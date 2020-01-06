Поразительная история: собака два дня укрывала телом 2-летнего ребёнка.

Эта шокирующая история произошла в Сибири. Однажды зимой жители Локтевского района обратили внимание на то, что на крыльце соседки уже 2 дня лежит собака. Обеспокоенные люди пришли к ней и увидели под собакой… маленького ребёнка.

Оказалось, что мать двухлетнего мальчика оставила его на крыльце. У малыша не было бы ни единого шанса выжить, но пёс, живущий во дворе дома, подошёл к нему и накрыл своим телом.

Благодаря теплу тела и пушистой шерсти пса ребёнок смог продержаться на морозе 2 суток. Мальчик был доставлен в больницу. Несмотря на тяжелую гипотермию и общее ухудшение здоровья, он выжил.

Мать лишена родительских прав, и ей грозит тюремное заключение. Пса жители считают героем, ведь он стал настоящим ангелом-хранителем своего маленького хозяина.

Источник: https://neonomad.kz/22664-2/?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=httpspulse.mail.ru