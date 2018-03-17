Персидский поход Сталина

Эта операция мало известна. Почти неизвестна. Между тем её понимание даст представление о всей сложности ситуации в мире накануне нападения Гитлера на СССР.

В августе 1941 года СССР и Великобритания одновременно ввели свои войска в Иран.

А до этого дня Сталин держал большие воинские силы на границе с персами. И это когда немцы уже окружали Киев и рвались к Москве…

Почему?

И главное – против кого?

Ответ в фильме телеканала «Звезда»

Источник: nstarikov.ru