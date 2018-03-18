Главная » Аудио, Славянская музыка
Жизнь замечательных людей: Агузарова
16:35. 18 марта 2018 Просмотров - 148 2 коммент. Опубликовал: VaSya
Записи на схожие темы
...там сплошная расчленёнка и поедание людей. Тому голову отрубили, ...пренебрежительное отношение этой элиты к жизни простолюдинов. Для низших каст... быть послушными рабами белых людей, в отличие от тех...пересадки. Это нам, обычным людям это кажется дикостью, а ...
... погибают ни в чем неповинные люди, хотя Запад игнорирует тот факт... в этом, утверждает Фо, поскольку люди читают Коран уже 1300 лет...
В связи с упоминавшейся вчера годовщиной освобождения Болгарии от Османского Ига, интересная подборка фотографий времен русско-турецкой войны 1877-1878 годов.ДалееСм.также:Русский штыкЧерноморские броненосцы: от "Поповок" до "Потёмкина"День победы русской ...
... 10 областей из своей жизни, которые вытягивают максимальное количество...Родиной, от обиды на людей, жизнь или на что-либо ...в какую общину или группу людей, это также ослабляет. ...вампирыСюда относятся неприятные и вредные люди в окружении, геопатогенные зоны...
... неснижаемый стандарт благополучия и качества жизни.Земли разные, стандарт благополучия единыйНе...
«Это была моя работа. Я делал правое дело. Те, кто остались в живых из бандеровцев, — наша беда» (с) Борис СтеклярНа Украине вновь пытаются оживить дело Стекляра, офицера КГБ, который в 1952 году, в числе прочих, ликвидировал одну из ячеек бандеровцев, при...
loading...
Васятка, ну и для какой цели ты вылажил всю эту порнуху? Начал Шуры, а кем закончишь сей ликбез?
loading...
Чем Вам Шура не угодил? Не потребна американскому слуху славянская песня?