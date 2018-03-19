Москва – Лондону: Ну и кто заткнется первым?

Дело о покушении на Сергея Скрипаля резко переходит из статуса политического на близкий к «казус белли». Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй голословно выдвинула абсурдные обвинения в адрес Российской Федерации в том, что это она стоит за использованием нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери в отношении своего бывшего шпиона-перебежчика.

Британские спецслужбы крайне последовательны в том, чтобы «повесить» это преступление на Россию. После того, как специалистами были опровергнуты противоречивые доводы сыщиков Скотленд-Ярда в том, что «Новичок» мог быть применен в отношении Скрипалей на месте, британцы выдвинули очередное бредовое предположение о том, что погубившее ее химическое оружие Юлия Скрипаль сама непреднамеренно привезла с собой в чемодане из Москвы. В русофобских фантазиях «лестрейдов» безжалостный убийца-гэбист по личному приказу Владимира Путина с помощью отмычки проник в квартиру женщины и, гнусно хихикая, коварно опрыскал нервно-паралитическим газом ее вещи в чемодане.

Каких же целей добивается «англичанка», и как она собирается нагадить России на этот раз? Есть теория, согласно которой соскучившиеся по имперскому статусу британские элиты решили попробовать повторить опыт крымской войны 19 века с целью добиться унизительного поражения России. Целью для удара может послужить театр военных действий, удаленный от Российской Федерации за тремя морями, где ее военные силы ограничены и затруднены в снабжении. Речь может идти о совместном ударе западной коалиции по союзной России Сирийской Арабской Республике.

О том, что «англичанка» именно войной на периферии хочет подгадить России, свидетельствует то, что Скрипаль пострадал не от шарфика или ледоруба, а от боевого отравляющего вещества, возможно, имеющего российское происхождение. Великобритания отчетливо гнет линию на применение 5 пункта декларации НАТО, обязующего весь блок отреагировать на агрессию против одного из его участников.

Целью Терезы Мэй может быть сколачивание военной коалиции ведущих западных стран для нанесения решающего удара по режиму Асада. И надо сказать, что пока у нее все складывается. Ведущие страны Североатлантического альянса – Германия, США, Франция и сама Великобритания - выпустили совместно заявление по факту покушения на Сергея Скрипаля:



Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам

В копилку военной теории служит то, что к так называемой «дискуссии» подключился не кто иной, как министр обороны Соединенного Королевства, который в предельно грубой и возмутительно форме посоветовал России уйти и заткнуться. В Российском Минобороны справедливо расценили его как интеллектуального импотента, ведущего себя, как базарная хабалка.

Напрямую с Россией Великобритания и ее союзники воевать не станут. Российская Федерация является ядерной державой. «Англичанка» может очень удивиться, если в Ла-Манше вдруг всплывут российские подводные атомные крейсеры, а британский министр обороны Гэвин Уильямсон очень быстро потеряет дар речи, если «Искандеры» внезапно долетят из Калининградской области до Лондона, показав существенно бо́льшую дальность полета, нежели заявлено официально.

Тем не менее, российскому экспедиционному корпусу в Сирии стоит учесть новые угрозы, которые для них создала «англичанка».