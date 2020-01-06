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Поразительная история: собака два дня укрывала телом 2-летнего ребёнка.

18:09. 6 января 2020 232 просмотра Один комментарий Опубликовал:

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Эта шокирующая история произошла в Сибири. Однажды зимой жители Локтевского района обратили внимание на то, что на крыльце соседки уже 2 дня лежит собака. Обеспокоенные люди пришли к ней и увидели под собакой… маленького ребёнка.

Оказалось, что мать двухлетнего мальчика оставила его на крыльце. У малыша не было бы ни единого шанса выжить, но пёс, живущий во дворе дома, подошёл к нему и накрыл своим телом.

Благодаря теплу тела и пушистой шерсти пса ребёнок смог продержаться на морозе 2 суток. Мальчик был доставлен в больницу. Несмотря на тяжелую гипотермию и общее ухудшение здоровья, он выжил.

Мать лишена родительских прав, и ей грозит тюремное заключение. Пса жители считают героем, ведь он стал настоящим ангелом-хранителем своего маленького хозяина.

Источник: https://neonomad.kz/22664-2/?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=httpspulse.mail.ru

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 862 758
    georgi tarabov 6 января 2020 в 18:43

    Спосибо , Черный кот , , а про тебя есть песенька , дорогой,

    пела ее в моем детстве русская певица ЕДИТА ПЬЕХА !
    ,,,,черный кот , с дороги не идет , а пока , наоборот,,, даУше забыл !

    СТЫДНО ДЛЯ ЧЕЛ. РОДА ,БРАТЯ !
    Если нам собаки дают пример как надо заботится о детях , ,

    Господи, помилуй ети неразумные уроды ,Отец наш ,они не знаят что творят !

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    1

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