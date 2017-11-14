«Фиксики: Большой секрет» (2017) – поучительные приключения маленьких человечков

Если раньше первичная воспитательная и образовательная функции были во многом возложены на сказки, которые рассказывали своим детям родители, а чаще даже бабушки с дедушками, то сегодня эта роль всё больше переходит к мультфильмам. Причин тому много: начиная от бурного развития технических средств и кинематографа, и заканчивая – разрозненным образом жизни многих семей, когда семьи живут отдельно от своих родителей, и невозможностью или нежеланием старших поколений уделять большое количество времени непосредственному общению со своими детьми и внуками. В результате мультфильмы стали очень мощным потоком информации, влияющей на формирование мировоззренческой картины детей.

И конечно, каждому, кто осознаёт этот вклад мультипликации в алгоритмику будущей жизни общества, хотелось бы, чтобы современные мультики несли исключительно позитивные эффекты и были с одной стороны максимально безопасными, а с другой – максимально полезными юному зрителю. Но в реальности эти два главных пункта сегодня практически не соблюдаются, чему постоянный негативный пример – мультипликационные каналы для детей, которые не только делают ставку на развлечение вместо обучения, но и позволяют себе кормить детей тоннами рекламы. Какими бы финансовыми интересами это не оправдывалось, такая политика в сфере детского контента, по сути, является откровенным преступлением по отношению к подрастающим поколениям. Зарабатывать на формировании «потребительского спроса» у детей, которые в принципе ещё не обладают фильтрами критического восприятия, мягко говоря, неэтично и подло.

Тем не менее, даже в современном капиталистическом мире отдельные творческие коллективы, создающие информационную продукцию для детей, находят возможность ставить на первое место не коммерческие интересы, а смыслы, которые они хотят донести до зрителей, и мультсериал «Фиксики», появившийся на наших экранах семь лет назад, – одно из таких радостных исключений. На днях продюсерский центр Аэроплан выпустил и свой первый полнометражный мультфильм «Фиксики: Большой секрет».

Мультфильм рассказывает про уже многим знакомых маленьких человечков – «фиксиков», которые незаметно для людей помогают им чинить и поддерживать в рабочем состоянии всевозможную технику. Обучением юных дарований техническим навыкам занимается пожилой фиксик Дедус и его друг профессор Чудаков, у которого есть своя лаборатория, по совместительству служащая университетом для фиксиков. Среди главных героев мультфильма также есть мальчик Дим Димыч, его семья и новый персонаж – девочка Катя.

В то время как Катя и Дим Димыч осваивают азы математики, а папа Дим Димыча снимает телепередачу про всё мистическое и непознанное, один из фиксиков Файер случайно получает в руки новый прибор, позволяющий перемещаться через розетки по электрическим проводам. Проигнорировав предупреждение Дедуса и своих друзей об опасности неосторожного обращения с электричеством и почувствовав вкус власти и новых супервозможностей, Файер начинает сначала просто развлекаться, путешествуя по проводам, а потом и обманывать своих друзей, постепенно превращаясь из созидателя в разрушителя.

Раскроем сперва основные положительные смыслы мультфильма:

Положительные смыслы:

Важность командной работы и взаимопомощи (+)

Чтобы вернуть Файера в его нормальное состояние, всем фиксикам от мала до велика придётся позабыть свои мелкие обиды и объединиться в одну команду. Важная миссия ляжет на плечи даже самого маленького – Нолика, которому предстоит преодолеть свою неуверенность, разобраться с чувством вины и показать пример смекалки и отваги. Процесс преодоления своих страхов и исправления совершённых ошибок в мультфильме раскрыт достаточно наглядно и поучительно на примере нескольких сюжетных линий. Даже нашкодивший Файер получит шанс исправиться и вернуться в коллектив.

Маленькие подлости ведут к большим неприятностям (+)

Процесс трансформации Файера из озорного, но в целом хорошего мальчишки, в злобного «Файерверка», желающего всё разрушать, потому что это якобы гораздо «интереснее», происходит постепенно и незаметно для самого героя, но хорошо заметно для зрителя, который видит, как поток лжи и жажда власти и вседозволенности меняют Файера не только внутренне, но и внешне.

Интересна в этом контексте и линия профессора Чудакова, который, создав уникальные нарукавники для телепортации по проводам, сперва проговаривается, что надеется с помощью них заработать много денег. Потом он поправляется и говорит, что деньги нужны ему для постройки новой лаборатории, однако в дальнейшем именно этот азарт и поспешность приведут к ряду событий, которые станут хорошим уроком для учёного.

Друзьям не надо во всём потакать (+)

В мультфильме раскрыта достаточно редкая, но очень актуальная тема. В одной из сцен, когда Файер уже начал обманывать своих друзей, ему понадобилась помощь сначала фиксика Верты, а потом Нолика – и оба доверились другу, хотя он до этого уже показал свою тёмную сторону. В результате оба оказались у «разбитого корыта», а Файеру их помощь также сослужила плохую службу, подтолкнув его вниз по наклонной. Наглядный пример того, что не всякие просьбы друзей надо выполнять, всегда задумываясь о последствиях своих действий для себя и окружающих, представляется очень полезным детям.

