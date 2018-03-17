Современные мультики уже открыто пропагандируют гомосексуализм

Источник: zen.yandex.ru

Такой вопрос должен задать себе каждый родитель, желающий вырастить своего ребёнка здоровым эмоционально и нравственно. Большая роль в разрушении образа традиционной семьи, а также в нормализации и популяризации сексуальных отклонений отводится создателям детской мульти- и кинопродукции.



Если рассматривать современные мультсериалы, то в них мы видим размывание границ половой идентичности: мужские персонажи показаны как «слабый пол», у них выражены женские качества, поведенческие реакции, увлечения, а у женских персонажей — мужские.

Так, например, популярный мультсериал «Клуб Винкс», мультфильм «Миньоны», современные российские полнометражные мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и прочие мультики, в них мы видим женские персонажи, обладающие лидерскими качествами, самостоятельностью, решительностью, склонностью к риску и активным действиям, порой они и физически не уступают мужчинам. Мужские персонажи зачастую показаны «слабым полом».

В мультфильме «Приключения Алёнушки и Еремы» Ерёма показан как чувствительный влюбленный, а в мультфильме «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» Елисей представлен слабовольным и трусливым. Зачастую в мультиках присутствует негативный образ семьи. Например, в мультсериале «Барбоскины» мы видим полную семью, но членам семьи нет дела друг до друга, а отношения между детьми строятся по принципу «ты мне – я тебе», как говорится, ничего личного. Если посмотреть популярный мультсериал «Смешарики», то в нем есть дети, есть взрослые, а семьи — нет.

Не стоит думать, что это всего лишь мультфильм, и ничего плохого не будет от просмотра. Хотим мы того или нет, но каждый мультик несет ребёнку свое послание. Дети в силу своих возрастных особенностей являются наиболее зависимыми от получаемых сообщений. Они поглощают и впитывают все то, что воздействует на них с экрана телевизора. Ребёнок отождествляет себя с любимым персонажем и подсознательно запоминает модель поведения.

В будущем он будет строить свои взаимоотношения с противоположным полом, основываясь на детских впечатлениях, причем даже не осознавая этого. Негативный образ семьи закладывает детям мысль о том, что семья — это тяжело, семья — это ссоры, дети — это плохо. Практически вся детская, подростковая кино продукция наводит на мысль, что семью иметь не модно.

Пропаганда гомосексуальных отклонений среди детей с каждым годом становится все более откровенной и неприкрытой. Если рассматривать такие мультсериалы, появившиеся на наших экранах в начале 2000-х годов, как «Губка Боб квадратные штаны», «Гриффины», «Футурама» и т. д., в них уже на тот момент присутствовали персонажи с более или менее выраженными гомосексуальными и трансгендерными наклонностями.

Сегодня Disney активно занимается политикой и участвует в распространении ЛГБТ-ценностей, стараясь донести их до детей во всем мире. В феврале 2017 года в свежей серии диснеевского мультсериала «Звездная принцесса и силы зла» были показаны несколько целующихся однополых пар. А в августе 2017 года Walt Disney выпустил серию мультипликационного шоу для детей «Doc McStuffins». Эта серия называется «План на случай чрезвычайных обстоятельств».

Казалось бы, хорошая идея — привить детям знания основ безопасности жизнедеятельности. Но в центре сюжета — однополая семья, две мамы, воспитывающие двух детей. Крис Ни, автор и исполнительный продюсер детского шоу, не скрывает, что они занимаются политикой, и она давно мечтала создать pro-gay-сериал.

В октябре 2017 года стартовал подростковый сериал «Andi Mack», в котором должен появиться гей-персонаж. Средний возраст зрителя сериала «Andi Mack» — 10 лет. В том, что детская мульти- и кинопродукция транслирует негативный образ семьи и пропагандирует гомосексуализм, нет ничего удивительного.

Часть западной элиты открыто поддерживает гомосексуальный образ жизни и соответствующую ему идеологию: гендерную политику (ребенок — бесполое существо, однополые браки, размывание границ между образом мужчины и женщины и т. д.), ювенальную юстицию.

Здесь хочется упомянуть о «гуманных методах» регулирования численности населения: пропаганда сексуальной свободы и безопасного секса, в том числе и среди школьников, различные сексуальные отклонения, преподносимые как норма, аборты. Все это обеспечивается ювенальной юстицией, борьбой феминисток и ЛГБТ за их права.

Гомосексуальные отношения как норма и традиционная семья не могут существовать в одном обществе. Хотя бы потому, что гомосексуализм по своей природе крайне агрессивен.

В 2013 году журналистка Мария Гессен открыто заявила, что целью движения за права геев является не столько юридическое полноправие гомосексуальных пар с гетеросексуальными, сколько ликвидация института семьи как такового. Институт брака, по её словам, должен перестать существовать. К тому же гомосексуализм тесно связан с педофилией.

Геи и феминистки во всем мире требуют равенства, но при этом единственной социально приемлемой моделью поведения они считают гомосексуальную. Любое общество обречено на деградацию и разрушение, если в нем не рождаются и не воспитываются здоровые дети. А как они будут рождаться и воспитываться, если образ традиционной семьи на экране телевизора негативен либо вообще отсутствует, а гомосексуализм преподносится как норма?

Уже сегодня у российской молодежи семейные ориентиры не являются главной ценностной категорией. Над семьёй у шестнадцатилетних доминируют в системе ценностей «достаток», «свобода», «успех».

Источник: nstarikov.ru