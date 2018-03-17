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У России могут отнять $100 миллиардов

12:07. 17 марта 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Несмотря на возможность заморозки, Москва продолжает держать деньги в американских ценных бумагах .

У России могут отнять $100 миллиардов
 

Россия в январе 2018 года сократила объем вложений в американские облигации на $ 5,3 миллиарда, говорится в сообщении Минфина США, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Вложения России составляли $ 96,9 миллиарда, в декабре 2017 года они были больше — $ 102,2 миллиарда. Однако по сравнению с январём 2017-го, когда Россия хранила в ценных бумагах США $ 86,2 миллиарда, вложения выросли более чем на 10 миллиардов.

В настоящее время Россия находится на 16-м месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США, опустившись на одну строчку. На первом месте — Китай, его вложения составляют $ 1,168 триллиона.

Между тем, в условиях антироссийской истерии на Западе, когда всё чаще поговаривают об аресте не только счетов российских олигархов, но и государственных активов, возникает большой вопрос в целесообразности вкладывания денег в американскую экономику. Можно, конечно, успокаивать себя тем, что мы вложили в 10 раз меньше Поднебесной, однако для России и $ 100 миллиардов — огромная сумма.

Хорошо известно, как западные «демократии» поступают с деньгами стран, которые они записали в изгои. Достаточно вспомнить, что иранские активы были заморожены в США еще в 1979 году. В 2011—2012 годах были заморожены активы Сирии, в 2011-м — правительства Ливии, причем в каждом из этих случаев речь шла о десятках миллиардов долларов.

Россию в сознании среднего обывателя США и ЕС усиленно пытаются приравнять к стране-изгою. Видимо, для того, чтобы легче было объяснить населению, почему у «нехорошей России» будет правильным отнять (заморозить) огромные деньги.

Почему же мы продолжаем держать в американских ценных бумагах столь серьёзные средства?

— Градус напряжённости в отношениях Запада и России поднимается, — говорит профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелёв. — Активно раскручивается тема отравления Скрипаля.

Весь последний год Россия практически не сходила с повестки дня западных СМИ. Нас всё время в чём-то обвиняли. При этом абсолютно не заботясь о доказательствах. Как и в упомянутом случае отравления бывшего сотрудника ГРУ в Лондоне. Нет никаких доказательств, а нам уже грозят, нас обвиняют, вводят санкции.

И это объяснимо — противостояние с Россией нарастает и по украинскому вопросу, и по сирийскому. По сути, в Сирии мы стоим на грани прямого вооружённого противостояния. Заявление нашего начальника Генштаба Герасимова о том, что мы будем сбивать американские ракеты и самолёты в случае атаки на Дамаск, вызвало на Западе жёсткую реакцию. И там в свою очередь звучат воинственные заявления.

В такой ситуации Запад будет пользоваться всеми имеющимися в его распоряжении инструментами, чтобы вредить России и ослаблять её.

И замораживание российских активов, в том числе государственных — вполне вероятная вещь. Об этом уже говорят в Великобритании. Вполне возможно, по такому пути пойдут и в США. Да и страны Евросоюза могут подключиться. Возможно и отключение России от системы межбанковских платежей СВИФТ.

«СП»: — То есть в этих условиях нам надо выводить все активы с Запада?

— Безусловно. И чем скорей, тем лучше. Собственно, это надо было делать, ещё вчера. Да и всем, кто имеет счета и собственность на Западе, особенно в Великобритании, не стоит надеяться на то, что их не тронут. Сейчас разворачивается охота на всех, кто в своё время выводил средства из России. Расчёты на то, что всё «понемногу рассосётся», оказались иллюзией. Надо исходить из того, что Запад не только не ослабит нажим на нас, но и будет усиливать. Не исключаю, что будет сделана попытка объявить грядущие выборы президента России нелегитимными со всеми вытекающими последствиями. Серьёзность ситуации в том, что ничего другого, кроме поражения России, в обозримом будущем Запад не устроит.

Я думаю, нам самое время изучать опыт Ирана, который долгое время находился в блокаде со стороны США и их союзников.

«СП»: — Может быть, руководство России не выводит деньги из ценных бумаг США, боясь серьёзно разозлить «дядю Сэма»? И в Кремле решили, что эти почти сто миллиардов долларов — «деньги на заклание», их не выводят, чтоб ещё серьёзнее не обострить ситуацию?

— 100 миллиардов долларов для США сумма небольшая. Это для нас серьёзные деньги, а не для них. Сколько-нибудь значимый урон американской экономике вывод этих денег не нанесёт. А для России эти деньги важны.

 

Надо понимать, что американцы воспринимают Россию, как угрозу своей гегемонии. И тут для них наш «широкий жест» по закланию ста миллиардов совершенно не важен.

— Если мы хотим опираться на собственные силы, на собственное национальное богатство, никакого смысла продолжать держать ценные бумаги в США нет, — считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. — Но наши монетарные власти считают, что обеспечением рубля являются активы, вложенные в иностранные ценные бумаги, и в золото. Всё остальное не берётся во внимание. Мотивируется это тем, что на Западе признают в качестве обеспечения валют иных государств только вложения в американский доллар. Отсюда вытекает убеждение, что если мы хотим иметь крепкий рубль для мировой торговли, мы должны его накачивать активами, воплощёнными в иностранные ценные бумаги. Если исходить из этой концепции, мы до сих пор делали всё правильно.

Если же мы исходим из того, что наше государство достаточно богато, чтобы прожить за счёт собственных сил, тогда надо полностью менять денежно-кредитную политику по обеспечению рубля. Дальше сидеть на двух стульях вряд ли получится. Посмотрим, насколько последовательна будет Англия в своём стремлении заблокировать счета наших олигархов. Если она это сделает, надеюсь, это послужит хорошим уроком и тогда может начаться серьёзный вывод средств из зарубежных активов.

«СП»: — Нам дадут теперь это сделать? Ирану в своё время не дали…

— Да, я считаю, что блокировка наших государственных счетов в иностранных банках может произойти в любой момент. Кстати, лакмусовой бумажкой может стать Чемпионат мира по футболу. Если западные страны дружно не поедут на него, это будет сигналом, что скоро наши средства на Западе будут заблокированы.

«СП»: — Насколько серьёзным ударом для экономики России будет потеря почти ста миллиардов долларов?

—  Это огромные деньги для нас. Правда, мало кто знает, во что конкретно они вложены. Может быть, значительная часть денег вложена в ипотечные векселя, которые после кризиса 2008 года реально ничего не значат.

в концепции, которой придерживается наши монетаристы, мы дружим со всеми, и вообще в глобальном мире не может быть такого, чтобы одна страна взяла и заблокировала ценные бумаги другой страны.

«СП»: — Насколько быстро можно вывести 96 миллиардов долларов из американской экономики?

— Можно и быстро, но смотря, по какой цене. Если выводить в экстренном порядке, то ценные бумаги у нас купят вполцены.

В целом же из положительных факторов последних лет можно отметить, что мы понемногу выводим своих деньги «из доллара» и всё больше переводим их в «золото».

 

 

http://svpressa.ru/politic/article/195524/

 

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