Идея ответственности учёных за свои изобретения (+)

Поспешность профессора Чудакова во внедрении его нового изобретения в технологическую цепочку, во многом мотивированная личной финансовой заинтересованностью, стала тем событием, с которого и началась череда неприятностей. Профессор придумал отличную схему заработка с помощью телепортирующихся и оперативно устраняющих неисправности фиксиков, но в погоне за быстрым результатом не провёл до конца все исследования. В результате так называемые «побочные эффекты» (или «эффект обезьяньей лапы») быстро свели на нет все плюсы изобретения, а вот с деструктивными последствиями пришлось долго и упорно разбираться.

Зато в конце мультфильма прозвучала очень важная мораль, которую сегодня в век быстрых технологических достижений и открытий действительно необходимо прививать детям с самого детства: «Разве изобретение виновато в беспечности изобретателя? Сначала надо было всё проверить, а я спешил, я мечтал, и я не думал о последствиях… Как же я наказан, как наказан – и поделом!»

Дружба мальчика и девочки (+)

Хорошо раскрыта и тема отношений Дим Димыча и Кати. Ребята знакомятся на фоне общих занятий математикой и в дальнейшем постепенно начинают проявлять друг к другу симпатии, замечая, что их дружба становится чем-то большим. Их общение и поведение показаны достаточно корректно и хорошо вплетены в сюжетную линию. Есть место и юмору, и трогательным моментам.

Образ семьи и значимость каждого персонажа (+)

И фиксики, и человеческие дети в мультфильме живут не сами по себе (что часто встречается во многих мультиках), а в семьях под контролем взрослых, которые уделяют много внимания ребятам. Такая семейная направленность мультфильма выделяет его в лучшую сторону. Также весьма показательно, что создатели уделили внимание всем персонажам, и нераскрытых или второстепенных героев в мультике не осталось. Даже у собаки Дим Димыча по имени Кусачка есть своя минута слава, когда ей придётся проявить мужественный характер и спасти хозяйку.

Недостатки или спорные моменты:

К сожалению, не обошлось и без недостатков или спорных моментов, которые хоть и некритичны, но несколько портят общее впечатление.

Тема бережного и осторожного обращения с электроприборами (+/-)

С одной стороны в мультфильме уделяется большое внимание разъяснению опасности неаккуратного обращения с розетками и в целом с электричеством – этому даже посвящён отдельный флешбэк, в котором рассказывается, как профессора однажды ударило током, и только благодаря вмешательству фиксика Дедуса он остался жив.

В то же время практически все события развиваются на фоне электрических проводов и многочисленных приборов, зачастую превращаясь в феерические погони и салюты из искр и огня. И хотя всё это провоцирует в основном отрицательный персонаж, но столь яркое и задорное обращение с электричеством может оставить в сознании юных зрителей достаточно притягательный или как минимум противоречивый образ. В таких случаях родителям полезно акцентировать внимание на том, какая линия поведения является правильной и более безопасной.

Преобладание развлечения над обучением (-)

Если за чересчур технократическую атмосферу мультфильм было бы некорректно критиковать, так как такова главная сюжетная линия Фиксиков, и в современном мире есть объективная необходимость знакомить детей с миром техники и электроприборов, которую и восполняет мультик, но практически полное отсутствие образовательной составляющей, за которую многие и полюбили одноимённый сериал, несколько огорчает. Ведь тема электричества очень интересна, и создатели вполне могли заменить часть времени, потраченного на погони и взрывы, хорошим научным и инженерным экскурсом, наглядно разъясняющим природу электричества или технические аспекты его использования, которая была бы интересна и полезна детям и взрослым.

Это могло бы стать не только своеобразной «фишкой» фиксиков, но и новым веянием в индустрии современного кино для детей. Такие тенденции надо создавать, и хочется искренне надеяться, что коллектив студии Аэроплан обратит внимание на этот момент, отмеченный во многих опубликованных в интернете рецензиях на мультфильм. Кстати, уже известно, что компания планирует создавать вторую полнометражную историю о фиксиках.

Наркотики

Отсутствуют.

Секс

Никаких пошлостей или шуток на данную тему в мультфильме нет. Единственный момент, к которому можно придраться, – чересчур облегающий наряд секретарши профессора, чей образ представлен достаточно утрированно и в шуточной форме.

Насилие

В мультфильме много погонь, столкновений и взрывов. Хотя разрушению подвергаются в основном внешние объекты, но некоторые сцены могут быть страшными для маленьких детей. Официальное возрастное ограничение мультфильма – 6+

Мораль

Положительные стороны мультфильма: Важность командной работы и взаимопомощи +

Маленькие подлости ведут к большим неприятностям +

Друзьям не надо во всём потакать +

Идея ответственности учёных за свои изобретения +

Дружба мальчика и девочки +

Образ семьи и значимость каждого персонажа + Недостатки или спорные моменты: Тема бережного и осторожного обращения с электроприборами +/-

Преобладание развлечения над обучением – Дмитрий Раевский

Рекомендуем также посмотреть видеообзор проекта Научи хорошему на мультсериал «Фиксики»:

Источник: whatisgood.ru