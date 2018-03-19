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“Новичка” не существовало никогда!

00:45. 19 марта 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Новичка не существовало никогда: Скрипаля отравили ядом рыбы фугу

Создатель яда "Новичок" Вил Мирзоянов, который ранее комментировал СМИ последствия отравления этим ядом, мог оказаться некомпетентным в этой области, пишут пользователи в Интернете.
 
Перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь, госпитализированные с отравлением в британском Солсбери, могли пострадать не от нервно-паралитического яда "Новичок", а по более прозаичной причине.
 
В частности, пишут пользователи в Сети, "Новичка" - страшного секретного советского яда - не существовало в природе. Информация о "Новичке" в прессу попала в середине 1990-х, когда об этом сообщил некий ученый Вил Мирзоянов, бывший сотрудник засекреченного при СССР Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
 
При этом, пишут в Сети знатоки отрасли, Мирзоянова использовали спецслужбы с конца 1980-х годов как источник дезинформации.
 
Сообщается, что сотрудники КГБ, чтобы вычислить "крота" на секретном предприятии, придумали около 20 фальшивых проектов нового химического сверхоружия, "которое не фиксируется детекторами НАТО и от которого нет антидота".
 
На этом якобы и погорел Мирзоянов. Ему и попался этот проект "Новичок", который был проектом только на бумаге спецслужб и которого в действительности не было. "Новичок", по сути, не название яда, а шифр операции КГБ по утечке информации и поставке дезинформации.
 
Добавим, что сам ученый, который по роду деятельности являлся химиком-аналитиком, в 1980-е годы не занимался ни теоретическими, ни практическими разработками. В результате Мирзоянов в 1992 году сам "расшифровался", написав статью о "Новичке", а через три года об этом написала NYT, ну а страны НАТО уже к тому времени "слили" на защиту от фальшивки около 10 млрд долларов.
 
Пользователи Сети, сведущие в вопросе разработки химоружия, поясняют, что ситуация в Великобритании хаотична. Судя по симптомам и словам очевидцев, видевших Скрипаля и его дочь до приезда спецслужб и медиков, перебежчик мог отравиться нейротоксином, аналогичным токсину рыбы фугу.

Эх, Тереза Мэй... Ну как так... Не ожидали мы такого от тебя... 

scale_600

Тут русская пословица вспоминается - чем дальше в "лес", тем больше "сучек".

 
Чем дальше эта ситуация со Скрипалем заходит, тем больше каких-то странных вещей появляется.
 
Недаром Россия прилагала все усилия к тому, чтобы помочь в расследовании этого дела, а Лондон эти предложения всячески игнорировал.

 

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Это ничто иное, как придуманное название "липового" оружия, благодаря которому давным давно вычисляли предателя! И главная "фишка" в том, что предателя вычислили, но не арестовали!  Он, ничего не подозревая, продолжал и дальше сливать информацию западным спецслужбам, но уже разумеется также "липовую"!
 
Но вопрос то остается серьезный: Тереза Мэй обвиняет Россию в применении того оружия, которого не существует в природе! Понятно, что она этого знать не могла, как и Мирзоянов (тот самый предатель), но ведь заявление уже сделано!
 
И как ей быть?
 
Сейчас уже самое время британскому народу задуматься, а правильный ли выбор сделали англичане, выбрав на высокий пост премьер-министра Терезу Мэй?
 
Может быть погорячились? Не рассмотрели кандидата как следует?
 
Или сама Тереза постаралась?  Также на уши британских граждан "лапши навесила", как сейчас делает в отношении России, западному сообществу.
 
Мы конечно нисколько не сомневаемся, что сейчас эта глубокоуважаемая (ранее) женщина придумает что-нибудь еще. Например начнет обвинять Россию в том, что Россия, так и не создала газ "Новичок", или еще что-нибудь. Но весь смысл этого российского "преступления" уже понятен всем.
 
Надо бы Терезе Мэй постараться как то "затеряться" в политическом мире, а то ведь такой скандал...
 
По хорошему бы извиниться перед Россией и подать в отставку.  Но нет, не тот это человек, чтобы свои ошибки признавать.

 

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отсюда

Метки: лондон, новичок, отравление, политика, скандал, скрипаль, Тереза Мэй
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