Главная » Невероятное в мире

Современные мультики уже открыто пропагандируют гомосексуализм

18:32. 17 марта 2018 Просмотров - 280 2 коммент. Опубликовал:

Источник: zen.yandex.ru
Такой вопрос должен задать себе каждый родитель, желающий вырастить своего ребёнка здоровым эмоционально и нравственно. Большая роль в разрушении образа традиционной семьи, а также в нормализации и популяризации сексуальных отклонений отводится создателям детской мульти- и кинопродукции.

Если рассматривать современные мультсериалы, то в них мы видим размывание границ половой идентичности: мужские персонажи показаны как «слабый пол», у них выражены женские качества, поведенческие реакции, увлечения, а у женских персонажей — мужские.

Так, например, популярный мультсериал «Клуб Винкс», мультфильм «Миньоны», современные российские полнометражные мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и прочие мультики, в них мы видим женские персонажи, обладающие лидерскими качествами, самостоятельностью, решительностью, склонностью к риску и активным действиям, порой они и физически не уступают мужчинам. Мужские персонажи зачастую показаны «слабым полом».

В мультфильме «Приключения Алёнушки и Еремы» Ерёма показан как чувствительный влюбленный, а в мультфильме «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» Елисей представлен слабовольным и трусливым. Зачастую в мультиках присутствует негативный образ семьи. Например, в мультсериале «Барбоскины» мы видим полную семью, но членам семьи нет дела друг до друга, а отношения между детьми строятся по принципу «ты мне – я тебе», как говорится, ничего личного. Если посмотреть популярный мультсериал «Смешарики», то в нем есть дети, есть взрослые, а семьи — нет.

Не стоит думать, что это всего лишь мультфильм, и ничего плохого не будет от просмотра. Хотим мы того или нет, но каждый мультик несет ребёнку свое послание. Дети в силу своих возрастных особенностей являются наиболее зависимыми от получаемых сообщений. Они поглощают и впитывают все то, что воздействует на них с экрана телевизора. Ребёнок отождествляет себя с любимым персонажем и подсознательно запоминает модель поведения.

В будущем он будет строить свои взаимоотношения с противоположным полом, основываясь на детских впечатлениях, причем даже не осознавая этого. Негативный образ семьи закладывает детям мысль о том, что семья — это тяжело, семья — это ссоры, дети — это плохо. Практически вся детская, подростковая кино продукция наводит на мысль, что семью иметь не модно.

Пропаганда гомосексуальных отклонений среди детей с каждым годом становится все более откровенной и неприкрытой. Если рассматривать такие мультсериалы, появившиеся на наших экранах в начале 2000-х годов, как «Губка Боб квадратные штаны», «Гриффины», «Футурама» и т. д., в них уже на тот момент присутствовали персонажи с более или менее выраженными гомосексуальными и трансгендерными наклонностями.

Сегодня Disney активно занимается политикой и участвует в распространении ЛГБТ-ценностей, стараясь донести их до детей во всем мире. В феврале 2017 года в свежей серии диснеевского мультсериала «Звездная принцесса и силы зла» были показаны несколько целующихся однополых пар. А в августе 2017 года Walt Disney выпустил серию мультипликационного шоу для детей «Doc McStuffins». Эта серия называется «План на случай чрезвычайных обстоятельств».

Казалось бы, хорошая идея — привить детям знания основ безопасности жизнедеятельности. Но в центре сюжета — однополая семья, две мамы, воспитывающие двух детей. Крис Ни, автор и исполнительный продюсер детского шоу, не скрывает, что они занимаются политикой, и она давно мечтала создать pro-gay-сериал.

В октябре 2017 года стартовал подростковый сериал «Andi Mack», в котором должен появиться гей-персонаж. Средний возраст зрителя сериала «Andi Mack» — 10 лет. В том, что детская мульти- и кинопродукция транслирует негативный образ семьи и пропагандирует гомосексуализм, нет ничего удивительного.

Часть западной элиты открыто поддерживает гомосексуальный образ жизни и соответствующую ему идеологию: гендерную политику (ребенок — бесполое существо, однополые браки, размывание границ между образом мужчины и женщины и т. д.), ювенальную юстицию.

Здесь хочется упомянуть о «гуманных методах» регулирования численности населения: пропаганда сексуальной свободы и безопасного секса, в том числе и среди школьников, различные сексуальные отклонения, преподносимые как норма, аборты. Все это обеспечивается ювенальной юстицией, борьбой феминисток и ЛГБТ за их права.

Гомосексуальные отношения как норма и традиционная семья не могут существовать в одном обществе. Хотя бы потому, что гомосексуализм по своей природе крайне агрессивен.

В 2013 году журналистка Мария Гессен открыто заявила, что целью движения за права геев является не столько юридическое полноправие гомосексуальных пар с гетеросексуальными, сколько ликвидация института семьи как такового. Институт брака, по её словам, должен перестать существовать. К тому же гомосексуализм тесно связан с педофилией.

Геи и феминистки во всем мире требуют равенства, но при этом единственной социально приемлемой моделью поведения они считают гомосексуальную. Любое общество обречено на деградацию и разрушение, если в нем не рождаются и не воспитываются здоровые дети. А как они будут рождаться и воспитываться, если образ традиционной семьи на экране телевизора негативен либо вообще отсутствует, а гомосексуализм преподносится как норма?

Уже сегодня у российской молодежи семейные ориентиры не являются главной ценностной категорией. Над семьёй у шестнадцатилетних доминируют в системе ценностей «достаток», «свобода», «успех».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Западные мультфильмы против советских
...преимущества советских мультфильмов и какие современные мультики вредно показывать детям. История создания...в Москве был проведён первый открытый фестиваль, который показал широкой ... том, что взрослая, но уже прозомбированная личность, распознает в очередном...
«Фиксики: Большой секрет» (2017) – поучительные приключения маленьких человечков
..., хотелось бы, чтобы современные мультики несли исключительно позитивные эффекты ...Большой секрет». Мультфильм рассказывает про уже многим знакомых маленьких человечков –...быстрых технологических достижений и открытий действительно необходимо прививать детям...
Не просто мультик!
... имеет отношение к мультикам?» Самое прямое! Дети – существа открытые и добрые и... что эти мультики предназначены для детей старшего возраста, когда уже сформированы такие...новые мультфильмы, созданные с помощью современных технологий. Они отличаются близкой к...
Главный ресурс современного капитализма — дебилы
... один совершил мировое открытие, мириады должны выйти... понижались. Политическое руководство уже не говорило учёным,..., показывают детективы и мультики, катают на каруселях ... трудно сказать. Современный капитализм, вообще современная западная цивилизация не ...
Видеоблог №75
... практически игра пошла в открытую, справедливо. Карты положили на...ситуации. Мощная, сильная, современная экономика никогда не будет ...не война, а просто мультик в телевизоре, но там...сложностей. И не скрывают уже, открыто говорят: «Мы хотим трансформировать...
Дурманы (часть 1)
... крепкий алкогольный напиток. (в современных словарях вы уже не найдёте ничего кроме...потреблением алкоголя не борется (в открытую), но создаётся система развивающая ...такое Плохо"? Или телевизор с современными мультиками, улица...?Кроме того, к ...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>