрягин

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил:
— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга, защебетали одноклассники.

У мамы на глаза навернулись слезы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом.

Лёва с трудом сказал:
— Здравствуйте.

И тут со всех сторон посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
— А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
— А я по истории.

Поразительная история Лёвы
Родители Льва Понтрягина — Семён Акимович и Татьяна Андреевна Понтрягины

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слезы. После ухода ребята составили план — кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятеркам, даже больше, чем своим! Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс.

Для того чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические концерты…
Поразительная история Лёвы
На математической олимпиаде школьников. Слева: С.В. Яблонский, Л.А. Люстерник, В.Г. Болтянский; справа Л.С. Понтрягин

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным. Не счесть людей, прозревших для добра.
Поразительная история Лёвы
С.А. Лефшец и Л.С. Понтрягин на математическом конгрессе в Эдинбурге. 1958 г.
Поразительная история Лёвы
Лев Семёнович Понтрягин за работой. 1960-е годы.

Лев Семёнович Понтрягин (1908-1988) — советский математик, один из крупнейших математиков XX века, академик АН СССР, потерявший в 14 лет зрение. Он внес значительный вклад в алгебраическую и дифференциальную топологию, теорию колебаний, вариационное исчисление, теорию управления. В теории управления Понтрягин — создатель математической теории оптимальных процессов, в основе которой лежит т.н. принцип максимума Понтрягина; имеет фундаментальные результаты по дифференциальным играм. Работы школы Понтрягина оказали большое влияние на развитие теории управления и вариационного исчисления во всем мире.
Поразительная история Лёвы
Группа академиков в день вручения диплома и звезды Героя Социалистического Труда. В центре Л.С. Понтрягин и М.В. Келдыш. Москва, Кремль, 1969 г.
Поразительная история Лёвы
Во время вручения докторского диплома в Салфордском университете. Англия, 1977 г.
Поразительная история Лёвы
На даче с супругой Александрой. 1970-е годы.
Поразительная история Лёвы
В день 75-летия Льва Семеновича Понтрягина. Слева направо: С.М. Никольский, Ю.В. Прохоров, Л.С. Понтрягин, В.А. Мельников, А.Н. Тихонов, С.П. Новиков, Г.И. Марчук



Источник: nashaplaneta.su

Метки: советы и истории из жизни
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