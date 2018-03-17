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Шокирующие цитаты нейробиологов о мозге и сознании человека

11:30. 17 марта 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Головной мозг — это жизненно важный орган. Даже его ничтожные повреждения могут нанести человеку серьёзный вред, вызвать потерю сознания, амнезию, расстройство психики. В то же время в медицинской практике засвидетельствованы случаи тяжелейших повреждений мозга, в том числе врожденных пороков вплоть до отсутствия мозга, при которых однако, человек продолжал жить и нормально функционировать.

Источник: www.kramola.info

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