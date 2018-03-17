Виртуальность мозга: программирование реальности (Познавательное ТВ, Дмитрий Мыльников)
Дмитрий Мыльников: Виртуальность мозга и программирование реальности. Как работает мозг человека и каким образом происходит управление людьми.
Сборник видео Дмитрия Мыльникова: https://www.youtube.com/playlist?list…
Содержание:
0:00:44 – мозг – химическая машина
0:05:30 – переключение коры мозга на дневной и ночной режимы
0:07:11 – ночная починка организма
0:09:10 – можно ли есть на ночь?
0:10:57 – какова мощность мозга?
0:15:36 – задержка в работе мозга
0:19:03 – виртуальная реальность мозга
0:22:16 – принцип ярлыков
0:24:00 – программирование искажённых образов
0:27:05 – необходимость кислорода
0:28:27 – перестройка структуры мозга под задачи
0:35:37 – автоматическое решение задач мозгом
0:39:47 – программирование поведения
0:43:54 – где расположены сознание и память?
0:49:02 – информационный уровень управления организмом
0:55:12 – как работают стимуляторы, энергетики и алкоголь
1:00:28 – закладывание поведенческих программ через СМИ и культуру
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Источник: www.youtube.com