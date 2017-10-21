Персидский поход Сталина. Неизвестная 4-дневная война.

В 1941 году Иран формально соблюдал нейтралитет, но недвусмысленно симпатизировал наци. На ключевых постах находилось немало подданных рейха. А иранская улица под чутким руководством немцев, контролировавших сферу образования, самозабвенно зиговала во главе с наследником престола и ждала, когда парни в фельдграу перевалят через Нил и Кавказ.

В то же время через Иран можно было проложить отличный маршрут для поставок по ленд-лизу в СССР. Но его нужно было защитить от немецких диверсантов, местных любителей позиговать и просто разбойников. Англичан также заботила безопасность объектов Англо-персидской нефтяной компании.

Москва и Лондон направили шаху ноты с требованием выслать всех немцев. Ноты шах отклонил, в Тегеране начались «стихийные» пронемецкие беспорядки. Стало ясно, что по-хорошему не получится.

Иранская армия состояла из 9 дивизий с древними танками и архаичными самолётами. Её основными задачами были жандармские: расстрелы врагов режима и развешивание обнаглевших феодалов. 6 дивизий шахское командование развернуло против британского Ирака, прикрыв нефтепромыслы, 3 ― на советской границе.

16 развёрнутых против Ирана советских дивизий на Кавказе и в Средней Азии имели тысячу Т-26 и множество бронеавтомобилей. Они были моторизованы и имели горное оснащение. Есть мнение, что эта группировка создавалась на случай едва не начавшейся войны с англо-французской коалицией, уже готовившей в 1940 году самолёты для бомбёжек Баку, ― но история рассудила иначе. Британцы готовились наступать из Ирака силами двух индийских дивизий и бригады, английских танковой и кавалерийской бригад.

25 августа советские и британские войска перешли границы Ирана, бомбардировщики нанесли массированные удары по военным объектам. Шах потребовал объяснений. Послы невозмутимо ответили, что надо было выслать нацистов вовремя и поменьше зиговать. Пехлеви кинулся к США ― но Рузвельт лишь философически выразил надежду, что Москва и Лондон не отпилят от Ирана что-нибудь геополитически вкусное.

Первым делом британцы пустили на дно два шлюпа, по недоразумению считавшихся иранским флотом. Королевская морская пехота и парашютисты обрушились на побережье Персидского залива, чтобы в целости и сохранности захватить нефтеперерабатывающий завод в Абадане и нефтепромыслы Хузестана. Но иранские войска при помощи восставших местных жителей сумели на время отбить город, заодно вырезав сотрудников завода из числа англичан и индийцев. К концу 26 августа британцы вынудили персов отступить на север к Ахвазу, столице провинции. Там начались позиционные бои, продлившиеся до 29 августа.

Севернее индийцы при поддержке британской танковой бригады двинулись от Багдада на нефтепромыслы Курдистана, методично сбивая с перевалов пехоту двух иранских дивизий. Перемирие застало эту группировку в 3 километрах от Керманшаха. Обе британские колонны прошли немногим больше 100 километров, по пути взяв под контроль всю нефтянку Ирана.

Советские войска на севере двигались стальной лавиной, как в довоенных пропагандистских фильмах. Командующий одной из иранских дивизий так впечатлился этим зрелищем, что с воплями «мы все умрём!» удрал, реквизировав машины снабжения для вывоза своих ваз и ковров. За сутки с небольшим РККА разгромила две иранские дивизии, заняла весь Южный Азербайджан и продолжила наступление.

Каспийская дивизия тем временем высаживала десанты в прибрежных городах. Но в крупнейшем иранском порту Пехлеви подошедшие к берегу корабли с десантом попали под сильный огонь пушек и зениток, а фарватер оказался перегорожен затопленными судами. Высадить десант так и не удалось. Только 28 августа после ударов с воздуха Пехлеви был взят механизированными частями с суши. В тот же день пал Мешхед ― крупнейший город Ирана у границ Туркменской ССР. Организованное сопротивление иранских войск на севере прекратилось. Советские армии неостановимо шли на Тегеран.

В столице началась паника, усиленная бомбардировками и наводнившими город дезертирами, рассказывавшими ужасы о страшных русских коммунистах. Генералы начали тайные переговоры о сдаче страны англичанам. Командующего вооружёнными силами за эдакую дипломатию шах лично избил тростью, оборвал погоны и чуть не расстрелял. 29 августа Пехлеви приказал своим войскам прекратить сопротивление. Танки РККА остановились в 125 километрах от Тегерана.

Москва и Лондон потребовали уже не изгнания всех немцев, а выдачу их своим органам безопасности. Шах отказался. 16 сентября советские войска двинулись на Тегеран и на следующий день взяли столицу.

Страну поделили на две зоны оккупации. Шаха арестовали англичане и отправили в Южную Африку, где он почему-то умер спустя три года. Новым шахом назначили наследника престола, Мохаммеда Резу Пехлеви, строго запретив ему зиговать и слушать фюрера. Через Иран потёк непрекращающийся поток грузов. Попытка Отто Скорцени устроить саботаж в «иранском коридоре» закончилась тем, что местные племена забрали у заброшенных диверсантов СС всё золото, а самих эсесовцев отдали англичанам. В итоге через Иран в СССР без особых помех прошло от четверти до трети всех грузов, поставленных СССР по ленд-лизу.

Ценой операции, по официальным данным, стали 40 погибших советских солдат, 22 британца и индийца и более тысячи иранцев.

Источник: nnm.me